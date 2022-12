Russische Soldaten nehmen an Übungen in Belarus teil

Von: Sandra Kathe, Moritz Serif, Stefan Krieger, Jan-Frederik Wendt, Lucas Maier

Frieden scheint in der Ukraine aktuell in weiter Ferne. Selenskyj äußert sich zu schweren Kämpfen im Osten. Die Lage im Ukraine-Krieg im News-Ticker.

Frontbesuch: Selenskyj dankt ukrainischen Streitkräften

Kämpfe um Bachmut: „Sehr harte Konfrontation. Jeder Meter zählt"

„Sehr harte Konfrontation. Jeder Meter zählt“ Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 11.28 Uhr: Russische Soldaten nehmen an Militärübungen in Belarus teil. „Soldaten des Westlichen Militärbezirks setzen das intensive Kampftraining auf den Schießständen der Streitkräfte der Republik Belarus fort“, teilt das russische Verteidigungsministerium mit. Das Kampftraining finde sowohl tagsüber als auch nachts statt.

Vom Ministerium veröffentlichte Videos zeigen russische Soldaten beim Training in der Nähe von Panzern in einer Winterlandschaft, die Waffen einschließlich Artillerie abfeuerten. Belarus hatte in der Vergangenheit erklärt, nicht in den Krieg zwischen Russland und der Ukraine eingreifen zu wollen. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hatte allerdings die Verlegung von Truppen an die ukrainische Grenze befohlen.

+++ 10.40 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium hat sein tägliches Update zur Lage in der Ukraine veröffentlicht und beruft sich dabei auf Geheimdienstquellen. Darin heißt es, dass Russland über ein „fast durchgehendes Grabensystem“ auf einer Strecke von 60 Kilometern zwischen Svatove in der Oblast Luhansk und der russischen Grenze verfügt. Das Verteidigungsministerium fügt jedoch hinzu, dass die „Tiefe der Verteidigung unklar“ bleibe.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums ist die russische 1. Panzerarmee teilweise in der Nähe von Swatowo stationiert, aber die „vermeintliche Eliteeinheit“ habe bereits früher im Krieg schwere Verluste erlitten, unter anderem beim Rückzug aus Charkiw im September 2022. „Sie wurde nun teilweise mit mobilisierten Reservisten verstärkt, bleibt aber deutlich unter ihrer geplanten Stärke von über 25.000 Mann“, heißt es weiter.

Ukraine-Krieg: Moskau rekrutiert vermehrt Einheimische

+++ 10.10 Uhr: Die russischen Streitkräfte versuchen offensichtlich, Einheimische in Saporischschja für ihre Armee kämpfen zu lassen. Sie sollen in der Truppe getötete russische Soldaten ersetzen.

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte teilte mit, dass die Behörden in der von Russland besetzten Region Vorladungen an Männer im wehrpflichtigen Alter in Melitopol ausgestellt haben. „Die russischen Besatzer planen, die Einwohner der Region zu mobilisieren, um die derzeitigen Verluste auszugleichen“, heißt es in der Mitteilung.

Ukraine-Krieg: Scholz sieht keine akute atomare Bedrohung

+++ 8.00 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich erneut zur atomaren Bedrohung durch Russland geäußert. „Russland hat aufgehört, mit dem Einsatz von Atomwaffen zu drohen“, sagte Scholz laut AFP.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Mittwoch (7. Dezember) gesagt, dass Atomwaffen nur als Reaktion auf einen Angriff eingesetzt werden würden. „Wir betrachten Massenvernichtungswaffen, Atomwaffen, als ein Mittel der Verteidigung“, so der Kreml-Chef.

„Eine sehr harte Konfrontation. Jeder Meter zählt“ - Schwere Gefechte im Osten

Update vom Donnerstag, 8. Dezember, 06.40 Uhr: Im Osten der Ukraine gibt es weiterhin schwere Gefechte. Zuletzt sind in der Region Donezk zehn Menschen bei russischen Angriffen ums Leben gekommen, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache mitteilte.

Hart umkämpft sei auch weiterhin die Stadt Bachmut. Diese liegt ebenfalls in der Region Donezk. „Dort gibt es eine sehr harte Konfrontation. Jeder Meter zählt“, beschreibt Selenksyj die Lage.

+++ 22.17 Uhr: Mehr als 1.000 Flugkörper hat Russland auf das Stromnetz der Ukraine im Krieg abgeschossen. Das hat die ukrainische Nachrichtenagentur Interfax mitgeteilt. Trotz der Angriffe funktionierte das Netz noch.

Ukraine-Krieg: Patriot-Flugabwehrsysteme werden in Polen stationiert

+++ 21.46 Uhr: Die Bundesregierung stimmt Polens Vorschlag zu, Patriot-Flugabwehrsysteme zu stationieren. Diese sollen auf polnischem Gebiet stationiert werden und seien dem polnischen Kommandosystem unterstellt.

Ukraine-Krieg: Russland nimmt Straftäter fest

+++ 20.25 Uhr: Russische Sicherheitskräfte haben einen verurteilten Straftäter festgenommen. Dies teilte Russland am Mittwoch (7. Dezember) offiziell mit. Der Festgenommene habe in einer Grenzregion zur Ukraine mit einem Maschinengewehr auf Polizisten geschossen. Nach Informationen eines russischen Medienberichts ist der Straftäter ein Deserteur der in der Ukraine kämpfenden Söldnertruppe Wagner.

