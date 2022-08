Neue Explosion auf Krim-Stützpunkt - Briten sehen Russland geschwächt und sehen Chance für Ukraine

Von: Felix Durach

Auf der Krim hat es am Dienstagmorgen erneut eine Explosion in einem Munitionslager gegeben. Moskau schweigt bislang zu den Ursachen. Der News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg.

Update vom 16. August, 11.05 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium sieht die russische Schwarzmeerflotte im andauernden Ukraine-Krieg als stark geschwächt an. Zwar würden russische Schiffe weiterhin Langstrecken-Raketen abfeuern, doch die Flotte habe Schwierigkeiten, die Seeherrschaft auszuüben. Geschwächt worden sei sie vor allem durch den Verlust ihres Flaggschiffs „Moskwa“, einer erheblichen Zahl ihrer Flugzeuge sowie der Kontrolle über die Schlangeninsel. Das teilte das Verteidigungsministerium in ihrem täglichen Bericht mit.

Als Konsequenz ist nach Ansicht der britischen Militärexperten die Gefahr einer Landung russischer Truppen in der strategisch wichtigen Hafenstadt Odessa weitestgehend gebannt. „Das bedeutet, die Ukraine kann Ressourcen verlegen, um die russischen Bodentruppen an anderen Orten unter Druck zu setzen“, so das Fazit der Briten. Generell würde die Flotte in der aktuellen Phase eine „defensive Haltung“ einnehmen. Die russischen Schiffe sind London zufolge nur noch eingeschränkt in der Lage, die Invasionsbemühungen Moskaus in der Ukraine effektiv zu unterstützen.

Ukraine-News: Erneute Explosion auf Halbinsel Krim - Ursachen aktuell unklar

Erstmeldung vom 16. August:

Moskau - Nach Angaben der russischen Armee ist es am Dienstagmorgen erneut zu einer Explosion auf der annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim gekommen. Das Feuer soll in einem provisorischen Munitionslager auf einem Stützpunkt im Bezirk Dschankoj im Norden der Halbinsel gegen 5.15 Uhr ausgebrochen sein. Auch ein nahe gelegenes Umspannwerk soll betroffen sein. Der Krim-Verwaltungschef Sergej Aksjonow sagte vor Ort, es gebe zwei Verletzte. Zu den Gründen der Detonation müsse sich das russische Verteidigungsministerium äußern, sagte er.

Erneute Explosion auf der Krim - Ursachen für Vorfall bisher noch unklar

„Es läuft eine Evakuierung, für die Sicherheit der Bewohner wird eine fünf Kilometer große Sicherheitszone gebildet“, sagte der Gouverneur weiter. Kräfte des Verteidigungsministeriums, der Nationalgarde und des Zivilschutzes seien im Einsatz. Bereits in der vergangenen Woche kam es auf der Krim zu einer schweren Explosion auf einer Militärbasis. Bei dem Vorfall wurden offiziellen Angaben zu Folge 14 Personen verletzt. Eine weitere Person starb. Experten gehen davon aus, dass die Ukraine der Basis einen Schlag versetzte und dabei mehrere Kampfjets zerstörte. Offiziell bestätigt hat Kiew den Angriff nicht. Russland hingegen behauptet, es sei wegen Verstoßes gegen den Brandschutz zu der Explosion gekommen.

Präsidentenberater Podolyak: „erhöhtes Todesrisiko für Invasoren“ auf der Krim

Auch zu der Explosion am Dienstag äußerte sich die Regierung in Kiew nicht offiziell. Der ukrainische Präsidentenberater Mykhailo Podolyak schrieb jedoch am Dienstagvormittag auf Twitter, auf der von Russland besetzten Krim gäbe es ein „erhöhtes Todesrisiko für Invasoren und Diebe“.

In der vergangene Woche bestätigte die US-Regierung auch die Lieferung von Anti-Radar-Raketen an die Ukraine. Diese Flugkörper vom Typ AGM-88 HARM haben je nach Typ eine Reichweite von 150 Kilometern.

Selenskyj fordert Moskau erneut zum Rückzug aus Saporischschja auf

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zu dem Vorfall bislang nicht geäußert. Der 44-Jährige zeigte sich am Montagabend jedoch erneut besorgt mit Blick auf die Lage um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja. Das größte AKW Europas wird weiterhin von russischen Truppen besetzt. Selenskyj forderte Moskau in seiner täglichen Videoansprache erneut dazu auf, sich von dem Gelände der Reaktoren zurückzuziehen. „Jeder radioaktive Zwischenfall im Atomkraftwerk Saporischschja könnte auch zu einem Schlag gegen die Staaten der Europäischen Union und gegen die Türkei und gegen Georgien und gegen die Staaten weiter entfernter Regionen werden“, so der Staatschef. (fd mit dpa)