Midterm Elections 2018: Aktuelle Umfragen und Prognosen zur US-Kongresswahl

In den USA wird am 06.11.2018 ein Teil des Kongresses neu gewählt. Was die aktuellen Umfragen zu den Midterm Elections sagen, haben wir für Sie zusammengefasst.

Umfragen zu den Midterm Elections 2018 - wie kommen die Prognosen zur Wahl in den USA zustande?

Update 06.11.2018, 15.11 Uhr: Etwas eindeutiger sind die Prognosen, die die Statistiker der im Auftrag von ABC News betriebenen Nachrichtenseite „FiveThirtyEight“ ermittelt haben. Ihre grundlegende These: Die oppositionellen Demokraten können nicht sicher sein, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu übernehmen, aber sie sind der ziemlich eindeutige Favorit. Die Wahrscheinlichkeit eines Demokraten-Erfolgs im Repräsentantenhaus legen die US-Kollegen einen Tag vor der Abstimmung auf 86 Prozent fest. Anders sieht es allerdings laut „FiveThirtyEight“ bei der Prognose für die Wahl des Senats aus. Dort sehen die Statistiker in ihrem letzten Update eine 83-prozentige Chance für eine Mehrheit der Grand Old Party (GOP), also der Republikaner.

Update 06.11.2018: In den USA haben die mit Spannung erwarteten Kongresswahlen begonnen. Erste Wahllokale öffneten am Dienstag an der Ostküste des Landes um 6.00 Uhr (Ortszeit/12.00 Uhr MEZ).

Als Lehre aus dem November 2016, als die Wahl von US-Präsident Donald Trump viele Meinungsforscher überraschte, weil in ihren Prognosen die demokratische Kandidatin Hillary Clinton vorne lag, hat sich die New York Times etwas Neues ausgedacht, wie der Spiegel berichtet. "Polling in Real Time", also "Umfragen in Echtzeit", heißt das Großprojekt. Dafür holte die Zeitung bei fast drei Millionen Haushalten telefonisch Antworten ein. Die Quintessenz der Umfrage: In sehr vielen Wahlbezirken liegen der republikanische und der demokratische Kandidat bzw. die Kandidatin eng beieinander. Heißt: Es wird richtig spannend bei den Midterm Elections.

Demokraten liegen aktuell bei Midterm Elections 2018 immer noch leicht vorne

Update 05.11.2018: Auch heute, einen Tag vor den Midterm elections, sieht die Situation ähnlich aus wie letzte Woche: Die Demokraten scheinen nach aktuellen Umfragen immer noch die Nase ganz leicht vorne zu haben. Die Voraussetzungen lassen demnach die Demokraten auf einen erfolgreichen Ausgang hoffen. Vor allem scheint ihre Chance gut zu stehen, die Mehrheit im Repräsentantenhaus für sich zu gewinnen. Im Senat wird es wohl schwieriger. Diese aktuelle Prognose bestätigte auch Nate Silver, ein Prognostiker der Datenseite „Five Thirty Eight“. Wobei er auch zu bedenken gibt, dass zum aktuellen Zeitpunkt alles möglich ist. Der Vorsprung für die Demokraten ist nach den Vorhersagen hauchdünn, es wird daher eine spannende Wahl in den USA geben. Verfolgen Sie die Midterm Elections 2018 in unserem Live-Ticker zur möglichen Schicksalswahl für Donald Trump.

Midterm Elections: Können Trumps Republikaner überzeugen?

USA - Donald Trump und seine republikanische Partei müssen sich am 6. November bei den Midtterm Elections beweisen. Auch wenn der Präsident nirgendwo auf einem Wahlzettel steht oder einen Sitz im Kongress bekommt, ist die Wahl für Trump doch richtungsweisend für seine Politik. Zurzeit haben nämlich die Republikaner die Mehrheiten in den zwei Kammern des Kongresses, Senat und Abgeordnetenhaus beziehungsweise Repräsentantenhaus. Sollten jetzt aber die Demokraten nachlegen, könnte es für Trumps polarisierende Politik etwas schwieriger werden.

Wie die Chancen für die Demokraten stehen und was aktuelle Umfragen den beiden Parteien versprechen, haben wir für Sie zusammengefasst.

Umfragen Midterm Elections 2018: Demokraten deutlich voraus

Insgesamt geben aktuelle Umfragen ein deutliches Ergebnis: Den Demokraten wird ein großer Zuspruch prognostiziert. Die Partei würde laut Umfragen von „Real Clear Politics“ und „Five Thirty Eight“ zwischen 49 und 50 Prozent der Wählerinnen und Wähler erreichen, eine Steigerung von sieben bis acht Prozent im Vergleich zur letzten Kongresswahl. Die Republikaner liegen demnach mit zehn Prozentpunkten deutlich hinter den Demokraten. Die Bestrafung für Trumps Regierungsstil?

Die datenjournalistische Website „Five Thirty Eight“ hat neben den konkreten Wahlergebnissen auch Daten zur Zufriedenheit der US-amerikanischen Bevölkerung gesammelt. Demnach ergab ein Vergleich von fünf verschiedenen Datenerhebungen, dass zwischen 51 und 54 Prozent der Wählerinnen und Wähler nicht mit dem Präsidenten und seiner Politik übereinstimmen würden (Stand: 26.10.18).

