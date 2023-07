Nur „eine Meinung“: US-Senator verbreitet rassistische Ideologie

Von: Robert Wagner

Nach scharfer Kritik ruderte Tommy Tuberville, Senator aus Alabama, zurück. Hintergrund der Debatte ist seine Blockadehaltung im Senat, die das Militär bedroht.

Washington - Rassismus ist gerade in den südlichen Bundesstaaten der USA tief verwurzelt. Das wird aktuell an Senator Tommy Tuberville aus Alabama deutlich, der mit Aussagen zu weißem Nationalismus für Empörung sorgt. Während eines Interviews mit dem TV-Sender CNN am Montag (10.Juli) verteidigte Tuberville wiederholt frühere Äußerungen, mit denen er weiße Nationalisten in Schutz nahm und deren rassistische Ideologie verharmloste.

US-Senator Tuberville verharmlost rassistische Ideologie des weißen Nationalismus

Als die CNN-Moderatorin Kaitlan Collins erklärte, dass weiße Nationalisten Rassisten sind, die an die Überlegenheit weißer Menschen gegenüber allen anderen Menschen glauben, sagte Tuberville: „Nun, das ist die Meinung einiger Leute.“ Auf die Frage, was seine Meinung sei, antwortete der Senator: „Für mich ist ein weißer Nationalist, wenn man ihn so nennen will, ein Amerikaner.“ Als persönliche Anmerkung fügte er hinzu: „Wenn Leute denken, dass ein weißer Nationalist ein Rassist ist, stimme ich dem zu.“

Musste nach scharfer Kritik zurückrudern: Der US-Senator Tommy Tuberville wollte die Ideologie des weißen Nationalismus nicht als rassistisch zurückweisen. © Alex Brandon/dpa

Das CNN-Interview bezog sich auf Aussagen, die Tuberville zuvor in einem lokalen Radiosender in seiner Heimat Alabama gemacht hatte. Dort wurde er gefragt, ob er glaube, dass weiße Nationalisten für den Dienst im US-Militär zugelassen werden sollten. Diese Frage bejahte er mit einer knappen Antwort: „Ich nenne sie Amerikaner.“

Politikbetrieb in Washington reagiert mit Empörung

Tubervilles Einlassungen zum weißen Nationalismus vom Montag sorgten am Dienstag (11. Juli) für heftige parteiübergreifende Kritik im Politikbetrieb Washingtons. Chuck Schumer, der Mehrheitsführer im Senat von den Demokraten, hatte Tuberville bereits zuvor aufgefordert, den weißen Nationalismus als „unamerikanisch“ zu verurteilen. In einer Rede hat er den Republikaner nun scharf kritisiert: „Der Senator aus Alabama liegt falsch, falsch, falsch. Die Definition von weißem Nationalismus ist keine Frage der Meinung.“

Auf die Frage von CNN, ob er über Tubervilles Weigerung, die rassistische Ideologie des weißen Nationalismus anzuprangern, besorgt sei, antwortete der Republikaner Mitch McConnell, Minderheitenführer im Senat: „Weiße Vorherrschaft ist im Militär und im ganzen Land einfach inakzeptabel.“ Auch der republikanische Senator John Thune sagte, es gebe keinen Platz für weiße Nationalisten in der republikanischen Partei oder im Militär, und wies Tubervilles Äußerungen zurück: „Ich bin mir nicht sicher, was genau er damit sagen wollte.“

Kurz und knapp bringt der US-Bestsellerautor Stephen King die Kritik an den Senator aus Alabama auf den Punkt. „Tommy Tuberville gibt dem Wort Idiot eine neue Bedeutung“, schrieb er auf Twitter. Am selben Tag ruderte Tuberville öffentlich zurück und sagte vor der Presse auf dem Capitol Hill, dass „weiße Nationalisten Rassisten sind“.

US-Senator sorgt mit Blockadehaltung im Senat schon länger für Kritik

Hintergrund von Tubervilles Äußerungen ist die Debatte um dessen Blockadehaltung im Senat. Aus Protest gegen die Politik des Pentagon, Angehörigen des US-Militärs die Kosten für Reisen zu Abtreibungskliniken zu finanzieren, blockiert er die Bestätigung von wichtigen Personalien innerhalb des Militärs. Wie der Standard berichtet, wurden so bereits 265 offizielle Ernennungen verzögert. Eine Zahl, die auf 650 ansteigen könnte, sollte Tuberville die Blockade bis Jahresende durchziehen.

Auch innerhalb seiner eigenen Partei wird Tubervilles Blockadekurs kritisch gesehen. John Thune, Fraktionsvorsitzender Republikaner im Senat, deutete am Dienstag an, dass er ernsthafte Bedenken hinsichtlich der langfristigen Auswirkungen dieser Verzögerungstaktik bei Abstimmungen über militärische Beförderungen hat. „Ich denke, je länger sich das hinzieht, desto problematischer wird es für das Militär, so zu funktionieren und zu arbeiten, wie es das amerikanische Volk meiner Meinung nach von ihm erwartet“, sagte Thune.

Im Mai verfassten sieben ehemalige Verteidigungsminister einen Brief, mit dem sie darauf aufmerksam machten, dass Tubervilles Blockadehaltung „der militärischen Bereitschaft schadet und die nationale Sicherheit der USA gefährdet“. Auf die Frage, ob er es besser wisse, antwortete der Senator im CNN-Interview: „Sie wurden nominiert, aber nicht gewählt. Ich wurde gewählt, um das Volk von Alabama in diesem Land zu vertreten.“