„Der Feind hat seine Taktik geändert“: Schwere Kämpfe in der Ostukraine

Von: Sandra Kathe, Teresa Toth, Karolin Schäfer, Moritz Serif, Nadja Austel, Nail Akkoyun, Christian Weihrauch, Stefan Krieger, Jan-Frederik Wendt, Lucas Maier, Jan Oeftger

Ukrainische Truppen planen einen Vorstoß in Luhansk. In der stark umkämpften Stadt Bachmut spitzt sich die Lage zu. Die Lage im Ukraine-Krieg im News-Ticker.

Stromversorgung: Russland nimmt Energietechniker fest.

Russland nimmt Energietechniker fest. Bachmut: Selenskyj bezeichnet die Stadt als „verbrannte Ruine“.

Selenskyj bezeichnet die Stadt als „verbrannte Ruine“. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 18.29 Uhr: In der Ukraine liefern sich russische und ukrainische Truppen heftige Gefechte im Osten der Ukraine. „Der Donbass ist die Hauptfront im Kampf um die Unabhängigkeit der Ukraine“, sagte am Samstag Serhij Tscherewatyj, Sprecher der Heeresgruppe Ost der ukrainischen Streitkräfte, im Fernsehen. Im Mittelpunkt der Kämpfe standen demnach die Orte Bachmut und Awdijiwka.

Dabei ist ein Strategiewechsel des russischen Militärs zu beobachten. Anstelle von Angriffen größerer Einheiten erfolgten nunmehr Attacken kleinerer Gruppen, dabei vor allem der Söldnertruppe „Wagner“, unterstützt von Rohr- und Raketenartillerie. „Der Feind hat seine Taktik geändert“, sagte Tscherewatyj.

News zum Ukraine-Krieg: Russland greift Entbindungsstation in Cherson an

+++ 17.37 Uhr: Seit Beginn des Ukraine-Krieges werden mutmaßliche russische Kriegsverbrechen von Kiew untersucht. Laut Ihor Klymenko, Leiter der ukrainischen Polizei, seien insgesamt etwa 47.000 russische Kriegsverbrechen in der Ukraine registriert worden. Dies umfasse neben Folter und Vergewaltigungen auch mutmaßlichen Mord an Zivilpersonen. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft berichtete Anfang Dezember bereits von 51.161 Kriegsverbrechen.

+++ 16.20 Uhr: Russische Streitkräfte sollen eine Entbindungsstation in Cherson angegriffen haben. „Feindliche Granaten haben die Entbindungsstation des Krankenhauses getroffen“, berichtet Kyrylo Tymoshenko, der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, auf Telegram. Das Gebäude wurde dabei beschädigt. Verletzt wurde bei dem Angriff laut Tymoshenko jedoch niemand.

Ein von russischen Granaten zerstörtes Haus in der Innenstadt von Cherson. Die Kämpfe rund um die Gebietshauptstadt gehen weiter. (Archivbild) © Sadak Souici/Le Pictorium/imago

Russische Armee verwandelt Bachmut in „verbrannte Ruinen“

+++ 15.31 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt die russische Zerstörung der Stadt Bachmut. „Die Besatzer haben Bachmut tatsächlich zerstört, eine weitere Stadt im Donbass, die die russische Armee in verbrannte Ruinen verwandelt hat“, so Selenskyj in seiner Radioansprache. „Bachmut, Soledar, Marjinka, Kremmina – für lange Zeit gibt es keinen Lebensraum mehr in diesen Gegenden.“

Laut Generalstabschef Oleksandr Schtupun soll das russische Militär in der Nacht zum Samstag (10. Dezember) 20 Luftangriffe in der gesamten Ukraine geflogen und mehr als 60 Raketen abgefeuert. In Bachmut seien mehr als 20 Wohnsiedlungen unter Beschuss geraten.

