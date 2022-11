Wohl Chaos bei Cherson-Rückzug: Russland will laut Selenskyj-Berater „Stadt des Todes“ hinterlassen

Von: Andreas Schmid

Teilen

Ukrainische Soldaten der Brigade 63 verlassen am 9. November die Schützengräben nach einer militärischen Ausbildung, die einen Angriff in den Schützengräben für die Gegenoffensive zur Rückeroberung von Cherson simulierte. © IMAGO/Ashley Chan

Russische Truppen ziehen sich aus der südukrainischen Stadt Cherson zurück. Der Abzug soll von Plünderungen und Chaos begleitet sein. Die Ukraine warnt. Alle Infos im News-Ticker.

Cherson – Russlands Truppen ziehen sich aus der südukrainischen Stadt Cherson zurück. Das gab der Kreml am Mittwoch bekannt. Der Abzug soll chaotisch verlaufen. Von Plünderungen und Verwüstungen ist die Rede.

Chaos um Cherson-Abzug: „Zerstörte Häuser, Minen und Müll“

Neben dem Fernsehzentrum seien unter anderem Fernheizungsanlagen und Funkmasten gesprengt worden, berichtete die Ukrajinska Prawda am Donnerstag. Zudem sei in der Stadt der Strom komplett ausgefallen, ebenso wie das Internet. Bereits in den vergangenen Tagen waren mehrere Brücken über den Dnipro gesprengt worden.

Die ukrainische Staatsagentur Unian veröffentlichte eine Reportage mit Fotos aus Dörfern an der Randzone des Cherson-Gebiets, die von nachrückenden ukrainischen Truppen befreit worden waren. „Zerstörte Häuser, Minen und Müll“ seien überall zu sehen. Der britische Guardian berichtete von ähnlichen Vorfällen und sprach von einer „total organisierten Plünderung der Stadt“.

Russland meldet Truppen-Rückzug: Selenskyj-Berater spricht von „Stadt des Todes“

Am Donnerstagabend meldete Moskau den Beginn des Cherson-Rückzugs. „Einheiten der russischen Truppen bewegen sich in strikter Übereinstimmung mit dem genehmigten Plan zu vorbereiteten Positionen am linken Ufer des Dnipro-Flusses“, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte mit Misstrauen auf die Ankündigung des Truppen-Rückzugs.

„Der Feind macht uns keine Geschenke, macht keine ‚Gesten des guten Willens‘“, sagte Selenskyj. Daher gehe die ukrainische Armee „sehr vorsichtig, ohne Emotionen, ohne unnötiges Risiko“ vor. Selenskyj bekräftigte das Ziel der Ukraine, „unser gesamtes Land zu befreien und die Verluste so niedrig wie möglich zu halten“. Präsidentenberater Mykhailo Podolyak schrieb auf Twitter: „Die russischen Streitkräfte wollen Cherson in eine ‚Stadt des Todes‘ verwandeln.“

Ein ukrainischer Soldat begutachtet am 8. November einen ehemaligen russischen Graben in der Oblast Cherson nahe der Frontlinie. © Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Gegenoffensive: Kiews Truppen angeblich bereits in Vorort von Cherson

Die Stadt Cherson ist strategisch wichtig im Ukraine-Krieg. Würde Cherson wieder unter ukrainische Kontrolle kommen, könnten ukrainische Truppen von dort aus mit Artillerie mit großer Reichweite direkt die Krim treffen.

Die Region ist seit Wochen Ziel einer umfassenden ukrainischen Gegenoffensive.

Die ukrainischen Truppen haben bereits mehrere Dörfer auf dem Weg zur gleichnamigen Regionalhauptstadt Cherson zurückerobert - und sind am Donnerstagabend nach eigener Darstellung bereits in den ersten Vorort der südukrainischen Stadt eingerückt.

Wie der ukrainische Gouverneur des Gebietes Mykolajiw, Witalij Kim, berichtete, sei der Ort Tschornobajiwka bereits unter ukrainischer Kontrolle. Nähere Angaben wollte er nicht machen. „Wir schweigen weiterhin, denn all dies ist Sache des Militärs.“ (as/AFP)