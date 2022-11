Um einen Sturz von Putin zu verhindern? Gegenstück zu Wagner-Gruppe geplant

Von: Jan Knötzsch

„Putins Koch“ Jewgeni Prigoschin setzt mit seiner Wagner-Gruppe den Kreml unter Druck – jetzt will ein Geschäftsmann eine alternative Söldnertruppe aufstellen. (kreiszeitung.de-Montage). © ITAR-TASS/ZUMA Wire/imago

Im Ukraine-Krieg gewinnen Söldnertruppen wie die Wagner-Gruppe von Jewgeni Prigoschin an Bedeutung. Jetzt soll ein Gegengewicht zu „Putins Koch“ und Co entstehen.

Moskau – Die Irrungen und Wirrungen im Ukraine-Krieg werden mit zunehmender Dauer des Konflikts zwischen Moskau und der Ukraine, den der russische Präsident Wladimir Putin vom Zaun gebrochen hat und der seit dem 24. Februar 2022 läuft, immer größer. Es vergeht kaum ein Tag im Ukraine-Krieg, in dem nicht über einen Sturz von Wladimir Putin spekuliert wird. Der „Nimbus der Unbesiegbarkeit“ des Kreml-Herrschers bröckelt, die Leibgarde wird auf die Abwehr eines Putin-Sturzes vorbereitet und es gibt schon Szenarien, wann Kreml-Chef Putin „sicherlich gefährdet“ ist. Kurzum: Ein Putin-Sturz erscheint plötzlich denkbar.

Und mittendrin dabei: „Putins Koch“ und der Bluthund von Putin. Arbeiten Jewgeni Prigoschin und Ramsan Kadyrow daran, den Sturz Putins voranzutreiben? Ungeachtet dessen ist es offenbar Fakt, dass sich nach der Söldnertruppe Mozart, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ukrainische Rekruten für die Front im Ukraine-Krieg vorzubereiten, nun im Ukraine-Krieg nun neben der Söldnertruppe Wagner von „Putins Koch“ Jewgeni Prigoschin eine weitere Söldnertruppe in Planung befindet.

Plant Jewegeni Prigoschin Putins Sturz? Wie Armen Sarkisyan von „Putins Koch“ und der Wagner-Gruppe lernt – und sich gegen sie stellen will

Denn wie n-tv und das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf russische Medien, die sich wiederum auf Informationen des ukrainischen Militärnachrichtendienstes HUR beziehen, berichten, will Armen Sarkisyan im Ukraine-Krieg eine alternative Söldnertruppe in Russland aufbauen. Laut HUR könnte der Hintergrund der Planungen des Geschäftsmannes, der dem Kreml – und damit auch dem vom Sturz bedrohten Wladimir Putin nahesteht – sein, dass „Putins Koch“ Jewgeni Prigoschin mit seiner Wagner-Söldnertruppe zunehmenden Druck auf den Kreml ausübt. Ein Sturz von Wladimir Putin, in dessen Umfeld es Intrigen geben und der bald von ganz Russland gehasst werden soll, wird durch diesen Druck zumindest nicht unwahrscheinlicher.

Bei der Vorbereitung einer neuen Söldnertruppe neben Prigoschins Wagner-Gruppe soll sich Armen Sarkisyan ganz offenbar an den Methoden ebendieser orientieren: nämlich Söldner für die Privatarmee in Gefängnissen zu rekrutieren. Kreml-Freund Sarkisyan verfolge mit der geplanten Gründung einer neuen Söldnertruppe laut des ukrainischen Nachrichtendienstes HUR demnach das Ziel, das Monopol der Wagner-Gruppe auf private Militärunternehmen zu zerschlagen. Wie n-tv berichtet, könnte Sarkisyans Truppe als militärisches Gegengewicht zur Wagner-Söldnergruppe fungieren. Sarkisyan soll, so heißt es, dem ehemaligen ukrainischen Regierungschef Wiktor Janukowytsch nahestehen.

Söldnertruppe als Widerpart für Wagner-Gruppe, die Putin-Sturz planen könnte: Geschäftsmann bekommt wohl Unterstützung aus dem Kreml

Die US-amerikanische Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) hatte bereits Ende Oktober 2022 während des Ukraine-Kriegs mit Blick auf einen möglichen Sturz Putins, dessen Regime zusammenbrechen soll, was wiederum die russischen Eliten in Panik versetzt, berichtet, dass Jewegeni Piroschgin und die Wagner-Gruppe eine Bedrohung für Putin darstellen könnten. Mehrere ISW-Lageberichte zeigen, dass Prigoschin aktuell Unterstützer um sich schart, um eine Truppe aufzubauen, die sich der direkten Kontrolle des Moskauer Verteidigungsministeriums entziehen könnte. Einen finanziellen Unterstützer für seine Pläne einer neuen Söldnertruppe soll Sarkisyan in dem russisch-armenischen Milliardär und Geschäftsmann Samvel Karapetyan gefunden haben, einem Teilinhaber einer Zulieferfirma des Gaskonzerns Gazprom.

Aber: Nach Einschätzung des ISW muss Armen Sarkisyan offenbar auch auf die Unterstützung hochrangiger Beamter des Kremls zählen können, da private Militärfirmen in Russland eigentlich verboten sind. Dem Bericht zufolge unterstützen die hochrangigen Funktionäre Armen Sarkisyan, der dem Kreml und somit auch Wladimir Putin nahesteht, bei seinem Aufbau eines „privaten Militärunternehmens“. Was ins Bild der Planungen passt: Sarkisyan ist erst kürzlich zum neuen Verwalter der Gefängnisse in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine ernannt worden, hätte also den möglichen und nötigen Zugriff, um – ähnlich wie zuvor schon „Putins Koch“ für seine Wagner-Gruppe – Söldner in den Gefängnissen zu rekrutieren.