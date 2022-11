„Hassanschlag“ in den USA: Fünf Tote nach Schüssen in Bar in Colorado

Von: Lucas Maier

Fünf Tote bei Amoklauf in LGBTQ-Nachtclub: Polizei und Rettungswagen im Einsatz nach einer Schießerei in Colorado Springs. © Twitter-Screenshot/ treyruffy

Erneut sind in den USA Menschen durch Schüsse getötet worden. Der Club in dem geschossen wurde, spricht von einem „Hassanschlag“.

Colorado Springs – In einem LGBTQ-Club in den USA sind am Samstagabend (19. November) Schüsse gefallen. Fünf Menschen verloren dabei ihr Leben, wie der US-Sender CNN unter Berufung auf Polizeikreise schreibt. 18 weitere sollen durch die Schüsse verletzt worden sein.

Der Club Q im Ort Colorado Springs liegt im US-Bundesstaat Colorado. In einem Statement sprach der Club von einem „Hassanschlag“. Weiter bedankten sich die Verantwortlichen des Clubs für die „schnellen Reaktionen der heldenhaften Kunden, die den Bewaffneten überwältigten“. Bislang haben sich die Ermittler noch nicht zu den Motiven des Verdächtigen geäußert.

USA: Zahlreiche Notrufe nach Schüssen in Colorado

Gegen 23.57 Uhr seien zahlreiche Notrufe bei den Sicherheitsbehörden eingegangen, sagte Lt. Pamela Castro von der Polizei von Colorado Springs gegenüber CNN. Den Informationen zufolge soll sich der Verdächtige in Untersuchungshaft befinden. Aufgrund seiner Verletzungen sei er zudem noch in ärztlicher Behandlung.

Bisher ist unklar, ob der vermeintliche Schütze zu den 18 Verletzten gezählt wurde oder nicht, wie CNN schreibt. Zu einem möglichen Motiv äußerte sich die Polizei bisher nicht. „Dies war keine Schießerei, an der Beamte beteiligt waren“, Castro gegenüber CNN. Die Ermittlungen dem Fall dauern noch an, das FBI ist ebenfalls involviert, wie der Polizeisprecher angab. Zuletzt raste in den USA ein Auto in eine LGBTIQ*-Demonstration. (Lucas Maier)