Eins zu eins darf man solche Umfragen jedoch nicht auf den möglichen Wahlausgang der Midterm Elections im November übertragen. Die Daten kommen auf Basis einer landesweiten Befragung zu Stande, die also die Stimmung in den gesamten USA wiederspiegeln und nicht auf Ebene der 435 einzelnen Wahlkreise. Die Zahlen könnten also verzerrt sein.

Umfragen Midterm Elections 2018: Republikaner im Senat weiterhin stark

Knapp wird es auf alle Fälle am 6. November für beide Parteien. In den USA wird aber nicht der Kongress als Ganzes gewählt, sondern die Sitze von zwei unterschiedlichen Kammern werden hier verteilt. Zum einen handelt es sich um den Senat, zum anderen um das Repräsentantenhaus.

Jeder Bundesstaat entsendet jeweils zwei Senatoren, unabhängig von der Bevölkerungszahl, in den Senat. Bei den Midterm Elections werden jedoch nur rund ein Drittel der Sitze gewählt und nicht der ganze Senat neu aufgestellt. Zurzeit haben die Republikaner eine kleine Mehrheit von 51 zu 49 Stimmen gegenüber den Demokraten. Obwohl die Mehrheit der Republikaner dadurch sehr dünn erscheint, könnte es für die Demokraten trotzdem sehr schwierig werden, im Senat zu gewinnen. Denn von den 35 Sitzen im Senat, die bei den Midterm Elections gewählt werden, sind bereits 26 in demokratischer Hand. Sie müssten also diese Stimmen behalten und noch mindestens zwei dazugewinnen, um ein 50:50-Verhältnis zu verhindern. Sollten Demokraten und Republikaner Stimmengleichheit im Senat haben, entscheidet der Vizepräsident über den Ausgang der Abstimmungen. Und der ist bekanntlich der Republikaner Mike Pence.

+ Im Fall, dass weder Republikaner noch Demokraten eine Mehrheit im US-Senat erzielen können, ist die ausschlaggebende Stimme für Abstimmungen die von Vizepräsidenten Mike Pence. © AFP / ALEX WONG Außerdem gewannen die Demokraten in der Vergangenheit vorwiegend Stimmen in stark besiedelten und urbanen Gebieten. Da jedoch die Bevölkerungszahl eines Bundesstaates völlig irrelevant für die Entsendung der Kandidaten in den Senat ist, wird die Kammer wohl in der Hand der Republikaner bleiben.

In diesem Sinn prognostiziert auch die Website „Five Thirty Eight“ den Republikanern einen Sieg im Senat. Demnach bestünde eine 82 prozentige Chance, dass die Republikaner im Senat die Mehrheit behalten würden (Stand: 26.10.18). An der derzeitigen Sitzverteilung ändert die Wahl laut der Umfrage jedoch nicht sehr viel.

Umfragen Midterm Elections 2018: Zugewinn der Demokraten im Repräsentantenhaus?

Im Repräsentantenhaus hingegen könnte es für die Republikaner wesentlich schwieriger werden, ihre Mehrheit zu halten. In dieser Kammer des Kongresses werden alle 435 Sitze bei den Midterm Elections im November gewählt. Bei dieser kompletten Neuaufstellung haben die Demokraten wesentlich bessere Chancen, eine Mehrheit zu holen als im Senat. Außerdem könnte das Repräsentantenhaus die wichtigere Institution für die Demokraten sein: Hier wäre ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten, mit dem die Demokraten schon länger liebäugeln, eine mögliche Option. Sehr wahrscheinlich ist dieser Schritt jedoch nicht.

Im Moment haben die Republikaner eine Mehrheit von 240 zu 195 Stimmen inne. Um also eine demokratische Mehrheit zu erreichen, müsste die Partei mindestens 24 Sitze dazu gewinnen. Das scheint schaffbar für die Demokraten, denn ganze 39 republikanische und Trump-kritische Abgeordnete treten nicht mehr zur Wiederwahl an. Viele dieser jetzt offenen Wahlbezirke befinden sich in sogenannten „Swing States“, in denen keine der beiden Parteien eine sichere Mehrheit besitzt.

Die Website „Five Thirty Eight“ hat auch hierzu eine sehr detaillierte Prognose angefertigt. Demnach würden die Demokraten mit einer 84 prozentigen Chance die Kontrolle über das Repräsentantenhaus gewinnen können (Stand: 26.10.18). In diesem Fall könnten die Demokraten 39 Sitze dazu gewinnen, womit sie die Mehrheit deutlich in ihrer Hand halten würden.

Man sollte jedoch nicht vergessen, dass Umfragen bleiben, was sie eben sind: Umfragen. Den wirklichen Wahlausgang entscheiden die US-amerikanischen Wählerinnen und Wähler daher am Dienstag, den 6. November 2018.

Umfragen Midterm Elections 2018: Mögliche Sitzverteilung im Senat

Diese Statistik ist nur eine Prognose und stellt noch nicht den tatsächlichen Wahlausgang dar (Stand: 26.10.18).

Partei Bisherige Sitze im Senat mögliche Sitze nach der Wahl Stimmenzuwachs/-verlust Demokraten 49 48 - 1 Republikaner 51 52 + 1

Umfragen Midterm Elections 2018: Mögliche Sitzverteilung im Repräsentantenhaus

Diese Statistik ist nur eine Prognose und stellt noch nicht den tatsächlichen Wahlausgang dar (Stand: 26.10.18).

Partei Bisherige Sitze im Haus mögliche Sitze nach der Wahl Stimmenzuwachs/-verlust Demokraten 195 243 + 39 Republikaner 240 201 - 39

mef