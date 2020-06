Eine „vergiftete Familie“ - Donald Trumps Nichte plant Enthüllungsbuch

Donald Trumps Nichte Mary veröffentlicht Buch über einen „gestörten Mann“. Und eine Biographie über Melania Trump berichtet von Konflikten im Weißen Haus.

Donald Trump* und seine Familie: Nichte des US-Präsidenten will Buch veröffentlichen

will Buch veröffentlichen Mary Trump nennt ihren Onkel einen „gestörten Mann“

nennt ihren Onkel einen „gestörten Mann“ Neues Buch über Melania Trump erschienen

Washington - Die einzige Nichte von US-Präsident Donald Trump wird einem Verlag zufolge Ende Juli ein Buch zur „dunklen Geschichte“ des Familienclans veröffentlichen. Mary Trump, eine promovierte Psychologin, werde darin erläutern, wie ihr Onkel „der Mann wurde, der jetzt die Gesundheit der Welt, die wirtschaftliche Sicherheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedroht“.

+ Familie Trump: Melania, Donald und Ivanka - ein weiteres Familienmitglied plant ein Enthüllungsbuch. (Archivbild) © Peter Foley / dpa

Donald Trump: Nichte Mayr will auspacken

Das zumindest kündigt Verleger Simon & Schuster an. Mary Trump verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit im großen, imposanten Haus ihrer Großeltern im Herzen von Queens, wo Donald und seine vier Geschwister aufwuchsen.

Mary Trump, Donald Trump’s Niece, Is Writing a Tell-All Book That Details How She Leaked Tax Papers to NYT https://t.co/lRW9Qi5SLB — Josh Dawsey (@jdawsey1) June 15, 2020

Nach Angaben des Verlages erklärt Mary Trump in ihrem Buch, wie bestimmte Ereignisse und allgemeine Familienmuster den „gestörten Mann“ geschaffen haben, der derzeit im Oval Office regiert, einschließlich der seltsamen und komplizierten Beziehung zwischen Fred Trump und seinen beiden ältesten Söhnen, Fred Jr. und Donald.

Donald Trump: Enthüllungsbücher erscheinen knapp vor den US-Wahlen

Das 240 Seiten dicke Buch soll am 28. Juli erscheinen - 98 Tage vor den US-Wahlen 2020, bei denen Trump sich gerne im Präsidentenamt bestätigen lassen will. Der Titel lautet auf Deutsch übersetzt: „Zu viel und nie genug - Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt geschaffen hat“.

Mary Trump berichtet von „einer der mächtigsten und kaputtesten Familien“

Mary Trump sei das einzige Mitglied der Familie, „das willens ist, die Wahrheit über eine der mächtigsten und kaputtesten Familien der Welt preiszugeben“, erklärte der Verleger auf seiner Webseite. Die Nachrichtenseite „Daily Beast“, die zuerst über das geplante Buch berichtet hatte, nannte Mary Trump „das eine Familienmitglied der Trumps, das bereit ist, sich gegen ihn zu wenden“. Die bevorstehende Veröffentlichung des Buchs war in den USA am Montag (Ortszeit) bekannt geworden.

Mary L. Trump promovierte am Derner Institute of Advanced Psychological Studies und unterrichtete in den Fächern Trauma, Psychopathologie und Entwicklungspsychologie. Sie lebt mit ihrer Tochter in New York.

The Art of her Deal: Buch über Melania Trump erschienen

Es ist nicht das einzige Buch, das in naher Zukunft erscheint und von dem behauptet wird, es würde Interna aus dem engsten Familienkreis der Trumps offenlegen. Das andere lautet „The Art of her Deal“ (Die Kunst ihres Erfolges). Protagonistin ist hier First Lady Melania Trump*.

Geschrieben hat es Mary Jordan, Reporterin der Washington Post. Der Titel ist klar angelegt an Donald Trumps Bestseller „The Art of the Deal*“ (Die Kunst des Erfolgs). Über 100 Interviews hat Jordan für das Buch geführt, mit Vertrauten, Mitarbeitern und Freunden von Melania Trump, aus ihrer Zeit als New Yorker Mutter wie als First Lady in Washington.

Melania Trump kämpft für ihren Sohn Barron Trump

Jordan stellt dort die Behauptung auf, Melania Trump sei nach dem Wahlsieg ihres Mannes nur deshalb in New York geblieben, um so ihre Position bei den Nachverhandlungen ihres Ehevertrags zu verbessern. Ihr Ziel sei es gewesen, den Anteil, den ihr Sohn Barron Trump* gegenüber den älteren Trump-Kindern erhält, zu verbessern. Außerdem soll sie nach den Enthüllungen um Trumps Affären den Eindruck gewonnen haben, dass ihr mehr vom Kuchen zusteht als bis dahin festgeschrieben.

Dass Eheverträge nachverhandelt werden, gehöre „bei Donald Trump zur Ehe wie der Ring“. Trumps erste Ehefrau, Ivana Trump*, habe ihren Ehevertrag dreimal nachverhandelt.

Donald Trump und Melania: Die Beziehung scheint intakt

Im Buch wird die Beziehung zwischen Donald und Melania als durchaus intakt bewertet. Melania soll großen Einfluss auf ihren Ehemann haben. Donald wiederum soll nie ein schlechtes Wort über sie verlieren. „Man hört ihn über Donald Trump Jr. schimpfen, über seine Ex-Frauen und gelegentlich sogar über Ivanka. Aber niemals über Melania“, zitiert Jordan einen engen Vertrauten der Familie.

Ebenfalls behandelt wird in dem Buch der Konflikt zwischen Donalds Tochter aus erster Ehe, Ivanka Trump* und seiner dritten Ehefrau, Melania. Beide sollen um Einfluss auf den US-Präsidenten wetteifern und dabei ihre ganz eigenen Agenden verfolgen. Ivanka Trump soll in Melanias Abwesenheit versucht haben, das „First Lady‘s Office“ in „First Familiy‘s Office“ umbenennen zu lassen, was als klarer Versuch gewertet werden kann, ihren Einfluss im Weißen Haus zu vergrößern. Melania habe das aber nicht zugelassen. „Es war eine Tradition, und die würde sie nicht von ihrer Stieftochter ändern lassen“, schreibt Jordan.

Von Stefan Krieger und Daniel Dillmann

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © Peter Foley / dpa