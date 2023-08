Ukraine sprengt mit Karton-Drohnen russische Kampfjets

Von: Ulrike Hagen

Die Ukraine hat Berichten zufolge erfolgreich in Australien hergestellte Pappdrohnen eingesetzt, um einen russischen Luftwaffenstützpunkt zu bombardieren.

Kiew – Die Erfolgsmeldungen aus der zweiten großen Gegenoffensive im Ukraine-Krieg waren eher spärlich. Doch zuletzt konnte Kiew endlich einen Schlüsselerfolg an der russischen Verteidigungslinie vermelden. Nun setzten die ukrainischen Streitkräfte Berichten zufolge erfolgreich Pappkarton-Drohnen ein, um russische Kampfjets zu zerstören.

Obwohl der genaue Ort der Angriffe nicht bekannt gegeben wurde, meldeten sowohl die Ukraine als auch Russland am selben Tag einen Drohnenangriff auf den Flugplatz Kursk Vostochny.

Der Flugplatz Kursk liegt 97 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Ein Insider des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU) teilte der Kyiv Post mit, dass eine Vielzahl von Drohnen eingesetzt worden sei, was zur Zerstörung von vier Su-30-Flugzeugen und einer MiG-29 geführt habe. Darüber hinaus wurden Berichten zufolge zwei Raketenwerfer eines Pantsir-Luftverteidigungssystems sowie die Radare eines S-300-Luftverteidigungssystems beschädigt.

Pappkarton-Drohnen attackieren russischen Militärflugplatz

Die Quelle machte zwar keine Angaben dazu, wie viele Drohnen bei dem Angriff eingesetzt wurden, sagte aber, dass „nur drei von ihnen von dem undichten Luftverteidigungssystem Russlands abgeschossen wurden“. Dieses sei „gemessen an der Tatsache, dass sogar die Russen selbst mindestens 13 Explosionen registrierten, beeindruckend.“

Die für den Angriff auf einen russischen Flugplatz eingesetzten PPDS (Precision Payload Delivery System)-Flugkörper stammen vom australischen Unternehmen SYPAQ Systems und bestehen hauptsächlich aus einem kartonähnlichen Material und Gummibändern. Die Zusammensetzung der Drohnen erschwert nach Herstellerangaben die Erkennung durch Radarsysteme.

Der Einsatz des PPDS durch das ukrainische Militär wurde auch über den Kanal Fighterbomber Telegram gemeldet, der von einer mit der russischen Luftwaffe in Verbindung stehenden Person betrieben wird.

Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS)-Drohnen, die aus Pappe und Gummibändern bestehen, haben nun russische Kampfflugzeuge zerstört.

PPDS-Drohne wird im Ikea-ähnlichen Bausatz geliefert

Das in Australien ansässige Unternehmen SYPAQ Systems hatte im März angekündigt, kostengünstige Drohnen aus Pappe an die ukrainischen Streitkräfte zu liefern: „Wir sind stolz darauf, dank der Investition des Verteidigungsministeriums souveräne australische autonome Systeme zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte liefern zu können“, erklärte Amanda Holt, CEO von SYPAQ, damals. „PPDS ist eine australische Entwicklung, die dem ukrainischen Volk helfen wird, sein Land zu verteidigen.“

Das Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS) wird als flacher Bausatz geliefert. „Anschließend werden die Drohnen vor Ort zusammengebaut, als wenn sie von Ikea kämen“, sagte Vasyl Myroshnychenko, ukrainischer Botschafter in Australien, gegenüber dem australischen Fernsehsender 7News Australia. Die leichten Pappdrohnen mit einer Nutzlast von 3 Kilogramm können selbstständig starten und landen, bis zu 120 Kilometer weit und 60 Kilometer pro Stunde schnell fliegen. Nun kamen sie also zum ersten Mal erfolgreich zum Einsatz.

Der Angriff mit den Kartondrohnen ist nur der jüngste in einer eskalierenden Welle ukrainischer Angriffe auf Ziele in Russland und in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine. Zuletzt hatte Putin wohl eigene Schiffe versenkt, um die Krim-Brücke zu schützen.