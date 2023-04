Umfrage-Klatsche für Scholz: Merz in Kanzler-Frage erstmals vorn

Von: Erkan Pehlivan

Im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer liegen die Unionsparteien bei den Parteipräferenzen vor der SPD. Besonders über die Bildungspolitik sind die Deutschen unzufrieden.

Berlin – Im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer gewinnen die Unionsparteien (CDU/CSU) bei den Parteipräferenzen einen Prozentpunkt hinzu und liegen mit 30 Prozent weiter vor der SPD (18 Prozent) und den Grünen (18). Die Werte für die FDP (7), Linke (4) und AfD (14) bleiben im Vergleich zur Vorwoche unverändert. Die sonstigen Parteien verlieren einen Prozentpunkt (9).

Bei den Kanzlerpräferenzen verliert Olaf Scholz in der Konstellation Scholz (21) - Merz (23) - Habeck (18) gegenüber der Vorwoche nochmals zwei Prozentpunkte, während Merz zwei und Robert Habeck einen Prozentpunkt hinzugewinnt. In der Konstellation Scholz (24) - Merz (25) - Baerbock (19) kann Merz sich ebenfalls um zwei Prozentpunkte verbessern, während Annalena Baerbock einen Punkt verliert. Damit schiebt sich Friedrich Merz in beiden Konstellationen vor Olaf Scholz und liegt bei der Kanzlerpräferenz zum ersten Mal überhaupt an erster Stelle. Die Deutschen wünschen sich also den CDU-Boss als Kanzler, wenn sie den Regierungschef direkt wählen könnten.

Unzufriedenheit mit Bildungspolitik

Unzufriedenheit gibt es vor allem mit der Bildungspolitik. Wie eine repräsentative Forsa-Befragung im Auftrag des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) ergab, sind nur 13 Prozent der Ansicht, Kinder und Jugendliche würden ausreichend auf das Leben nach der Schule vorbereitet. 85 Prozent der Befragten finden, das ist nicht der Fall. Mehr als die Hälfte (57 Prozent) ist der Meinung, Schulabgänger seien heute im Vergleich zu vor 30 Jahren schlechter qualifiziert. Knapp ein Viertel sieht keine großen Unterschiede, nur 13 Prozent glauben, heutige Absolventen sind besser qualifiziert.

CDU-Chef Friedrich Merz nahm bei einer Regionalkonferenz in Schkeuditz bei Halle zum Thema neues Grundsatzprogramm teil. © IMAGO/Chris Emil Janssen

Mehr Bildungssteuerung aus Berlin gewünscht

Die Umfrage bestätigt Befragungen aus der Vergangenheit, in denen der Wunsch nach mehr Bildungssteuerung durch den Bund geäußert wurde. Fast drei von vier Deutschen (73 Prozent) sagen, der Bund sollte in der Schulpolitik mehr Kompetenzen und Mitspracherecht bekommen. 24 Prozent halten es dagegen für richtig, dass allein die Bundesländer dafür zuständig sind. So ist es im Grundgesetz geregelt. Deutschland hat damit 16 Bildungssysteme, was ein gemeinsames Vorgehen immer wieder erschwert. Für eine entsprechende Grundgesetzänderung wären in Bundestag und Bundesrat Zweidrittelmehrheiten notwendig, die aktuell nicht absehbar sind.

Inzwischen gibt es erste Reaktionen aus der Ampelkoalition. „Das deutsche Bildungssystem steckt in einer tiefen Krise, die uns alle betrifft. Bund, Länder und Kommunen müssen endlich an einem Strang ziehen. Wir müssen uns jetzt zusammenraufen, schließlich geht es um unsere Kinder und ihre Chancen.“ schrieb Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) auf die Forsa-Umfrage am Mittwoch auf Twitter.