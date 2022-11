Donald Trump will bei Präsidentschaftswahl 2024 wieder kandidieren

Teilen

Ex-Präsident Trump will zurück an die Macht. Aber wen wundert das eigentlich?

Am Dienstag, 15. November, ließ der ehemalige US-Präsident Donald Trump die Bombe platzen (mit der eigentlich alle gerechnet haben): Bei den nächsten Präsidentschaftswahlen 2024 wird er sich erneut als Kandidat aufstellen. Aber was bedeutet das für die aktuellen Midterms? Kann man Trump überhaupt ernst nehmen und warum ist eine erneute Kandidatur eines ehemaligen Präsidenten gar nicht so ungewöhnlich?

BuzzFeed.de beantwortet diese Fragen zu Trumps angekündigter Präsidentschaftskandidatur 2024.