Sollen auch für Tötungsdelikte verantwortlich sein: Innenministerin Faeser verbietet „United Tribuns“

Teilen

Gäste einer Trauerfeier für ein erschossenes Mitglied der Rockervereinigung "United Tribuns" im April 2016 in Heidenheim (Baden-Württemberg). © picture alliance / dpa

Ihnen werden schwerste Straftaten zur Last gelegt: Jetzt werden die „United Tribuns“ verboten. Am Mittwochmorgen kam es zu bundesweiten Razzien.

Berlin - Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die rockerähnliche Gruppierung „United Tribuns“ verboten. Mitglieder der Gruppe hätten schwerste Straftaten begangen, unter anderem Sexualstraftaten, Menschenhandel und versuchte Tötungsdelikte, sagte die SPD-Politikerin.

Am Mittwochmorgen (14. September) seien in Zusammenhang mit dem Verbot Objekte in neun Bundesländern durchsucht worden. Das Vereinsverbot erfolge in Abstimmung mit den Innenministerien von Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Nach Angaben des Bundesinnenministerium hatte sich die 2004 von einem ehemaligen bosnischen Boxer im baden-württembergischen Villingen-Schwenningen gegründete Gruppe gewalttätige Auseinandersetzungen mit konkurrierenden Rockergruppierungen wie den „Hells Angels“ geliefert. (dpa)