Umfrageschock für Habeck: Grünen-Minister gehört zu den unbeliebtesten Ministern

Von: Hannah Köllen

Teilen

Wirtschaftsminister Robert Habeck gehört aktuell zu den unbeliebtesten Politikern. Nur eine Ministerin der Ampel-Regierung schneidet schlechter ab.

München – Es fing so gut an für Robert Habeck: Einst galt der Grünen-Politiker als beliebtester Politiker Deutschlands. Doch diese Zeiten sind vorbei.

In der breiten Bevölkerung herrscht Unverständnis für Habecks Handeln: Sei es in der Heizungsdebatte oder aber bei Habecks Festhalten an seinem Staatssekretär Patrick Graichen nach dessen Trauzeugen-Affäre. All dies lässt das Vertrauen der Bevölkerung in den Bundeswirtschaftsminister schwinden.

In der Trauzeugen-Affäre war bekannt geworden, dass Habecks Staatssekretär Graichen dabei geholfen hatte, seinen Trauzeugen Michael Schäfer zum Chef der Deutschen Energie-Agentur zu machen. Später waren noch weitere Namen rund um das Grünen-Netzwerk ans Licht gekommen.

Umfrage zeigt: Habeck gehört zu den unbeliebtesten Ministern im Land

Die Quittung hierfür bekommt Habeck nun: Der Wirtschaftsminister gilt momentan als zweit unbeliebtester Minister der Ampel-Regierung. Das zeigt der Insa-Meinungstrend, der von der Bild in Auftrag gegeben wurde.

Kein Grund zur Freude: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gehört laut einer aktuellen Umfrage zu den unbeliebtesten Ministern des Ampel-Kabinetts. © IMAGO/Chris Emil Janssen

Demnach belegt Habeck aktuell den 16. Platz. Auf dem letzten, dem 17. Platz, landete diese Woche die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), wie die Bild berichtet. Faeser gilt damit aktuell als unbeliebteste Ministerin der Ampel-Koalition. Diesen letzten Platz hatte Habeck vergangene Woche noch inne. Er konnte sich diese Woche dann auf den vorletzten Platz zurückkämpfen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser schneidet noch schlechter als Habeck ab

Innenministerin Faeser verliert vor allem bei der eigenen Wählerschaft an Zuspruch. So verlor sie laut aktuellem Politikerranking bei den SPD-Wählern ganze vier Punkte.

Besonders auffällig bei Faesers Abwärtstrend: „Doppelt so viele Befragte (40 Prozent) haben eine negative Haltung zu Faeser als eine positive (20 Prozent)“, sagte INSA-Chef Hermann Binkert gegenüber Bild.

Ein möglicher Grund für Faesers schlechtes Abschneiden ist wohl die Flüchtlingspolitik der Innenministerin, die immer wieder auf Kritik stößt.

Noch unbeliebter als Faser seien aktuell nur Linken-Chefin Janine Wissler (Platz 18) und die beiden AfD-Chefs Alice Weidel (Platz 19) und Tino Chrupalla (Platz 20), berichtet die Bild.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Grüne verlieren an Zustimmung – Gute Umfragewerte für AfD

Laut der aktuellen Insa-Umfrage (22. Mai) liegen die Umfragewerte der SPD bei 20,5 Prozent, ein Plus von 0,5 Prozent im Vergleich zur Vorwoche (15. Mai). Die Grünen hingegen verloren einen halben Punkt, sie liegen nun bei 14 Prozent.

Die Werte von FDP (8,5 Prozent) und Linken (5 Prozent) bleiben unverändert. Die Union rutscht um einen halben Punkt auf 27,5 Prozent ab.

Die AfD verzeichnet ein Plus von 0,5 Prozent im Vergleich zur Vorwoche: Der Umfragewert der AfD klettert auf 17 Prozent – die höchste Zustimmung für die politisch Rechten seit fünf Jahren. (Hannah Köllen)