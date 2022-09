UN-Vollversammlung: Scholz verurteilt Putin – „Blanker Imperialismus“

Von: Stephanie Munk, Fabian Müller

Olaf Scholz und Annalena Baerbock sind in New York, um an der UN-Vollversammlung teilzunehmen. Der deutsche Kanzler könnte mit seiner Rede ein Zeichen setzen.

UN-Vollversammlung in New York : Rund 150 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt kommen zusammen.

in : Rund 150 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt kommen zusammen. Olaf Scholz hält Rede : Deutscher Kanzler wird am Dienstagabend (Ortszeit) sprechen (deutsche Zeit: früher Mittwochmorgen).

hält : Deutscher Kanzler wird am Dienstagabend (Ortszeit) sprechen (deutsche Zeit: früher Mittwochmorgen). Annalena Baerbock prangert Putin an: Vor Abflug nach New York wirft sie ihm Angriff auf Fundemante der UN vor.

prangert an: Vor Abflug nach New York wirft sie ihm Angriff auf Fundemante der UN vor. Dieser News-Ticker zur UN-Generaldebatte in New York wird laufend aktualisiert.

Update vom 21. September, 5.02 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat seine erste Rede vor der UN-Generalversammlung für scharfe Kritik an Russland und einen Appell für mehr internationale Zusammenarbeit genutzt. Scholz warf Russland am Dienstagabend (Ortszeit) vor, mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine „blanken Imperialismus“ zu betreiben.

„Russlands Eroberungskrieg gegen die Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen“, sagte Scholz in seiner rund viertelstündigen Rede. „Präsident Putin führt ihn mit einem einzigen Ziel: sich der Ukraine zu bemächtigen. Selbstbestimmung und politische Unabhängigkeit zählen für ihn nicht. Dafür gibt es nur ein Wort: Das ist blanker Imperialismus!“

Scholz in New York: „Werden keine Scheinreferenden in der Ukraine akzeptieren“

Putin werde „seinen Krieg und seine imperialen Ambitionen nur aufgeben, wenn er erkennt: Er kann diesen Krieg nicht gewinnen“, sagte Scholz weiter. „Deshalb werden wir keinen russischen Diktatfrieden akzeptieren - und auch keine Schein-Referenden.“

Der Bundeskanzler reagierte mit dem letzten Halbsatz auf die Ankündigung der pro-russischen Behörden in den vier ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja, von Freitag an Referenden über einen Anschluss an Russland abzuhalten.

Damit droht eine weitere schwere Eskalation des Krieges in der Ukraine: Der Anschluss der Gebiete an Russland würde Moskau eine Rechtfertigung für weitere militärische Schritte geben - der Kreml könnte dann behaupten, er verteidige sein eigenes Staatsgebiet gegen die ukrainischen Streitkräfte.

UN-Vollversammlung in New York: Kanzler Olaf Scholz spricht © Michael Kappeler/dpa

UN-Vollversammlung: Scholz warnt vor Ernährungskrise

Update vom 20. September, 22.05 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Rande der UN-Generaldebatte dazu aufgerufen, der Ernährungskrise in armen Weltregionen entschieden entgegenzuwirken. „Wir müssen mit großer Dringlichkeit handeln, um die Zunahme der Ernährungsunsicherheit einzudämmen“, sagte Scholz am Dienstag bei einem Ernährungsgipfel am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Der russische Angriffskrieg habe zu einer multidimensionalen Krise geführt, unter der die armen Länder im Süden besonders litten.

„Das nächste Jahr dürfte noch schwieriger werden, wenn man den Anstieg der Energie- und Düngerpreise betrachtet“, sagte Scholz. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass auch die Lebensmittelpreise steigen.“ An dem Ernährungsgipfel nahmen neben Scholz unter anderen auch US-Außenminister Antony Blinken und EU-Ratspräsident Charles Michel teil.

Blinken forderte die Verlängerung des von den Vereinten Nationen zwischen Russland und der Ukraine vermittelten Getreide-Abkommens. Der Ende Juli unterzeichnete Deal gilt für vier Monate. Darin verpflichtet sich Russland dazu, die Ausfuhr von Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer nicht zu blockieren. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuletzt damit gedroht, die bis dato bedeutendste Übereinkunft der Kriegsparteien platzen zu lassen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), geht mit dem deutschen Schriftsteller Daniel Kehlmann bei einem Stadtrundgang durch Manhattan. Scholz hält sich zum ersten Mal in New York auf und nutzte den Spaziergang am Rande seines Besuchs bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung. © Michael Kappeler/dpa

UN-Versammlung: Biden will sich gegen Putins „nackte Aggression“ stellen

Update vom 20. September, 20.45 Uhr: US-Präsident Joe Biden will bei der UN-Generaldebatte in New York am Mittwoch nach Angaben aus dem Weißen Haus unter anderem neue US-Investitionen im Kampf gegen die globale Unsicherheit bei der Versorgung mit Lebensmitteln ankündigen. Das teilte sein Nationaler Sicherheitsberater, Jake Sullivan, am Dienstag in Washington mit.

