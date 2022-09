Russen protestieren gegen Teilmobilmachung: „Nein zum Krieg!“, „Russland ohne Putin“ – Hunderte Festnahmen

Von: Stephanie Munk

Teilen

Russland spürt den Ukraine-Krieg: Wegen der von Putin befohlenen Teilmobilmachung sollen Hunderttausende an die Waffen. Es gibt Proteste, gegen die die Polizei hart vorgeht.

Proteste gegen Teilmobilmachung : In Moskau und St. Petersburg gingen tausende Menschen auf die Straße und protestierten gegen Putin und den Ukraine-Krieg.

gegen : In Moskau und St. Petersburg gingen tausende Menschen auf die Straße und protestierten gegen Putin und den Ukraine-Krieg. Mehr als 1300 Festnahmen in Russland : Die Polizei ging hart gegen Demonstranten vor.

in : Die Polizei ging hart gegen Demonstranten vor. Dieser News-Ticker zu den militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Moskau/St. Petersburg - Die Wut gegen die von Russlands Präsident Wladimir Putin angeordnete Teilmobilmachung brachte in Russland Tausende Menschen auf die Straßen. Allein in St. Petersburg wurden nach Angaben der russischen Menschenrechtsorganisation OVD-Info mehr als 550 Demonstranten festgenommen, in der Hauptstadt Moskau waren es ebenfalls mehr als 500.

In Moskau riefen die Menschen auf einer Demonstration „Nein zum Krieg!“, obwohl es in Russland immer noch verboten ist, den Ukraine-Krieg als „Krieg“ und nicht als „militärische Spezialoperation“ zu bezeichnen. Sie forderten außerdem ein „Russland ohne Putin“.

Ukraine-Russland-News: Proteste gegen Teilmobilmachung in viele russischen Städten

Fotos und Videos zeigen, wie russische Polizisten die meist jungen Demonstranten grob packen und in Busse schleppen. Von dort wurden die Festgenommenen in Polizeistationen gebracht. Insgesamt habe es bei spontanen Protesten in 38 russischen Städten am Mittwoch mindestens 1332 Festnahmen gegeben, erklärte die Menschenrechtsorganisation OVD-Info.

Die russische Polizei verhaftet Demonstranten in St. Petersburg, die gegen Putins Teilmobilmachung im Zuge des Ukraine-Kriegs protestieren. © Olga Maltseva/AFP

Ukraine-Russland-News: Russische Mütter bangen um ihre Söhne wegen Teimobilmachung

Die russische Anwältin Ljubow Sobol - eine der engsten Vertrauten des inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalny - teilte auf Twitter ein Video von protestierenden russischen Müttern, die befürchten, dass ihre Söhne jetzt in den Krieg geschickt werden. Die Frauen skandieren „Unsere Söhne sollen leben!“

Ukraine-Russland-News: Nach Putins Teilmobilmachung setzen sich russische Männer ab

Ähnlich große Proteste in Russland hatte es zuletzt in den Tagen direkt nach Beginn des Ukraine-Kriegs Ende Februar gegeben. Um der Gefahr einer Einberufung zu entgehen, setzten sich am Mittwoch außerdem auch sofort viele junge Männer aus Russland ab. Die Preise für Flugtickets schossen in die Höhe, „Land verlassen“ trendete bei Google.

In Moskau wird ein protestierender Mann von Polizisten weggetragen. Insgesamt soll es in Russland 1300 Festnahmen von Demonstranten gegeben haben, die gegen die Teilmobilmachung auf die Straße gingen. © Alexander Nemenow/AFP

Putin ordnet Teilmobilmachung an: 300.000 Reservisten sollen in den Ukraine-Krieg

Putin hatte am Mittwoch in einer TV-Ansprache bekannt gegeben, dass er Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte angeordnet habe. 300.000 Reservisten sollen an die Waffen und in der Ukraine kämpfen. Es wird davon ausgegangen, dass der russische Widerstand gegen Putin und den Ukraine-Krieg durch diese Entscheidung steigen wird - allerdings ist es in Russland wegen drakonischer Straßen auch ein großes Risiko, öffentlich zu protestierten, weshalb viele wohl lieber still bleiben. (smu/dpa)