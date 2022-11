Russisch-türkische Flirts: Lawrow-Sprecherin kündigt Abkommen an - Erdogan umgarnt Putin

Von: Andreas Schmid

Der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, pflegt ein gutes Verhältnis zu Wladimir Putin. Auch im Getreideabkommen verhandelte er. (Archivbild) © Alexandr Demyanchuk/dpa

Die Beziehungen zwischen Russland und der Türkei werden enger. Profitieren könnten auch die UN – und damit das Getreideabkommen. Alle Infos im News-Ticker zur Diplomatie im Ukraine-Krieg.

Moskau – Neue Töne aus Russland? Der Kreml spricht plötzlich von Diplomatie und Respekt. Zehn Tage vor Beginn des G20-Gipfels in Indonesien sucht Marija Sacharowa, Sprecherin von Außenminister Sergej Lawrow, die Nähe mit der Türkei – und zeigt sich auch offen für ein Fortsetzen des auslaufenden Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine. Lob kommt aus Ankara.

Russland-Uno-Treffen am Freitag: Getreideabkommen soll verlängert werden

Am Freitag (11. November) kommen führende UN-Repräsentanten mit russischen Vertretern zu Gesprächen in Genf zusammen. Die russische Delegation leitet Vize-Außenminister Sergej Werschinin. Das von der UNO und der Türkei vermittelte Abkommen wurde am 22. Juli in Istanbul unterzeichnet. Es sollte die sichere Ausfuhr von ukrainischem Getreide durch einen Schutzkorridor im Schwarzen Meer und den Export von russischen Lebensmitteln und Düngemitteln trotz der gegen Moskau verhängten westlichen Sanktionen ermöglichen.

Das Getreideabkommen läuft am 19. November aus, die Vereinten Nationen hoffen auf eine Verlängerung um ein Jahr. Es ist jedoch noch unklar, ob Russland seine Beteiligung verlängern wird.

Erdogan lobt Putin: „Vertrauen und Solidarität“

Am 29. Oktober setzte Russland das Getreideabkommen vorübergehend aus. Hintergrund war ein ukrainischer Angriff auf Russlands Schwarzmeerflotte auf der Krim. Der Kreml sprach wiederholt von einem „Terrorakt“ mithilfe Großbritanniens. Am 2. November stieg Russland nach Vermittlungen durch die Türkei wieder in das Abkommen ein.

In diesem Zusammenhang lobte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Beziehungen zu Kremlchef Wladimir Putin. Dank des „Vertrauens und der Solidarität“ zwischen ihnen habe er seinen russischen Amtskollegen davon überzeugen können, das Getreideabkommen mit der Ukraine wiederaufzunehmen, sagte Erdogan am Donnerstag. „Wir hätten diesen Schritt nicht machen können, wenn es kein Vertrauen zwischen uns gegeben hätte.“

Der Getreide-Korridor sorgte im Ukraine-Krieg immer wieder für Diskussionen, aber: Dank des Abkommens konnten seit Juli Millionen Tonnen Getreide ukrainische Häfen verlassen. Befürchtungen hinsichtlich einer sich verschärfenden weltweiten Krise der Ernährungssicherheit konnten so gemildert werden. © Khalil Hamra/dpa

Russland-Türkei-Abkommen: Kreml kündigt Gas-Initative an

Die Türkei scheint aktuell ohnehin eine große Bedeutung für Moskau zu haben. Lawrow-Sprecherin Sacharowa umgarnte den Nato-Staat nun regelrecht. Für den am 15. November beginnenden G20-Gipfel kündigte sie ein Gas-Abkommen mit der Türkei an. Russland sei ein „zuverlässiger Lieferant“, sagte Sacharowa laut Nachrichtenagentur Tass. Sie versprach „mehrere spezifische Initiativen, einschließlich der Verstärkung der Gaszusammenarbeit mit der Türkei und der Organisation von Lieferungen großer Mengen von Getreide und Düngemitteln“.

Gleichzeitig sprach sie vom angestrebten „Einsatz diplomatischer Mittel“ und einer „Kultur des respektvollen Umgangs“. Russland werde „auf jede erdenkliche Weise“ dazu beitragen. Putin wird übrigens nicht beim G20-Gipfel mit dabei sein. Dafür allerdings US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping. Am Rande des Gipfels kommen sie zu ihrem ersten bilateralen Treffen seit Bidens Amtsantritt zusammen.