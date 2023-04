UN kritisieren Taliban für Ausschluss von Frauen

Das neue afghanische Schuljahr hat begonnen - so wie hier in Kabul. Aber die weiterführenden Schulen bleiben auch im zweiten Jahr nach der Rückkehr der Taliban an die Macht im Jahr 2021 für Mädchen geschlossen. © Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Keine weiterführende Schule, keine Universität, und ab jetzt auch keine Arbeit mehr mit den Vereinten Nationen: Die Taliban schränken die Rechte von Frauen und Mädchen immer mehr ein.

New York - UN-Generalsekretär António Guterres hat eine Entscheidung der Taliban verurteilt, wonach afghanische Frauen in dem Land nicht mehr mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten dürfen. „Das verletzt die unveräußerlichen Menschenrechte von Frauen“, erklärte sein Sprecher Stéphane Dujarric am Mittwoch (Ortszeit) in New York. Die Regelung der Taliban verstoße gegen die UN-Charta mit ihrem Prinzip der Nicht-Diskriminierung.

Auch die Exekutivdirektorin des UN-Kinderhilfswerks Unicef verurteilte das faktische Verbot einer Zusammenarbeit. „Weibliche Mitarbeiter sind für den Erfolg unserer Arbeit lebenswichtig. Ohne sie wird die humanitäre Katastrophe, die sich innerhalb Afghanistans entwickelt, immer schlimmer werden, und mehr Kinder werden sterben“, sagte Catherine Russell in einer Stellungnahme am Mittwoch. Frauen hätten Zugang zu den verletzlichsten Bevölkerungsgruppen, die Männer nicht erreichen könnten, darunter Kinder, Kranke, Alte sowie Menschen mit Behinderungen.

Auch die UN-Kräfte vor Ort kritisierten die ab sofort geltende Entscheidung der Taliban. Das Verbot verstoße gegen geltendes internationales Recht und könne von den Vereinten Nationen nicht akzeptiert werden. In der Geschichte der UN habe noch kein anderes Regime jemals Frauen allein wegen ihres Geschlechts von der Mitarbeit ausgeschlossen, hieß es in einer Erklärung der UN-Mission in Afghanistan (UNAMA).

Seit ihrer erneuten Machtübernahme in Afghanistan im August 2021 haben die militanten Islamisten Frauenrechte massiv eingeschränkt. So haben die Taliban Frauen von allen Universitäten verbannt. Die Schulbildung für Mädchen schränkten die Islamisten bereits wenige Monate nach ihrer Machtübernahme ein. dpa