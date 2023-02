Kampfjets für die Ukraine: Kongressmitglieder setzen Biden mit Brief unter Druck

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

US-Präsident Joe Biden erhielt einen Brief aus dem Kongress: Es geht um Kampfjets für die Ukraine. (Archivbild) © Alex Brandon/AP/dpa

Die Ukraine will Kampfjets vom Westen. Mit einem Brief forderten nun mehrere Kongressmitglieder Präsident Biden dazu auf, F-16-Kampfjets zu liefern.

Washington, D.C. – Im Hintergrund der Waffenlieferungen an die Ukraine drehte sich die Debatte lange um moderne Kampfpanzer. Diese Episode im Ukraine-Krieg scheint nun abgehakt zu sein: Kiew hat hunderte Panzer zugesagt bekommen. Jetzt geht es hauptsächlich um Kampfjets, die nächste große Forderung der ukrainischen Regierung. Bislang zeigt sich US-Präsident Joe Biden zögerlich, doch Mitglieder des Kongresses erhöhen den Druck auf seine Administration.

Kampfjets für die Ukraine: US-Politiker schreiben Brief an Biden und fordern Lieferung

Fünf demokratische und republikanische Mitglieder des US-Repräsentantenhauses schickten Biden laut der Zeitung Politico einen Brief und riefen ihn dazu auf, die Lieferung von entweder F-16-Kampfjets oder eines vergleichbaren Modells an die Ukraine zu genehmigen. Dies könne sich „dieses Jahr als entscheidend für die Kontrolle des ukrainischen Luftraums erweisen“, hieß es in dem Schreiben demnach.

Angesichts der zu erwartenden russischen Angriffe und der großflächigen Zusammenstöße seien diese Jets nötig für die Ukraine, um ihren Luftraum zu schützen. Die modernen Kampfflugzeuge würden der ukrainischen Armee einen größeren Vorteil als landbasierte Artilleriesysteme geben, argumentieren die US-Politiker. So könne das ukrainische Militär ihre Bodentruppen schützen und gegen russische Kampfjets zur Lufthoheit auftreten.

Ein Jahr Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

US-Repräsentanten fordern „schnelle“ F-16-Entscheidung: Ukraine bereitet schon Flugplätze vor

Ende Januar hatte Biden der ukrainischen Forderung eine klare Absage erteilt. Ein Tag später sagte er jedoch Journalisten, er werde mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj über das Thema sprechen. Gleichzeitig berichtete Politico, eine Gruppe von US-Militärbeamten im Pentagon würden auf einer Lieferung von Kampfflugzeugen bestehen. Andere wiederum würden argumentieren, dass Artillerie- und Luftverteidigungssysteme im Moment wichtiger seien.

Die demokratischen und republikanischen Verfasser des Briefes an Biden forderten den Präsidenten dazu auf, eine „schnelle Entscheidung“ zu treffen, da man die ukrainischen Piloten schließlich noch ausbilden müsse. Zugleich machten sie darauf aufmerksam, dass viele ukrainische Piloten in Übungen bereits Erfahrung mit amerikanischen Fliegern sammeln konnten.

Die Ukraine glaubt offenbar fest an eine Lieferung der Jets. Am Boden würden dafür bereits Vorbereitungen laufen, sagte der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Juri Ignat, laut DW. Ukrainische Bauarbeiter würden neue Start- und Landebahnen für die F-16 auf verschiedenen Flugplätzen planieren und einfache Straßen für den F-16-Kampfjet umrüsten. (bb)