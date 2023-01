US-General sagt Krieg zwischen USA und China für 2025 voraus

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Ein Kampfflugzeug vom Typ Lockheed Martin der US-amerikanischen Luftwaffe hier bei Nato-Übungen. © Ssgt Danielle Sukhlall/U.S Air/dpa

Konkrete Anweisungen für die Vorbereitung auf einen Krieg mit China: Ein US-General weist seine Kommandeure an, sich kampfbereit zu machen.

Washington D.C. (USA) - „Ich hoffe, ich täusche mich“, schreibt US-Luftwaffengeneral Mike Minihan in einem Memo. Aber: „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich 2025 kämpfen werde.“ Das Memo ging am Freitag offenbar an Kommandeure der US-Air Force und lag NBC News vor. Minihan geht davon aus, dass China im Jahr 2025 in Taiwan einmarschieren werde und die USA dem Land beistehen. Die Anweisungen sind konkret.

Bis 28. Februar will der General Rückmeldungen erhalten: Im Februar sollen sie demnach „ein Magazin auf ein 7-Meter-Ziel abfeuern, mit dem vollen Verständnis, dass reuelose Tödlichkeit am wichtigsten ist. Ziel auf den Kopf.“ Außerdem sollten alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Aufzeichnungen und Notfallkontakte aktualisieren.

US-General weist Mitarbeiter an, sich auf Krieg gegen China vorzubereiten

Im März weist Minihan alle AMC-Mitarbeiter an, „ihre persönlichen Angelegenheiten zu prüfen und zu prüfen, ob ein Besuch bei der Rechtsabteilung ihrer Servicebasis geplant werden sollte, um sicherzustellen, dass sie rechtlich bereit und vorbereitet sind“.

Woher aber rührt das Bauchgefühl des US-Generals? Er geht davon aus, dass sowohl die USA als auch China durch anstehende Wahlen im Jahr 2024 innenpolitisch „abgelenkt“ wären, und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping Gelegenheit haben werde, sich auf einen möglichen Einmarsch in Taiwan vorzubereiten.

US-General will Mitarbeiter für Krieg gegen China vorbereiten

Kann ein General so ein derartig brisantes Memo ausgeben? Was steckt dahinter? Ein Pressesprecher des Luftmobilitätskommandos bestätigte gegenüber NBC News, dass das Kommando „grundlegende Anstrengungen unternehme, sich auf einen Konflikt vorzubereiten, für den Fall, dass Abschreckung nicht funktioniert.“

Der Pressesprecher des Verteidigungsministeriums, Brigadegeneral Patrick Ryder machte aber in einer Erklärung deutlich, dass die US-Strategie weiter auf Frieden setzt: „Die Nationale Verteidigungsstrategie macht deutlich, dass China eine Herausforderung für das Verteidigungsministerium ist, und wir konzentrieren uns weiterhin darauf, mit Verbündeten und Partnern zusammenzuarbeiten, um einen friedlichen, freien und offenen Indopazifik zu bewahren.“ Ein Kandidat für die taiwanesischen Präsidentschaftswahlen hat sich mit China angelegt. (kat)