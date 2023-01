Wie Putin tickt: Ex-Minister sieht Kremlchef „besessen“ von Groß-Russland-Fantasien

Von: Andreas Schmid

Präsident und Oberbefehlshaber der Streitkräfte: Wladimir Putin. © Sergey Guneev

Einblick in die Motive Wladimir Putins: Der frühere US-Justizminister, ein ehemaliger Bundeswehrgeneral und ein Psychologe sind sich einig: „Es geht um Macht.“

Moskau/Washington – Was bewegt Wladimir Putin? Aus welchen Motiven führt der Kremlchef seit nunmehr elf Monaten Krieg gegen die Ukraine? Geht es nach dem früheren US-Justizminister Robert Gates, hält es Putin für „seine Bestimmung“, das russische Imperium wieder herzustellen.

Putin wolle Russland durch die Rückeroberung früherer Sowjet-Gebiete zu alter Größe verhelfen, sagte Gates dem US-Sender NBC. „Putin ist davon besessen, die Ukraine zurückzuerobern“, meinte der parteilose Politiker, der sowohl unter George W. Bush (Republikaner) als auch Barack Obama (Demokrat) das Justizministerium leitete.

Putin „tut das, was russische Armeen schon immer getan haben“

Putin sei dabei siegessicher, meint Gates: „Ich denke, dass er glaubt, dass die Zeit auf seiner Seite ist, dass die Unterstützung in den USA, in Europa und so weiter schwinden wird.“ Westliche Länder gaben jüngst weitere Waffenlieferungen bekannt, diese halten den Kreml jedoch nicht vor weiteren Gefechten ab. Russland plant US-Berichten zufolge gerade die nächste Offensive. Im Februar und März solle der Donbass ins Visier genommen werden.

Robert Gates war Justizminister unter Barack Obama sowie zuvor schon unter George W. Bush. Er blickt auf Putins Motive im Ukraine-Krieg. © IMAGO / UPI Photo

Laut Gates, der 26 Jahre für den Geheimdienst CIA arbeitete, setzt Putin dabei auf Quantität statt Qualität. „Er tut das, was russische Armeen schon immer getan haben, nämlich eine große Zahl relativ schlecht ausgerüsteter, schlecht ausgebildeter Wehrpflichtiger an die Front zu schicken, in dem Glauben, dass die Masse siegen wird.“ Im Laufe des Krieges hatte Putin durch eine Teilmobilmachung auch militärisch weniger ausgebildete Männer zum Wehrdienst verpflichtet. Auch der deutsche Militärexperte Carlo Masala machte die „Qualität gegen Quantität“-Gleichung am Sonntag bei „Anne Will“ auf.

Putin-These von Ex-General: „Er will das Rad der Gesichte zurückdrehen“

Historisch geprägte Motiv attestierte auch der frühere Bundeswehrgeneral Klaus Naumann zuletzt im Merkur-Interview. „Putin will das Rad der Geschichte zurückdrehen auf den Stand von 1997“, meinte der 83-Jährige. „Er will die Nato auf den Stand vor der Erweiterung von 1997 zurückdrängen, Europa erneut in zwei Teile spalten und ein russisches Imperium vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer schaffen, in dem eine eigenständige Ukraine keinen Platz mehr hätte.“ Russland solle zu alter Stärke zurückkehren. „Das ist völlig unannehmbar, und das wird auch niemand hinnehmen.“

„Er will Europa in zwei Teile spalten“: General a. D. Klaus Naumann gibt Einblick in die Motive Wladimir Putins. © FKN

Putin-Handeln aus psychologischer Sicht: „Er will Macht und Einfluss“

Dass Putin die gerne in historischen Grenzen denkt, ist bekannt. Er hatte den Zerfall der Sowjetunion als „die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet. Nach 1991 musste der Kremldespot erleben, wie sich die 15 Teilrepubliken immer mehr von Russland lösten. In dieser Zeit nahm die Ukraine-Krise ihren Anfang.

Die Entwicklung habe dem Staatschef nicht gefallen können, sagte der Transaktionsanalytiker Christoph Seidenfus zu Beginn des Krieges Merkur.de. Er beschäftigt sich mit einer psychologischen Theorie der menschlichen Persönlichkeitsstruktur und ist Experte für die Psychologie in Organisationen und Institutionen, also auch im Bereich der Politik: „Die Russen haben also erlebt, dass sie über Jahrzehnte unattraktiv waren. Psychologisch tut das nicht sehr gut“, meinte Seidenfus.

Deshalb habe Putin vor der Eskalation des Konflikts auch Respekt eingefordert. „Russland ist ein machtbewusstes Land. Von dieser Macht ist aber nicht mehr viel übrig.“ Auch im Vergleich mit der Großmacht China habe Russland klar das Nachsehen, etwa was die Wirtschaft betrifft. „Wir haben es also mit einer Situation zu tun, in der jemand wenig Anlass hat, stolz auf etwas zu sein. Dabei ist Russland von der Art her durchaus stolz; dieser Stolz richtet sich allerdings an die Zeit vor 1991. Wir waren doch mal stolz, wir waren doch mal groß.“

Putin gehe es dabei jedoch nicht um wirtschaftliche Aspekte oder um das Wohlwollen der russischen Bevölkerung. „Er will Macht und Einfluss. Deshalb verhält er sich so, wie er es gerade tut.“ (as)