Die Fahndung nach dem 38-Jährigen habe 24 Stunden lang gedauert, bis er im Dorf Kiseljowo gefasst wurde. Wegen „Diebstahls und Raubs“ wurde er verurteilt. Der Mann verbüßte seine Strafe in einer russischen Strafkolonie, als er von der Wagner-Truppe für den Kampf in der Ukraine rekrutiert wurde. Später habe er seine Meinung jedoch geändert und die Truppe verlassen. Diese Informationen stammen vom Telegram-Kanal Basa. Dieser ist für seine guten Kontakte zu den russischen Sicherheitskräften bekannt.

Ukraine-Krieg: Sanktionen gegen Russlands Armee

+++ 19.18 Uhr: Wegen des Ukraine-Kriegs will die Europäische Union Sanktionen gegen die russische Armee sowie drei weitere russische Banken verhängen. Das schlug EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Mitgliedstaaten am Mittwoch in Brüssel vor. Insgesamt sollen nach ihren Worten fast 200 weitere Institutionen und Verantwortliche mit Vermögens- und Einreisesperren in Europa belegt werden.

Ukraine-Krieg: Russland will sich verteidigen

+++ 17.30 Uhr: Der russische Machthaber Wladimir Putin hat erneut öffentlich betont, dass sein Land sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen den Westen „verteidigen“ werde. Das berichtet etwa die britische Zeitung The Guardian. Demnach sprach Putin in der Fernsehübertragung eines Treffens seines Menschenrechtsrats davon, dass Russland um seine „nationalen Interessen“ kämpfen müsse und der Westen Russland als „zweitklassiges Land ohne Daseinsberechtigung“ wahrnehme. Dabei, betonte Putin, wolle man sich zunächst auf „friedliche“ Mittel beschränken.

Zu Gerüchten, dass in Russland eine neue Mobilisierungswelle bevorstehe, sagte Putin, dass er zwar davon ausgehe, dass die „Spezialoperation“ langwierig werden könnte, jedoch derzeit keine Notwendigkeit sehe, weitere Soldaten einzuziehen. Putin gab an, dass etwa die Hälfte der 300.000 eingezogenen Reservisten bereits in der Ukraine im Einsatz sei, rund die Hälfte von ihnen kämpfen direkt an der Kriegsfront. In kritischen Berichten sowie von Whistleblowern aus den Reihen der russischen Armee heißt es immer wieder, dass zahlreiche der im Herbst eingezogenen Soldaten bereits gefallen seien.

Nato-Chef Stoltenberg: Russland plant größere Offensive im Ukraine-Krieg

+++ 16.10 Uhr: Seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine sollen russische Truppen mehr als 1000 Kultureinrichtungen zerstört haben. Das sagte der ukrainische Kultusminister Olexandr Tkatschenko laut Angaben der Nachrichtenagentur Ukrinform bei einem Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der kreativen Industrien des Landes. Demnach seien unter den 1000 zerstörten Orten des öffentlichen Lebens neben Theatern und etlichen Objekten des Kulturerbes auch zahlreiche Bibliotheken und Kulturzentren.

+++ 14.06 Uhr: Die Nato rechnet im Frühjahr mit einer neuen Offensive Russlands in der Ukraine. „Russland versucht, diesen Krieg zumindest für kurze Zeit einzufrieren (...), um dann im Frühjahr eine größere Offensive zu starten“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch bei einer Veranstaltung der Financial Times in Brüssel. Den Winter wolle der Kreml demnach nutzen, um die Truppen neu aufzustellen und Waffen zu reparieren, berichtet die britische Tageszeitung.

Ukraine fordert mehr Hilfe vom Westen - Russland verzweifelt?

Erstmeldung vom Mittwoch, 7. Dezember, 13.30 Uhr: Kiew/Moskau – Polen will die von Deutschland zur Verteidigung seines Luftraums angebotenen Patriot-Flugabwehrsysteme nun doch annehmen. Man arbeite daran, die Patriots auf polnischem Gebiet zu stationieren und sie dem polnischen Kommandosystem zu unterstellen, schrieb Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Dienstag (6. Dezember) auf Twitter. Allerdings hatte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) darauf gepocht, dass die deutschen Flugabwehrsysteme als Teil der integrierten Nato-Luftverteidigung zu behandeln sind. Davon, sie einem polnischen Kommando zu unterstellen, war zunächst keine Rede gewesen.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj dankt ukrainischen Streitkräften

Bei einem Besuch in Frontnähe hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Soldaten für die Verteidigung ihres Landes unter schwierigsten Bedingungen gedankt. Er habe während des Aufenthalts im ostukrainischen Gebiet Donezk auch Auszeichnungen verliehen an jene Soldaten, die an den „gefährlichsten und verantwortungsvollsten“ Orten eingesetzt seien, sagt Selenskyj in einem Video, das er nach seiner Rückkehr nach Kiew auf Telegram veröffentlichte. Er sei auch im Gebiet Charkiw gewesen und habe dort Ärzte getroffen, die verwundete Kämpfer behandeln.

News zum Ukraine-Krieg: Zahl der Ein- und Ausreisen an Grenzen zur Ukraine konstant

Nach den schweren russischen Raketenangriffen auf die Energieversorgung der Ukraine hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex bislang keine bedeutende Veränderung im Grenzverkehr registriert. In der vergangenen Woche seien aus der Ukraine 229 542 Menschen in ein EU-Land eingereist, teilte Frontex am Dienstag per Twitter mit. Im gleichen Zeitraum überquerten 208 988 Menschen die Grenze eines EU-Landes in Richtung Ukraine. Vergleichszahlen der Vorwochen waren zunächst nicht unmittelbar verfügbar. (Red mit Agenturen)