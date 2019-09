Umfrage-Beben vor Thüringen-Wahl: AfD stärker als CDU - doch Linke fliegen allen davon

In einer aktuellen Umfrage zur Landtagswahl in Thüringen ist die AfD auf Kurs - doch die Linke hängt alle ab.

Update vom 26. September 2019: Knapp einen Monat vor der Landtagswahl in Thüringen hat die Linke von Ministerpräsident Bobo Ramelow in einer aktuellen Umfrage hinzugewonnen. Wäre am Sonntag Wahl, würden demnach 29 Prozent der Befragten der Partei ihre Stimme geben. Das sind 3 Prozentpunkte mehr als bei der entsprechenden Befragung im August. Das Erfurter Meinungsforschungsinstitut Insa hatte die Umfrage im Auftrag der Mediengruppe Thüringen durchgeführt, deren Zeitungen am Donnerstag darüber berichteten.

Die AfD kann demnach ebenfalls 3 Punkte hinzugewinnen im Vergleich zur der vorherigen INSA-Umfrage und liegt mit 24 Prozent auf Platz zwei, gefolgt von der CDU mit 23 Prozent (-1). Gleichauf mit jeweils 9 Prozent liegen die SPD und die Grünen, die 2 Prozentpunkte verlieren. Die FDP würde mit 4 Prozent den Einzug in den Landtag verpassen.

Die Thüringer wählen am 27. Oktober ein neues Parlament. Derzeit regiert Bodo Ramelow mit einem rot-rot-grünen Bündnis das Land.

Umfrage zur Wahl in Thüringen: AfD bei 25 Prozent - Ex-Stoiber-Berater entsetzt

Update vom 22. September 2019: Jeder vierte Wählr in Thüringen würde laut einer aktuellen Umfrage bei der Landtagswahl in Thüringen (am 27. Oktober 2019) seine Stimme der AfD geben. Die Alternative für Deutschland kommt in der Sonntagsfrage von Infratest dimap (im Auftrag des MDR) auf 25 Prozent. In Führung liegt die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow mit 28 Prozent. Die CDU erreicht 22 Prozent, die SPD gerade einmal 7 Prozent. Die Grüne liegen bei 8 Prozent und die FDP muss mit aktuell 5 Prozent um den Einzug in den Landtag bangen.

Michael Spreng, ehemaliger Berater des CSU-Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber und Ex-Chefredakteur der Bild am Sonntag, zeigt sich angesichts des aktuellen Umfragewertes der AfD entsetzt. Er fragt sich in seinem Blog sprengsatz.de, warum so viele Thüringer die Partei von Björn Höcke „den Führer des ultrarechten Flügels der AfD, einen Rechtsextremisten, der zumindest in seinen Sprachbildern ein heimlicher Hitler-Verehrer ist“ wählen würden.

Sprengs (etwas eindimensionale) Erklärung für die Popularität der AfD in Thüringen: Die Ostdeutschen wollen die Wessis schocken. „Es ist offenbar die perverse Lust, es denen in Berlin und den Wessis einmal richtig zu zeigen, ihnen größtmöglichen Schrecken einzujagen. Man kann sich so richtig vorstellen, wie sie zu Hause vor dem Fernseher sitzen und freudig erregt die neuen Umfragen sehen: Jetzt machen wir die Wessis und die in Berlin richtig kirre, jetzt treiben wir sie in den Wahnsinn. Das haben sie davon, dass sie uns jahrelang nicht beachtet haben.“

AfD: Ehemaliger Stoiber-Bearter warnt vor „autoritärem Staat“

Spreng warnt allerdings die Wähler in Thüringen vor einem „Spiel mit dem Feuer“. Denn: Sollte die AfD einmal regieren, dann würden sie sich bald in einem autoritären Staat wiederfinden. „Wenn ein Björn Höcke einmal an die Macht kommen sollte, dann ist die Zeit solcher Spiele vorbei. Dann wird`s richtig autoritär, dann kann – außer seinen Gefolgsleuten – keiner mehr sagen, was er denkt. Dann werden die Freiheiten, die heute Thüringer mit ihrer Wahlabsicht so radikal ausschöpfen wollen, endgültig beerdigt. Wann werden diese Wähler merken, dass sie ihr eigenes Grab schaufeln?“

Gibt Michael Spreng die Mentalität der Thüringer korrekt wieder? Bekanntlich verlor der von ihm beratene Kanzlerkandidat Edmund Stoiber 2002 die Wahl vor allem im Osten. Für Stoiber war das eine schlimme Kränkung. "Ich akzeptiere nicht, dass erneut der Osten bestimmt, wer in Deutschland Kanzler wird", giftete er deswegen im Bundestags-Wahlkampf 2005. Hat Michael Spreng auch noch einige Vorbehalte gegenüber den Ostdeutschen, die sein aktuelles Urteil beeinflussen? Darüber kann man nur spekulieren.

