Selenskyj löst ukrainisches Parlament auf und setzt Neuwahlen an

Ukraine-Wahl

+ © dpa / Oleksii Chumachenko Designierter Präsident der Ukraine Selenskyj. © dpa / Oleksii Chumachenko

Der neue ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Parlament aufgelöst. In seiner Antrittsrede vor den Abgeordneten am Montag in Kiew kündigte er zudem Neuwahlen in zwei Monaten an.