Ferner werde er in seiner Rede den ungerechtfertigten Krieg Russlands in der Ukraine entschieden zurückweisen und die Welt auffordern, sich weiterhin gegen die „nackte Aggression“ zu stellen. Er werde betonen, wie wichtig es sei, die Vereinten Nationen zu stärken und die Kernpunkte ihrer Charta zu bekräftigen, hieß es weiter. Geplant sei im Laufe des Tages auch ein erstes bilaterales Treffen mit der neuen britischen Premierministerin Liz Truss.

UN-Versammlung in New York: Scholz spricht vor 150 Staatschefs aus aller Welt - Baerbock prangert Putin an

Erstmeldung: New York - Kanzler Olaf Scholz (SPD) ist nach New York gereist, um am Dienstagabend (früher Mittwochmorgen deutscher Zeit) seine erste Rede als Regierungschef vor den UN halten. Bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung werden rund 150 Staats- und Regierungschefs erwartet.

Scholz wird in seiner Rede vor den Vereinten Nationen wohl auf die deutsche Rolle im Ukraine-Krieg eingehen, etwa auf die Forderung nach mehr Waffen. Der Kanzler wolle Antworten bieten, was die durch Krieg ausgelöste „Zeitenwende“ für die Vereinten Nationen bedeuten kann, heißt es aus seinem Umfeld.

Bedeutender Auftritt: Kanzler Olaf Scholz wird eine Rede vor der UN-Vollversammlung halten. Das Bild zeigt ihn in der Versammlungshalle in New York. © John Angelillo/Imago

Scholz bei UN-Versammlung in New York - auch Treffen mit Erdogan ist geplant

Für den 64-jährigen SPD-Politiker ist es der erste Besuch in New York überhaupt. Er will dort auch an einem Gipfeltreffen zur Ernährungssicherheit teilnehmen und mehrere bilaterale Gespräche führen - unter anderen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Dabei dürfte es um den geplanten Nato-Beitritt von Finnland und Schweden gehen, der von der Türkei noch ratifiziert werden muss, sowie um das Verhältnis zwischen der Türkei und Russland. Erdogan hatte am Samstag angekündigt, er wolle der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) beitreten. Deren größte und mächtigste Mitglieder sind China und Russland.

Annalena Baerbock bei Vereinten Nationen in New York - Vor Abflug geißelt sie Putins Krieg

Am Dienstag, 20. September, reiste auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nach New York. Vor ihrem Abflug warf sie Russlands Präsident Wladimir Putin einen Angriff auf die Fundamente der Vereinten Nationen vor. „Diese Generalversammlung ist keine wie die vorherigen“, mahnte Baerbock. Russland trete als eines der fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates das Völkerrecht mit Füßen. Die UN sei dagegen geeint im Glauben an Verzicht auf Gewalt, Gleichheit aller Staaten und internationale Zusammenarbeit.

In New York werde es besonders darum gehen, „wie die grauenvollen Verbrechen, die im Namen Russlands in der Ukraine begangen werden, aufgearbeitet und verfolgt werden können“, betonte Baerbock. Auch die Lage der ukrainischen Atomkraftwerke werde eine Rolle spielen.

Auftakt der UN-Generaldebatte: Guterres warnt vor „Winter des weltweiten Unmuts“

UN-Generalsekretär António Guterres hat zum Auftakt der UN-Generaldebatte am Dienstagnachmittag, 20. September, vor einer Verschärfung internationaler Krisen und einem „Winter des weltweiten Unmuts“ gewarnt. „Unsere Welt steckt in großen Schwierigkeiten“, sagte er. „Es wütet eine Lebenshaltungskosten-Krise. Vertrauen zerbröckelt. Ungleichheiten explodieren. Unser Planet brennt. Menschen leiden - und die Verletzlichsten leiden am meisten.“ Die großen internationalen Herausforderungen könnten nicht nur durch eine „Koalition der Willigen“ gelöst werden: „Wir brauchen eine Koalition der Welt.“

Guterres beklagte in seiner Rede, der Ukraine-Krieg habe „zu weitreichender Zerstörung mit massiven Verletzungen der Menschenrechte geführt“. Die jüngsten Berichte über den Fund hunderter Gräber im ukrainischen Isjum seien „äußerst verstörend“.

Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, spricht auf der UN-Vollversammlung im Hauptquartier in New York. © Mary Altaffer/AP/dpa

UN-Vollversammlung in New York: Rund 150 Regierungschefs vor Ort - Selenskyj per Video zugeschaltet

Die Rede des UN-Generalsekretärs markierte den Auftakt der Generaldebatte der UN-Vollversammlung mit 150 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Am Dienstag ist außer der Rede von Scholz auch ein Beitrag von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron geplant.

Am Mittwoch folgen US-Präsident Joe Biden, der iranische Staatschef Ebrahim Raisi und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj. Selenskyj ist angesichts des russischen Angriffskriegs gegen sein Land der einzige Staatschef, der seine Rede bei der UN-Generaldebatte per Videoansprache halten darf. (AFP/dpa)