Aber auch in der Hafenstadt Odessa ist die Lage angespannt: Nach russischen Raketenangriffen sind Tausende Menschen nach wie vor von Stromausfällen betroffen. „Die Reparaturarbeiten nehmen mehr Zeit in Anspruch als sonst“, teilt der Vizechef des ukrainischen Präsidialamtes, Kyrylo Tymoschenko, auf seinem Telegram-Kanal mit. Bisher sei es lediglich möglich, wichtige Infrastrukturobjekte wie Krankenhäuser, Entbindungsstationen, Pumpstationen und Wärmekraftwerke mit Strom zu versorgen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland meldet Vorstöße im Osten der Ukraine

+++ 13.35 Uhr: Nach Angaben des russischen Armeesprechers Igor Konaschenkow ist Russland in den Gebieten Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine vorgestoßen. „Im Raum Donezk haben die russischen Einheiten ihre Angriffe fortgesetzt“, so Konaschenkow. Auch im Norden zwischen den Kleinstädten Kreminna und Lyman sei das russische Militär in die Offensive gegangen. Unabhängig ließen sich die Angaben nicht überprüfen.

Die ukrainische Armee versucht indessen, ihre Verteidigungslinien vor der Industriestadt Donezk und östlich des Ballungsgebiets zwischen Slowjansk und Kramatorsk zu halten. Dort gibt es insbesondere um die Kleinstadt Bachmut Gefechte, mit großen Verlusten auf beiden Seiten.

Ukraine-Krieg: Stromausfälle nach Drohnenangriff auf Odessa

+++ 11.30 Uhr: Ein russischer Drohnenangriff auf das Gebiet Odessa in der Nacht zum Samstag (10. Dezember) hat die örtliche Energieinfrastruktur erheblich beschädigt. Wie das Militärkommando am frühen Morgen mitteilte, seien „Tausende“ von Verbrauchern ohne Strom. Bislang könne noch nicht abgesehen werden, wann die Stromversorgung wiederhergestellt wird.

Das russische Militär „setzt seinen technologischen Terror fort, indem es Energieinfrastruktureinrichtungen angreift“, so das Kommando auf Facebook. Seit dem 10. Oktober hat Russland mehr als 1.000 Raketen und Drohnen auf die ukrainische Energieinfrastruktur abgefeuert, wie Volodymyr Kudrytsky, CEO des staatlichen ukrainischen Netzbetreibers Ukrenergo, kürzlich erklärte.

Ukraine-Krieg: Ukrainisches Militär plant Vorstoß in Luhansk noch vor Silvester

+++ 10.00 Uhr: Das ukrainische Militär plant weitere Vorstöße in der weitgehend von Russland gehaltenen Region Luhansk. Nach Angaben des ukrainischen Militärverwalters der Region, Serhii Haidai, geraten russische Truppen zunehmend unter Druck. Dennoch werde die Rückeroberung nicht leicht. Russland habe seine Verteidigungspositionen um Kreminna und Swatowe „gut vorbereitet“, so Haidai in einem Interview.

Für die ukrainischen Truppen von Vorteil sei allerdings der gefrorene Winterboden, der schnelle Bewegungen ermögliche. „Ich hoffe, dass wir zum Neuen Jahr die Nachricht von weiteren befreiten Ortschaften in der Region hören werden“, sagte Haidai. Es seien zudem Partisanen-Einsätze in der Region geplant, die zu weiteren Explosionen in den besetzten Gebieten führen könnten.

Russland beschießt Donbass im Ukraine-Krieg mit Raketen

+++ 08.10 Uhr: Wie der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte auf Telegram mitteilte, hat die Armee mehrere russische Angriffe im Donbass abwehren können. Währenddessen habe das russische Militär die Ukraine mit mehreren Raketen beschossen, hieß es weiter. Dabei seien laut Pavlo Kyrylenko, Gouverneur der Region Donezk, mehrere Zivilpersonen in Bachmut, Awdijiwka und Kostjantyniwka verletzt worden.

News zum Ukraine-Krieg: USA warnen Iran – und kündigen neue Sanktionen an

+++ 06.35 Uhr: Die USA und Großbritannien haben übereinstimmend vor neuen Waffenlieferungen aus dem Iran an Russland gewarnt. Neben ballistischen Raketen soll Russland auch Drohnen aus dem Iran erhalten – mit Drohnen dieser Art war zuletzt die energetische Infrastruktur in der Ukraine angegriffen und schwer beschädigt worden. Das ukrainische Volk muss sich wegen dieser Schäden schon jetzt auf einen harten Winter mit vielen Stromabschaltungen einstellen. Washington kündigte umgehend neue Sanktionen gegen Moskau an.

