Umfrage-Klatsche für Scholz: Ampel verliert massiv – Zwei Drittel sind unzufrieden

Der „Deutschlandtrend“ eruierte für Kanzler Olaf Scholz (SPD) sinkende Umfragewerte. © Kay Nietfeld/dpa

68 Prozent zeigen sich in einer aktuellen Umfrage von Scholz‘ SPD nicht wirklich überzeugt. Besser schneiden die Sozialdemokraten in Niedersachsen ab.

Berlin - Ein Tiefpunkt für die Ampel-Koalition, zumindest wenn es nach aktuellen Umfragen geht: Wenn am kommenden Sonntag (9. Oktober) Bundestagswahl wäre, kämen die drei Parteien laut dem jüngsten „Deutschlandtrend“ der ARD nur noch auf zusammen 43 Prozent der Stimmen. Das berichtet merkur.de.

Der Wert der SPD bleibt dabei mit 17 Prozent unverändert auf niedrigem Niveau. Die Grünen büßten im Vergleich zum September drei Prozentpunkte ein und fielen auf 19 Prozent. Die FDP verlor einen Punkt auf sieben Prozent.

Die Union aus CDU/CSU legt dagegen einen Prozentpunkt zu und ist mit 28 Prozent in der Sonntagsfrage erneut stärkste Kraft. Die AfD verbesserte sich um zwei Punkte auf 15 Prozent und verzeichnete damit den höchsten Wert seit Dezember 2019. Die oppositionelle Linke verharrte derweil bei fünf Prozent. Das Institut Infratest dimap hatte für die ARD 1307 Wahlberechtigte befragt.

Umfrage-Klatsche für die Ampel unter Scholz - auch Grüne sacken ab

Die Zufriedenheit mit der Bundesregierung sinkt laut „Deutschlandtrend“ insgesamt. Anfang Oktober waren demnach 29 Prozent der Wahlberechtigten mit der Arbeit der Koalition sehr zufrieden oder zufrieden (minus zwei Punkte); 68 Prozent sind damit unverändert weniger oder gar nicht zufrieden. Eine anderen Umfrage zufolge hatten zuletzt 63 Prozent der Deutschen keiner Partei eine Problemlösung zugetraut.

Betrachten die Wahlberechtigten die an der Regierung beteiligten Parteien getrennt, so schneiden die Grünen noch am besten ab. Jeder Dritte (34 Prozent) ist mit ihrer Arbeit sehr zufrieden beziehungsweise zufrieden - das sind neun Prozentpunkte weniger als noch im August. Mit der Arbeit der SPD sind 27 Prozent zufrieden (minus sieben Punkte), bei der FDP sind es 20 Prozent (minus vier).

Jeweils eine deutliche Mehrheit ist indes unzufrieden mit der Arbeit von Grünen (63 Prozent), SPD (68 Prozent) und FDP (74 Prozent).

Umfrage- vor Niedersachsen-Wahl: FDP muss um Landtagseinzug bangen

Wie sieht dieses Stimmungsbild nun im „Kleinen“ aus, etwa kurz vor der Niedersachsen-Wahl? Hier sieht das aktuelle „Politbarometer“ des ZDF die SPD vor der CDU. Die beiden Parteien regieren in dem Bundesland aktuell in einer großen Koalition. Weils Wahlziel ist ein Bündnis von SPD und Grünen, aber auch für eine Ampel mit Grünen und FDP ist er offen.

Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Stephan Weil kommen demnach auf 33 Prozent (plus 1 Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche), die CDU mit Herausforderer Bernd Althusmann lediglich auf 28 Prozent (plus 1). Die Grünen liegen unverändert bei 16 Prozent, die AfD bei 10 Prozent (minus 1). Die FDP muss der Umfrage zufolge mit 5 Prozent (unverändert) weiter um ihren Platz im Landtag von Niedersachsen bangen. Die Linke würde den Einzug ins Parlament mit 3,5 Prozent (minus 0,5) erneut verpassen.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung ihrer erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für den Wahlausgang. (AFP/dpa/frs)