Unabhängiger Bericht: Londoner Polizei institutionell rassistisch, sexistisch und homophob

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die Vorwürfe gegen die Behörden in der Hauptstadt wiegen schwer: Ein unabhängiger Bericht in Großbritannien zeugt von massivster Diskriminierung bei der Londoner Polizei.

London – Die Probleme auf der Insel sind zahlreich: Eine Regierung, die kaum zur Ruhe kommt, um sich greifende Armut, ein kaputt gesparter Gesundheitssektor oder eine Innenministerin, die rassistische Ressentiments gegen Geflüchtete schürt. Rassismus durchsetzt offenbar auch die Londoner Polizei, wie ein unabhängiger Untersuchungsbericht belegt – und nicht nur das: In der Behörde gibt es ein weitreichendes, tiefgreifendes und strukturelles Problem mit verschiedensten Formen der Diskriminierung. Der Bericht zeichnet ein düsteres Bild des Londoner Polizeiapparats.

Neue Studie in England: Londoner Polizei rassistisch, frauenfeindlich und homophob

Der in der Nacht zum Dienstag, dem 21. März 2023, veröffentlichte unabhängige Untersuchungsbericht wirft ein Schlaglicht auf die dramatischen Missstände der Polizei in London: Die Behörde der englischen Hauptstadt sei institutionell rassistisch, sexistisch und homophob, so der Bericht. Unter anderem sei Gewalt gegen Frauen und Mädchen nicht ernst genommen worden.

Die Autorin des Berichts und unabhängige Abgeordnete im Oberhaus, Louise Casey, fordert tiefgreifende Änderungen bei der Metropolitan Police (Met). Sie betont: „Es ist nicht unsere Aufgabe als Öffentlichkeit, uns vor der Polizei zu schützen. Es ist die Aufgabe der Polizei, uns Bürger zu schützen.“

Viele Londonerinnen und Londoner hätten das Vertrauen in die Polizei verloren, so Casey. Ihr Bericht zeugt auch von Mobbing innerhalb der Met. So heißt es unter anderem: „Beamtinnen und weibliche Beschäftigte sehen sich routinemäßig mit Sexismus und Frauenfeindlichkeit konfrontiert“. Es gibt Berichte über den Fall eines muslimischen Beamten, der Schweinefleisch in seinen Schuhen fand, oder eines Sikhs, dem der Bart abgeschnitten wurde.

Casey weiter: „Die Met hat ihre weiblichen Angestellten oder Mitglieder der Öffentlichkeit weder vor Tätern in der Polizei, die häusliche Gewalt anwenden, noch vor denen geschützt, die ihre Position für sexuelle Zwecke missbrauchen.“ Zudem gäbe es „tief sitzende Homophobie“ als auch rassistische Beamte und Beschäftigte, so Caseys Schluss. Es ist das denkbar schlechteste Zeugnis, das die Behörde hätte ausgestellt bekommen können.

Polizei in London: Untersuchungen nach der Ermordung von Sarah Everard

Es sind eindeutige Worte, die Casey in ihrem Bericht findet. In einer Zeit, in der bei behördlichen Verfehlungen in Deutschland oft von – immer mehr – „Einzelfällen“ die Rede ist, kommt die britische Abgeordnete zu einem schonungslosen Urteil. Der Guardian fasst die Studie wie folgt zusammen: „Einem offiziellen Bericht zufolge ist die Metropolitan Police kaputt und verrottet, leidet unter dem schwindenden Vertrauen der Öffentlichkeit und macht sich des institutionellen Rassismus, der Frauenfeindlichkeit und der Homophobie schuldig.“

In Auftrag gegeben worden war die Studie nach dem Mord an der 33-jährigen Londonerin Sarah Everard. Im März 2021 hatte ein Polizist sie unter Einsatz seines Dienstausweises entführt, vergewaltigt und anschließend ermordet. Weitere Fälle erschütterten anschließend die Öffentlichkeit in Großbritannien – unter anderem der eines britischen Polizisten, der über knapp 20 Jahre immer wieder Frauen vergewaltigt hatte.

Großbritannien: Die „öffentliche Zustimmung“ in die Londoner Polizei ist „gebrochen“

Innerhalb der Met selbst gaben zwölf Prozent der Frauen an, am Arbeitsplatz belästigt oder angegriffen worden zu sein, so der Guardian. Ein Drittel der weiblichen Beschäftigten berichtet von erfahrenem Sexismus. Fälle von sexuellen Übergriffen werden dem Bericht zufolge in der Londoner Polizei meist vertuscht oder heruntergespielt.

Die Studie beobachtet ebenfalls rassistische Polizeikontrollen in der Hauptstadt, durch eine Behörde, welche die Diversität der Stadt in keiner Weise spiegelt. Bereits vor der Enthüllung der schlimmsten jüngsten Skandale sei „die öffentliche Zustimmung gebrochen“, so Casey. Schon zuvor hätten lediglich 50 Prozent der Öffentlichkeit Vertrauen in die Polizei bekundet – offensichtlich aus gutem Grund. (Alexander Eser-Ruperti)