Die US-Regierung warnt vor einer zunehmenden iranischen Unterstützung für das russische Militär und kündigt deshalb neue Sanktionen an. „Wir erlegen den Akteuren, die an der Weitergabe iranischer Drohnen an Russland für den Einsatz in der Ukraine beteiligt waren, Kosten auf“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Freitag (9. Dezember, Ortszeit). Die Sanktionen richten sich der US-Regierung zufolge gegen die russischen Luft- und Weltraumkräfte, ein staatliches Zentrum für unbemannte Luftfahrt und das Kommando der militärischen Transportluftfahrt.

News im Ukraine-Krieg: Bachmut ist „eine verbrannte Ruine“

+++ 22.40 Uhr: Die russische Armee hat mit ihrer Invasion in die Ukraine nach den Worten von Wolodymyr Selenskyj „die Hölle unter russischer Flagge“ in das Land gebracht. Vor allem in den östlichen Frontgebieten des Donbass sei die Lage „sehr schwierig“, sagte Selenskyj am Freitagabend in seiner täglichen Videoansprache. Er nannte die Brennpunkte Bachmut, Soledar oder Kremnina. In diesen Bereichen gebe es „schon seit langem keinen Lebensraum mehr, der nicht durch Granaten beschädigt wurde“.

Die Stadt Bachmut sei vollständig von den Besatzern zerstört worden. Die russische Armee habe sie „in eine verbrannte Ruine verwandelt“, sagte Selenskyj. Sein Berater Mychajlo Podoljak hatte die Lage rund um Bachmut aus ukrainischer Sicht schon zuvor als „Hölle auf Erden“ beschrieben.

Abseits des Frontgeschehens arbeite die Ukraine weiter daran, Russland für die Invasion und deren Folgen juristisch zur Rechenschaft zu ziehen. „Wir fühlen uns sowohl von Staaten als auch von internationalen Organisationen und Menschenrechtsinstitutionen unterstützt“, sagte Selenskyj. Bei den Bemühungen um einen Sondergerichtshof nach Vorbild des Nürnberger Tribunals habe Großbritannien eine Führungsrolle angeboten.

News aus dem Ukraine-Krieg: Lukaschenko rechtfertigt Russlands Angriff

+++ 15.55 Uhr: Alexander Lukaschenko, der selbsternannte Präsident von Weißrussland, behauptet, der Westen wolle nach den Protesten in Weißrussland 2020 einen Krieg im Donbass beginnen. Das berichtet die Kreml-nahe Nachrichtenagentur RIA Novosti.

„Sie [die westlichen Länder] haben sich darauf [auf einen Krieg] vorbereitet.“ Nach dem Aufstand 2020 in Belarus sei der Plan gewesen, dass die Nato-Truppen die Macht in Belarus übernehmen, und der Westen vom Donbass aus einen Krieg mit Russland initiiert. „Russland hat präventiv gehandelt“, so Lukaschenko.

Ukraine fordert mehr Hilfe vom Westen - Russland verzweifelt?

Erstmeldung vom Mittwoch, 7. Dezember: Kiew/Moskau – Polen will die von Deutschland zur Verteidigung seines Luftraums angebotenen Patriot-Flugabwehrsysteme nun doch annehmen. Man arbeite daran, die Patriots auf polnischem Gebiet zu stationieren und sie dem polnischen Kommandosystem zu unterstellen, schrieb Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Dienstag (6. Dezember) auf Twitter. Allerdings hatte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) darauf gepocht, dass die deutschen Flugabwehrsysteme als Teil der integrierten Nato-Luftverteidigung zu behandeln sind. Davon, sie einem polnischen Kommando zu unterstellen, war zunächst keine Rede gewesen.

Nach den schweren russischen Raketenangriffen auf die Energieversorgung der Ukraine hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex bislang keine bedeutende Veränderung im Grenzverkehr registriert. In der vergangenen Woche seien aus der Ukraine 229.542 Menschen in ein EU-Land eingereist, teilte Frontex am Dienstag per Twitter mit. Im gleichen Zeitraum überquerten 208.988 Menschen die Grenze eines EU-Landes in Richtung Ukraine. Vergleichszahlen der Vorwochen waren zunächst nicht unmittelbar verfügbar. (Redaktion mit Agenturen)