Mutter von Carlsons Nachfolger ruft in Live-Sendung an und warnt eigenen Sohn: „Wir wollen keine Klagen!“

Von: Judith Goetsch

Teilen

Jesse Watters: Tucker Carlsons Nachfolger bei Fox News © Jason Koerner | Getty Images North America

Fox News-Moderator Jesse Watters hat bereits öfter live im Fernsehen mit seiner Mutter telefoniert. Am Montagabend zur besten Sendezeit hat die Demokratin aber mehr zu sagen.

Washington, D.C. - So etwas gibt es nur im US-Fernsehen: Zum Abschluss seiner ersten Live-Sendung als Teil von Tucker Carlsons Prime-Time-Nachfolge rief Fox-News Moderator Jesse Watters am Montagabend (17. Juli) seine Mutter an. Die Kinderpsychologin und Demokratin ist nicht das erste Mal in einem seiner Formate zu Gast. Doch dieses Mal nimmt Anne Purvis sich Zeit, um ihrem Sohn öffentlich Ratschläge zu erteilen. Auf sozialen Medien wird sie dafür gefeiert.

Medienkritikerin Kat Abu teilt einen Ausschnitt aus der Sendung, in der man Watters mit seiner Mutter sprechen sieht. Purvis spricht liebevoll über ihren Sohn und seinen beruflichen Erfolg. Doch sie lässt sich auch nicht von ihm unterbuttern und beharrt auf ihrem Punkt. „Wir sind so stolz auf dich. Nun lass uns zusehen, dass du deinen Job behältst“, mahnt sie. „Fall nicht in konspirative Kaninchenlöcher.“

Dabei bezieht sie sich vermutlich auf Watters‘ Vorgänger Tucker Carlson und verschiedene Klagen gegen ihn und Fox News. „Wir wollen dich nicht verlieren und wir wollen keine Klagen“, betont die Kinderpsychologin.

Watters bei Fox News

Jesse Watters ist bei Fox News kein unbekanntes Gesicht. Der konservative politische Kommentator war regelmäßiger Gast in der Talkshow The O‘Reilly Factor . Bekannt wurde Watters durch sein Straßeninterview-Format Watters‘ World und als Co-Host der Talkshow The FIve. Von 2021 bis 2022 moderierte er außerdem die Sendung Jesse Watters Primetime. Ende Juni 2023 wurde bekannt, dass er Tucker Carlson dauerhaft im beliebten Primetime-Slot um 20 Uhr ablösen würde. Insbesondere für seine Straßeninterviews in China Town wurde Watters in der Vergangenheit scharf kritisiert. Er habe sich über Menschen mit schlechten Englischkenntnissen lustig gemacht und diese öffentlich bloßgestellt.

Watters Mutter teilt auch gegen Trump aus

Im kurzen Segment hat Anne Purvis viel zu sagen. Sie spricht vom journalistischen Ethos und vergleicht die Verantwortung ihres Sohnes mit der von Ärzt:innen. Er sei verpflichtet, keinen Schaden anzurichten, „nett und respektvoll“ zu sein. Sie fordert ihren Sohn auch auf, sich im Ton zu mäßigen. „Setz deine Stimme verantwortungsbewusst ein, um ein Gespräch zu fördern, das einen roten Faden hat“, betont sie. Vor kurzem hatte Watters gegen Wohnungslose in San Francisco ausgeteilt und sie als „Fleischsäcke, die auf dem Bürgersteig mutieren“ bezeichnet, wie The Daily Beast berichtet.

Donald Trump bekommt ebenfalls einen Seitenhieb von Purvis in einem zweiten Clip. Ihr Sohn solle ihn doch mal ermutigen, zurück ins Fernsehen zu gehen. Die Quoten wären sicherlich überragend. „Aber natürlich nicht so überragend wie die von Jesse Watter‘s Prime Time.“ Besonders auf Twitter wird Watters Mutter für ihre mutigen Aussagen im konservativen Fernsehen unter progressiven US-Amerikaner:innen gefeiert. (Judith Goetsch)

Trump-Dynastie: Die ehemalige „First Family“ und ihre Mitglieder Fotostrecke ansehen