Im Wahl-O-Mat Thüringen 2019 können Wahlberechtigte noch einmal überprüfen, wer ihre wichtigsten Themen am besten repräsentiert.

Ostdeutschland: Rechte AfD legt zu

Landtagswahl Thüringen: Die aktuellen Umfragen (alle Angaben in Prozent)

Institut Datum Zustimmung in Prozent CDU Linke SPD Grüne AfD FDP Sonstige INSA 26.09.2019 23 29 9 9 24 4 2 Infatest dimap 16.09.2019 22 28 7 8 25 5 5 INSA 22.08.2019 24 26 9 11 21 4 5 Infratest dimap 30.07.2019 21 25 8 11 24 5 6 INSA 24.06.2019 26 24 10 10 20 5 5 INSA 30.05.2019 26 25 11 8 20 5 5 INSA 25.04.2019 27 25 10 7 19 6 6 Infratest dimap 26.03.2019 28 24 11 8 20 5 4 INSA 26.03.2019 27 24 10 8 20 5 6 Wahl 2014 14.09.2014 33,5 28,2 12,4 5,7 10,6 2,5 6,2

Wahl in Thüringen: SPD sinkt in Umfrage auf Rekordtief - Flaute mit Folgen?

Update vom 16. September 2019: Knapp sechs Wochen vor der Landtagswahl in Thüringen baut die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow ihren Stimmenanteil aus. Bitter für den Ramelow: Die rot-rot-grüne Koalition hat den aktuellen Zahlen zufolge dennoch keine Mehrheit, wie eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap für den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) zeigt.

Die Linke käme der Erhebung zufolge auf 28 Prozent und wäre damit stärkste Kraft. Das sind drei Prozentpunkte mehr als bei einer MDR-Umfrage vom Juli. Die SPD erreicht mit nur noch sieben Prozent ihr Allzeittief, die Grünen verlieren ebenfalls und kommen auf acht Prozent. Damit hätten die Regierungsparteien zusammen keine Mehrheit.

Die CDU kann leicht um einen Punkt zulegen und liegt der Umfrage zufolge bei 22 Prozent, aber immer noch hinter der AfD mit 25 Prozent. Die FDP muss mit fünf Prozent um den Einzug in den Landtag bangen. Eine Mehrheit käme nur zustande, wenn Rot-Rot-Grün zusätzlich die Liberalen ins Boot holen würde. In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt.

Die Zufriedenheit mit Ministerpräsident Ramelow ist weiterhin sehr hoch: Zwei von drei Befragten (65 Prozent) sind mit ihrem Ministerpräsidenten zufrieden bis sehr zufrieden. AfD-Landeschef Björn Höcke liegt mit einer Zustimmungsquote von 17 Prozent deutlich unter den Werten seiner Partei. Für die Erhebung wurden vom 10. bis 14. September in Thüringen 1001 Bürger befragt.

Landtagswahl Thüringen: Umfrage-Dämpfer für AfD - Rot-Rot-Grün wieder möglich

Update vom 22. August 2019: Zweieinhalb Monate vor der Landtagswahl in Thüringen sieht eine Umfrage die regierende Linkspartei als stärkste Kraft. Die Partei von Ministerpräsident Bodo Ramelow würden 26 Prozent der Befragten wählen, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa hervorging. Knapp dahinter kommt die CDU mit 24 Prozent. Die AfD landet laut der Umfrage für die Mediengruppe Thüringen mit 21 Prozent auf dem dritten Platz.

Die Grünen kommen in der Befragung auf elf Prozent, die Sozialdemokraten auf nur neun Prozent. Der neuen Umfrage zufolge würde die FDP mit vier Prozent knapp den Einzug in den Landtag verpassen. In diesem Szenario käme die aktuelle rot-rot-grüne Koalition rechnerisch erneut auf eine Mehrheit.

+ Björn Höcke Anfang August beim AfD-Wahlkampf im sächsischen Döbeln. © dpa / Hendrik Schmidt

Könnten die Befragten den Ministerpräsidenten direkt wählen, würden sich 41 Prozent für Amtsinhaber Ramelow entscheiden. 15 Prozent würden CDU-Landeschef Mike Mohring wählen. Eine kleine Klatsche hält die Umfrage auch für Thüringens AfD-Chef Björn Höcke bereit. Er käme bei einer Direktwahl auf acht Prozent der Stimmen - und bleibt damit wie Mohring deutlich hinter der Zustimmungsquote für seine Partei zurück. Höckes Parteifreund aus dem extrem-rechten „Flügel“, Andreas Kalbitz, kommt bei Umfragen zur Brandenburg-Wahl auf vergleichbare Werte.

Für die repräsentative Umfrage befragte Insa zwischen dem 12. und 19. August 1009 Wahlberechtigte telefonisch und online. In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Eine neue Umfrage ist diese Woche auch für die Landtagswahl in Sachsen veröffentlicht worden.

