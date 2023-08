UN: Tausende flüchten vor Bandengewalt in Haitis Hauptstadt

Demonstranten fahren mit ihren Motorrädern an einer brennenden Barrikade vorbei, während sie gegen die Unsicherheit in Port-au-Prince protestieren. © Odelyn Joseph/AP

Haitis Bevölkerung leidet unter Bandenkämpfen. Die Gewalt verschärft zudem die ohnehin bereits prekäre Versorgungslage in dem Land. Zahlreiche Menschen flüchten vor den Konflikten.

Port-au-Prince - Wegen der Bandengewalt in Haiti sind nach UN-Angaben innerhalb von vier Tagen rund 5000 Bewohner aus zwei Vierteln der Hauptstadt Port-au-Prince geflüchtet. Insgesamt gebe es in der Stadt etwa 130.000 Vertriebene, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) gestern mit.

Vom vergangenen Samstag bis Dienstag trieb Gewalt in den Stadtteilen Carrefour-Feuille und Savanes Pistaches der UN-Organisation zufolge 4972 Menschen aus 1020 Haushalten in die Flucht. Davon seien 76 Prozent in Notunterkünften untergekommen.

Gewalt verschärft Versorgungslage in Haiti

Haiti leidet unter Kämpfen zwischen Banden, die nach UN-Schätzung 80 Prozent der Hauptstadt kontrollieren und die Bevölkerung mit brutaler - auch sexueller - Gewalt terrorisieren. Auch die Zahl der Entführungen ist drastisch gestiegen. Zuletzt kam es zu einer Selbstjustiz-Bewegung der Bewohner gegen die Banden. Die Gewalt verschärft auch die ohnehin schon prekäre Versorgungslage in Haiti. Fast die Hälfte der elf Millionen Bewohner des armen Karibikstaats leidet laut Vereinten Nationen unter akutem Hunger.

Nach IOM-Angaben lebt fast die Hälfte der Vertriebenen in Port-au-Prince inzwischen in behelfsmäßigen Unterkünften, wo die hygienischen Verhältnisse extrem schlecht sind. Viele hätten zunächst bei Freunden oder Familie Unterschlupf gesucht; die Fähigkeit der aufnehmenden Gemeinden, ihre knappen Mittel zu teilen, nehme mit Fortdauern der Krise jedoch ab. Landesweit gibt es laut IOM fast 200.000 Vertriebene. Hinzu kämen rund 100.000 Haitianer, die in diesem Jahr aus umliegenden Ländern abgeschoben worden seien. dpa