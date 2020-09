„Wie eine Exekution“? US-Polizei erschießt 29-jährigen Fahrradfahrer - Kommando tötet auch Antifa-Anhänger

Luftballons, Kerzen und Blumen zum Gedenken Dijon Kizzee, der an dieser Stelle in Los Angeles von den Abgeordneten des Sheriffs erschossen wurde.

In den USA ist erneut ein Schwarzer von der Polizei erschossen worden. Die Hintergründe des Vorfalls in Los Angeles sind noch unklar - Menschen demonstrierten daraufhin auf den Straßen.

Polizisten haben sich in Los Angeles eine Verfolgungsjagd mit einem Afroamerikaner geliefert, der auf einem Fahrrad unterwegs war.

eine Verfolgungsjagd mit einem geliefert, der auf einem Fahrrad unterwegs war. Im Zuge dessen feuerte einer der Beamten mehrere Schüsse ab - der 29-Jährige starb noch vor Ort.

ab - der 29-Jährige starb noch vor Ort. Die tödlichen Polizeischüsse haben neue Proteste ausgelöst.

Update vom 4. September 12.00 Uhr: Mutmaßliche Augenzeugen haben im Fall des von der Polizei getöteten 29 Jahre alten Schwarzen in Los Angeles schwere Vorwürfe erhoben. „Sie haben ihn abgeknallt wie einen Hund!“, sagte eine Bekannte des Opfers der Bild. Noch als der Mann regungslos am Boden lag, sei weiter geschossen worden. Zehn bis zwanzig Schüsse seien gefallen, erklärte eine andere Frau, die den Vorfall nach eigenen Angaben beobachtet hatte. „Es war wie eine Exekution“, berichtete ihr Ehemann.

In einem Video sei allerdings zu erkennen, dass sich der 29-Jährige mit Schlägen gegen eine Festnahme gewehrt habe, heißt es in dem Artikel (hinter Bezahlschranke). Eine Bestätigung für die Darstellung der Polizei, der Mann habe nach seiner Waffe gegriffen, lieferten die Aufnahmen demnach allerdings nicht.

Unterdessen ist nach dem gewaltsamen Tod eines mutmaßlich rechten Anhängers am Rande von Demonstrationen in der US-Stadt Portland (Oregon) ein Tatverdächtiger Berichten zufolge von der Polizei getötet worden. Wie US-Medien übereinstimmend in der Nacht zum Freitag unter Berufung auf Polizeiquellen berichteten, starb der 48-Jährige nach Schüssen eines gemeinsamen Einsatzkommandos der Polizei und des US Marshals Service in der Stadt Lacey im benachbarten Bundesstaat Washington.

Bei dem Mann soll es sich um einen Antifa-Anhänger handeln, gegen den wegen der Tötung eines Anhängers der rechten Gruppe „Patriot Prayer“ in der Nacht zum Sonntag in Portland ermittelt worden sei. Am Donnerstag hatte das Portal Vice News ein Interview mit dem Mann veröffentlicht, in dem er andeutete, die tödlichen Schüsse in Portland abgefeuert zu haben. Er habe sich und einen Freund damit verteidigen wollen. „Ich hatte keine Wahl“, sagte der 48-Jährige. Die Polizei in Portland hatte daraufhin Medienberichten zufolge am selben Tag einen Haftbefehl gegen den Mann ausgestellt.

US-Polizist erschießt 29-jährigen Fahrradfahrer: Trumps Justizminister sorgt danach mit Aussage für Empörung

Update vom 3. September, 13.56 Uhr: Nach dem Tod eines 29-jährigen Schwarzen durch Schüsse eines Polizisten in Los Angeles (siehe Ursprungsmeldung) beharrt US-Justizminister William Barr darauf, dass es in den USA keinen „systematischen Rassismus“ bei der Polizei gebe: „Ich glaube, dieses Narrativ, dass wir eine Welle haben, bei der die Polizei unbewaffnete schwarze Männer erschießt, ist falsch“, sagte Barr dem US-Sender CNN. Im Folgenden ein Twitter-Clip aus dem Gespräch:

Und fuhr fort: „Tatsache ist, dass es sehr selten vorkommt, dass ein unbewaffneter Afrokamerikaner von einem weißen Polizisten erschossen wird.“ Die Statistik belege zwar, dass es Situationen gebe, in denen schwarze Amerikaner anders behandelt würden, räumte der US-Justizminister ein. Es gäbe aber statt Rassismus auch Stereotypen. „Die Sicherheitskräfte müssen extra darauf achten, Menschen nicht auf Stereotypen zu reduzieren.“ Barr kassierte für diese Aussage viel Kritik.

Ende Juli hatte Barr das harte Vorgehen von Bundespolizisten gegen Demonstranten in der Stadt Portland verteidigt. Mit einem „Mob von hunderten Randalierern“ habe man es zu tun, sagte er damals: „Das kann nicht vernünftigerweise als Protest bezeichnet werden. Das ist nach allen objektiven Maßstäben ein Angriff auf die Regierung der USA.“

US-Polizist erschießt 29-jährigen Fahrradfahrer - und befeuert damit Proteste

Ursprungsmeldung vom 2. September: Los Angeles - Innerhalb kurzer Zeit ist ein weiterer Schwarzer im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz gestorben: Bei einer Polizeikontrolle in der kalifornischen Metropole Los Angeles hat ein Beamter einen schwarzen Radfahrer erschossen, der eine Pistole bei sich trug.

Nachdem der Mann für eine Kontrolle angehalten worden sei, habe er einem der Beamten ins Gesicht geschlagen, erklärte das Büro des Sheriffs im Bezirk Los Angeles. Dann habe er ein Bündel Kleider fallen lassen, in dem eine „schwarze halbautomatische Pistole“ zu sehen gewesen sei, erklärte Sprecher Brandon Dean am Montag (US-Zeit) vor Journalisten. Ein Beamter habe daraufhin mehrere Schüsse abgefeuert.

USA/Kalifornien: Polizist erschießt Schwarzen in Los Angeles - erneut Proteste gegen Polizeigewalt

Der Fahrradfahrer wurde noch am Ort des Vorfalls für tot erklärt. Unklar blieb zunächst, ob der laut Medienberichten 29-Jährige nach der Waffe griff, bevor er erschossen wurde. Der Vorfall werde nun untersucht, erklärte die Polizei. Örtlichen Medienberichten zufolge kam es wegen des Vorfalls in der Nacht zum Dienstag vereinzelt zu Protesten gegen Polizeigewalt.

Donald Trumps Kenosha-Besuch: Ausschreitungen nach Fall Jacob Blake

Seit der Tötung des unbewaffneten Afroamerikaners George Floyd* bei einem brutalen Polizeieinsatz in der Stadt Minneapolis Ende Mai hatte sich in den USA eine starke Debatte um Rassismus und Polizeigewalt* entwickelt, die auch zu Protesten führte.

Erst vor etwa zehn Tagen schoss die Polizei einem Schwarzen in der Stadt Kenosha im Bundesstaat Wisconsin mehrfach in den Rücken. Der Fall von Jacob Blake, der schwer verletzt überlebt hat, führte wiederum zu neuen Protesten.

US-Präsident Donald Trump* besuchte Kenosha am Dienstag, um unter anderem Vertreter der Sicherheitskräfte zu treffen und sich bei Ausschreitungen verursachte Schäden zeigen lassen. Ein Treffen mit Blakes Familie war nicht geplant.