Umfrage-Spannung vor Landtagswahl in Thüringen: Linke, AfD und CDU streiten um Spitzenposition

+ Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke). © dpa / Martin Schutt

Erfurt - Die Landtagswahl in Thüringen 2019 findet am 27. Oktober statt. Bis dahin versuchen die Parteien noch Wähler zu mobilisieren. Das scheint aktuell auch nötig zu sein, um die Regierungsbildung zu erleichtern. Denn nach laut den Umfragen vor der Landtagswahl in Thüringen kann kein etabliertes Regierungsbündis eine Mehrheit erreichen. Das hat sich bereits in den vergangenen Monaten abgezeichnet.

Nur eine Koalition aus CDU und den Linken scheint damit überhaupt in die Nähe einer Mehrheit kommen, wenn zwei Parteien alleine regieren wollten. Es ist ein unrealistisches Bündnis.

Entscheidend für die CDU wird sein, wie sich die Partei zur AfD positioniert. In den Nachbarbundesländern gibt es dazu nämlich unterschiedliche Meinungen. Während sich die sächsische CDU schon vorab kategorisch gegen eine Koalition mit der AfD aussprach, kann sich in Sachsen-Anhalt unter anderem der Vizechef der CDU-Landtagsfraktion eine Koalition mit der AfD vorstellen. Auf ihrem Bundesparteitag hat die CDU 2018 allerdings eine Grundsatzentscheidung zu einer Zusammenarbeit mit der AfD getroffen.

Umfrage zur Landtagswahl Thüringen 2019: Regierungsbildung wird wohl schwierig

Theoretisch würde auch ein Bündnis aus CDU, SPD, den Grünen und der FDP eine Mehrheit im Landesparlament erreichen können. Ob sich die Parteien allerdings zu einem solchen Viererbündnis zusammenschließen würden, ist fraglich. Schon die Koalitionsgespräche zwischen CDU, Grünen und FDP nach der vergangenen Bundestagswahl zogen sich lange hin und sind am Ende gescheitert.

Die rot-rot-grüne Koalition von Ministerpräsident Bodo Ramelow steht wohl vor dem Aus. Sie könnte, gemessen an den Wahlumfragen in Thüringen, nur eine Minderheitsregierung bilden. Das wäre kein Novum für eine Landesregierung. Nach der Landtagswahl im Jahr 2010 gab es in Nordrhein-Westfalen eine Minderheitsregierung aus SPD und den Grünen. Sie hat allerdings nicht einmal zwei Jahre gehalten. Immerhin konnte die Regierung gestärkt aus den vorgezogenen Neuwahlen hervorgehen und über die volle Dauer der nachfolgenden Legislaturperiode im Amt bleiben.

Die Linke könnte laut den aktuellen Umfragewerte nur dann erneut den Ministerpräsidenten in Thüringen stellen, wenn sie zusammen mit der AfD und der SPD oder den Grünen als Mehrheitsbeschaffer eine Koalition eingeht. Diese Option ist so unrealistisch wie keine andere.

Umfrage zur Landtagswahl Thüringen: Unsicherheit der Rechenmodelle

Die Spekulationen tragen noch sehr viele Variablen in sich, die sich bis zum Wahltag verändern können. Zum einen ist das natürlich die Wahlabsicht. Viele Wähler entscheiden sich erst kurzfristig für eine Partei. Zum anderen berücksichtigen die Umfragen für die Thüringen-Wahl 2019 noch die „sonstigen Parteien“. Es handelt sich um kleine Parteien, die die Sperrklausel nicht überschreiten und damit nicht ins Parlament einziehen werden. In den Umfragen beanspruchen sie zwar fünf Prozent der Stimmen für sich, bei der Zusammensetzung des Landtags werden sie allerdings außen vorgelassen.

Nicht zuletzt steht auch hinter der FDP ein Fragezeichen. Die Partei steht laut den Umfragen aktuell bei 5 Prozent der Stimmen. Schon geringe Veränderungen könnten zur Folge haben, dass der FDP der Wiedereinzug in den Thüringer Landtags misslingt.

Prognosen aus Thüringen zeigen AfD mit den größten Zuwächsen

Seit der letzten Landtagswahl sind die Zustimmungswerte der Grünen, der FDP und der AfD gestiegen. Bei der vergangenen Landtagswahl hat die AfD 10,6 Prozent der Stimmen geholt. Laut Umfragewerten würden vielleicht schon mehr als 20 Prozent der Thüringer die Partei wählen. Die größten Einbußen müsste die CDU hinnehmen. 2014 hatte die Partei mehr als 33 Prozent der Wählerstimmen erzielt. Dieses Mal wird die Partei wohl deutlich unter die 30-Prozent-Marke rutschen.

Damit die Wahl für Sie ohne Schwierigkeiten abläuft, haben wir Informationen zur Wahlbenachrichtigung in Thüringen und weitere Fakten zusammengestellt.

