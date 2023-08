Ukraine sendet Schiff als Testballon für Putin – „Joseph Schulte“ geht auf heikle Mission im Schwarzen Meer

Von: Fabian Müller

Teilen

Das unter der Fahne Hongkongs fahrende Containerschiff Joseph Schulte verlässt den Hafen von Odessa. © dpa

Erstmals nach Ende des Getreideabkommens ist aus einem ukrainischen Hafen ein Getreidefrachter ausgelaufen. Ob er sein Ziel erreichen wird, ist noch unklar.

Odessa – Seit Russland das Getreideabkommen einseitig aufgekündigt hat, hat die Ukraine große Schwierigkeiten, das heimische Getreide zu exportieren. Vor allem mit russischen Drohungen müssen sich die Frachter beschäftigen, immer wieder kam es in den vergangenen Wochen zu Auseinandersetzungen. Moskau hatte gedroht, alle Schiffe, die das Schwarze Meer verlassen, als militärische Ziele zu behandeln.

Nun hat die Ukraine aber genug. Vergangene Woche kündigte das Land die Einrichtung eines „humanitären Korridors“ ein. So sollen in den ukrainischen Häfen festsitzende Schiffe auslaufen können. Am Mittwoch verließ dann das unter der Flagge von Hongkong fahrende Containerschiff Joseph Schulte den Hafen von Odessa. Das berichtet Foreign Policy. Ob Moskau das Schiff unversehrt durch das Meer fahren lässt, ist unklar. An Bord befinden sich mehr als 30.000 Tonnen Fracht. Die Joseph Schulte ist das erste Frachtschiff, das den Korridor nutzt.

Ukraine sendet Frachter in Schwarzes Meer: Humanitärer Korridor erstes Mal genutzt

Beobachter blicken wachsam auf die Lage im Schwarzen Meer, erst am vergangenen Sonntag feuerten russische Truppen Warnschüsse auf den Bug des unter palauischer Flagge fahrenden Frachters Sukru Okan ab, der sich auf dem Weg über das südwestliche Schwarze Meer in Richtung des ukrainischen Hafens Ismajil befand. Dieser Vorfall war das erste Mal, dass das russische Militär einen Frachter seit der Aufkündigung des Getreideabkommens ins Visier nahm.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

In den vergangenen Wochen wurden Stimmen laut, die forderten, dass erst einmal auf die Schwarzmeerrouten verzichtet werden solle. Alternativ könnte der Sulina-Kanal genutzt werden, eine etwa 65 Kilometer lange Wasserstraße, die das Meer über das Donaudelta mit moldawischen, rumänischen und ukrainischen Häfen verbindet. Vor Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 wurden jeden Monat rund 100.000 Tonnen ukrainisches Getreide über diesen Weg exportiert. Seitdem sind es monatlich mehr als 20 Millionen Tonnen. Experten gehen von einer weiteren deutlichen Steigerung aus.

Video: Russische Soldaten entern Frachter im Schwarzen Meer

Die Joseph Schulte verließ den Hafen von Odessa wenige Stunden nachdem russische Drohnen ukrainische Getreidelager in Reni, einer ukrainischen Stadt an der Donau etwa 260 Kilometer südwestlich von Odessa, ins Visier genommen hatten. Örtlichen Medien zufolge wurden dabei zahlreiche Silos und Lagerhäuser beschädigt. Seit dem Auslaufen des Getreideabkommens hat Russland in mindestens 26 Fällen ukrainische Hafenanlagen angegriffen und dabei hunderttausende Tonnen Getreide zerstört. (fmü)