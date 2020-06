Zahlreiche Statuen in den USA und London ehren umstrittene historische Persönlichkeiten. Die Kunstwerke geraten ins Visier der Proteste wegen des Todes von George Floyd.

Die Proteste wegen des Todes von George Floyd erreichen eine neue Ebene.

erreichen eine neue Ebene. Statuen von Politikern und Generälen der ehemaligen Konföderierten Staaten von Amerika stehen in der Kritik.

US-Präsident Donald Trump* erteilt derweil einer Umbenennung von Militärbasen eine Absage.

Bei Protesten gegen Rassismus in London wollen rechtsextreme Demonstranten Statuen schützen



Update vom Samstag, 13.06.2020, 19.01 Uhr: Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA finden weltweit Massenproteste gegen systematischen Rassismus statt. Im Zuge dessen kam es in Europa und den USA bereits zu Beschädigungen von Statuen. Bei Protesten im englischen Bristol haben Demonstranten die Statue eines britischen Sklavenhändlers ins Hafenbecken geworfen. In einem Park der US-Stadt Boston wurde laut lokalen Medienberichten eine Statue von Christopher Kolumbus geköpft.

Als nun am Samstag hunderte Menschen im Zentrum von London gegen Rassismus demonstrierten, versammelten sich auch rechtsextreme Demonstranten in der Nähe des Parlaments, um Statuen vor möglichen Angriffen zu schützen. Mehrere Denkmäler wurden vorsorglich bereits verpackt, darunter auch die Statue des Premierministers Winston Churchill.

London: Streit um rassistische Denkmäler – Rechte Demonstranten wollen Statuen schützen

Das Denkmal des Kriegspremiers auf dem Parliament Square war in der vergangenen Woche bereits mit dem Schriftzug „War ein Rassist“ besprüht worden. Auch das nur wenige hundert Meter entfernte zentrale Kriegerdenkmal Cenotaph wurde sicherheitshalber verbarrikadiert.

Auf dem Parliament Square und in der Umgebung sei es am Samstag zu Zusammenstößen rechter Demonstranten mit der Polizei gekommen, hieß es in britischen Medienberichten. Innenministerin Priti Patel kritisierte die Gewalt als völlig inakzeptabel. Wer sich an gewalttätigen Ausschreitungen und Vandalismus beteilige, müsse mit der ganzen Härte des Gesetzes rechnen. „Gehen Sie nach Hause, um die Ausbreitung (des Coronavirus) zu stoppen und Leben zu retten“, schrieb sie auf Twitter.

We are in the grip of an unprecedented national health emergency.



This severe public health risk forces me to continue to urge people not to attend protests this weekend.



USA: Streit um rassistische US-Denkmäler und Statuen – Statuen geköpft – Kritik von Trump

Update vom Donnerstag, 11.06.2020, 17.07 Uhr: Auf Twitter hat sich nun US-Präsident Donald Trump zum Abriss von Statuen geäußert. In Großbuchstaben schrieb Trump: „Wer seine Geschichte verleugnet, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen!“ Trumps Tweet ähnelt dem Zitat des Philosophen und Schriftstellers George Santayana, „Wer sich nicht seiner Vergangenheit erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen“. Mehrere Twitter-User wiesen den Präsidenten darauf hin, dass er die Redewendung falsch benutze.

Trump ist gegen den Abriss von Statuen von Politikern und Generälen der ehemaligen Konföderierten Staaten von Amerika und wies auch Forderungen nach Umbenennungen von US-Militärbasen zurück.

THOSE THAT DENY THEIR HISTORY ARE DOOMED TO REPEAT IT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

Erstmeldung vom Donnerstag, 11.06.2020: Washington – Die Proteste wegen des Todes des Afroamerikaners George Floyd ebben nicht ab. Seit seines gewaltsamen Todes durch Polizisten finden Massenproteste gegen systematischen Rassismus im ganzen Land sowie weltweit statt. Nun erreichen die Proteste eine neue Ebene - eine Ebene der Erinnerungskultur.

Erinnerungskultur in den USA: Statuen im Ziel der Proteste

Die symbolische Tragkraft vieler Denkmäler, die oftmals weiße Sklavenhalter darstellen, spielt in dem Konflikt eine entscheidende und tragende Rolle. Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, forderte die Entfernung von elf Statuen in der Hauptstadt Washington. Die Statuen stellen elf Soldaten und Vertreter der aus dem Sezessionskrieg (1861-1865) hervorgegangenen Konföderierten Staaten von Amerika dar, die nach Pelosis Meinung nicht die höchsten Werte der Vereinigten Staaten von Amerika vertreten würden. „Ihre Statuen sind eine Hommage an den Hass, nicht an das Erbe“, so Pelosi in einem Brief an den Kongress. Die Männer seien für „Grausamkeit und Barbarei“ eingetreten.

Read my letter here: https://t.co/lx0nuYxrfk — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 10, 2020

Zu den Statuen zählt unter anderem die Statue von Jefferson Davis, dem Präsidenten der damaligen Konföderierten Staaten von Amerika, oder die seines Stellvertreters Alexander Stephens. Auch eine Statue des Militärstrategen und konföderierten Generals Robert E. Lee steht dort.

Die Teilnehmer der Proteste sehen in den Statuen einen Puffer für ihre Wut. Am Mittwoch wurde eine Statue von Christopher Kolumbus in einem Park von Boston laut lokalen Medienberichten geköpft. Im Anschluss an den Vorfall kündigte Bostons Bürgermeister Marty Walsh an, auch den Rest des Denkmals von Amerikas Entdecker abbauen zu wollen. Kritiker und Historiker sehen zwischen Christopher Kolumbus und dem transatlantischen Sklavenhandel einen direkten Zusammenhang. Außerdem wird sein gewalttätiges Vorgehen gegen amerikanische Ureinwohner kritisiert.

Proteste wegen des Todes von George Floyd: Statuen werden abgebaut

US-Präsident Donald Trump wies derweil Forderungen nach Umbenennungen von US-Militärbasen zurück. Dabei geht es um Basen, die nach militärischen Führern von konföderierten Generälen während des Sezessionskrieges benannt sind.

„Diese monumentalen und mächtigen Stützpunkte sind Teil eines großartigen amerikanischen Erbes geworden und einer Geschichte des Sieges und der Freiheit. Deswegen wird meine Regierung nicht einmal über die Umbenennungen dieser herrlichen militärischen Einrichtungen nachdenken“, äußerte Trump auf Twitter. Zehn Stützpunkte der US-Armee sind nach Generälen der Südstaaten benannt. Der pensionierte General David Petraeus hatte gefordert, die Basen umzubenennen, da die Namensgeber heutzutage nicht mehr als „Quelle der Inspiration“ dienten.

Von Marvin Ziegele

Nach den Protesten, ausgelöst durch den Tod von George Floyd, erklärt sich ein Stadtteil in Seattle für autonom. Polizisten meiden das Gebiet.

