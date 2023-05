Waffen-„Zirkus“ im Ukraine-Krieg – und ein gierig-fauler Westen? Die Buchmesse debattiert heftig

Von: Florian Naumann

Der Ukraine-Krieg dominiert auch die Leipziger Buchmesse - samt Kritik an Waffenlieferungs-„Zirkus“ und Realitätsverweigerung des Westens.

Leipzig – Drei Jahre hatte die Leipziger Buchmesse pausiert. Zur Rückkehr ist die Welt zumindest politisch eine andere: Auf den vielen Podien der Messehallen ging es am Wochenende (29./30. April) um den Ukraine-Krieg – und dabei teils heiß her.

Zu hören war Kritik am Westen: Nicht zuletzt an zu wenigen und zu vielen Waffenlieferungen. Aber auch an der Rolle der USA und der EU in der Vorgeschichte von Russlands Überfall. Bemerkenswerterweise sowohl von erklärten Ukraine-Unterstützern als auch von Kritikern. Und eine weitere Frage flammte immer wieder auf: Blenden westliche Medien und Gesellschaften unliebsame Probleme einfach aus?

Russland Thema bei der Buchmesse Leipzig: Hat der Westen Putins Macht erst gefestigt?

Der russische-schweizerische Schriftsteller und Essayist Michail Schischkin etwa wies dem Westen am Sonntag (30. April) in einer Runde zur Lage in Russland Mitschuld am Aufstieg und der längst gefestigten Macht von Wladimir Putins Regime zu. „Schmutziges Geld“ habe der Westen stets dankbar angenommen, trotz aller Lippenbekenntnis zum Rechtsstaat. Die Lehre für den Kreml sei gewesen: „Mit großem Geld hört der Rechtsstaat auf“. Ex-Kanzlerin Angela Merkel hatte zuvor bei ihrem großen Buchmessen-Auftritt zumindest die Gasgeschäfte mit dem Kreml noch einmal verteidigt.

„Viele Russen identifizieren sich mit dem ‚Stamm‘“.

Noch härter ging Schischkin gleichwohl mit dem Gros seiner Landsleute ins Gericht. Ein großer Teil der Russinnen und Russinnen sei nicht der „modernen Menschheit“ angehörig: „Viele Russen identifizieren sich mit dem ‚Stamm‘“, urteilte er – statt zwischen „Gut“ und „Böse“ zu unterscheiden. Ihnen sei nicht begreifbar zu machen, dass sie nun, fast 80 Jahre nach dem „Großen Vaterländischen Krieg“ selber Faschisten seien.

Dabei könne man durchaus auch in Russland auf Informationen zugreifen und „zwischen zwei Wahrheiten wählen“. Wer etwa ein Kind im Krieg verliere, könne sich zwischen zwei Lesarten entscheiden. Einmal heiße es, „ihr Sohn ist ein Faschist“, einmal „ihr Sohn ist ein Held“ - die Wahl sei für viele klar. Mitdiskutantin und Leipziger-Buchpreis-Trägerin Maria Stepanova bemühte sich um eine positivere Sichtweise: Es gebe vielleicht 30 Millionen Menschen russischer Herkunft in aller Welt, die sich gegen Wladimir Putin aussprächen. Das seien genug, um auf sie setzen und sie zu hören.

Maria Stepanova (2. v.l.) und Michail Schischkin (re.) bei ihrer Debatte auf der Leipziger Buchmesse. © Florian Naumann

Ukraine-Krieg: „Zirkus“ um Waffenlieferungen - und eine „Schuldkette“

So einige Debatten in Leipzig endeten mit der Frage nach Wünschen und Hoffnungen der Rundenteilnehmer. Und mit dem Ruf nach entschiedenerer Hilfe. Der Westen müsse „alles für den Sieg der Ukraine tun. Nicht diesen Zirkus mit den Waffenlieferungen wie bis jetzt“, sagte Schischkin. Die Roman-Autorin Haska Sayyan mahnte schon am Samstag, Ziel dürfe es nicht sein, dass „möglichst viele Ukrainer sterben“. Wenn sich der Westen nicht „physisch“ engagieren wolle, müsse er zumindest „alles tun“ – also liefern.



Sayyan hatte zuvor in einer Debatte mit Kateryna Mischtschenko etwas unerwartete Einblicke geliefert: Trotz des Donbass-Krieges und der Krim-Annexion seien große Teile der Ukraine bis Februar 2022 weitgehend unbeeindruckt von Russlands „Kriegserklärung“ geblieben, räumten sie ein: Gerade mit Blick auf den Westen des Landes und die Mittelklasse auch in der Hauptstadt Kiew. Sayyan beschrieb zudem eine „Schuldkette“ als psychologischen Seiteneffekt des Krieges: Wer an die Front geht, habe ein schlechtes Gewissen seiner Familie, wer zu Hause bleibe, den Freunden und Verwandten an der Front gegenüber. Wer ins Ausland gehe, fühle eine Schuld an den Menschen in der Ukraine.

Ukraine-Einsatz des Westens: Auch Kritiker kommen bei der Buchmesse Leipzig zu Wort

Die Ukraine hatte auf der Messe sogar ein eigenes Podium bekommen – hier interviewten überwiegend Ukrainer Ukrainer. Deutschland sei „nicht das einfachste Land“, um die Nöte und Anliegen vorzutragen, sagte die Autorin Ljubow Jakimtschuk. Und tatsächlich gab es auch offene Kritik an der Unterstützung des Westens.

Der österreichische Historiker Hannes Hofbauer etwa stellte in den Messetagen mehrfach das von ihm herausgegebene Buch „Kriegsfolgen“ vor. Er rügte unter anderem einen „Rechtsruck“; in Russland, aber auch in der Ukraine sowie in Deutschland und Österreich. Hofbauer spielte damit wohl gerade auf die Aufrüstungsdebatten an.

Hofbauer streifte die Geschichte oft erfolgloser ukrainischer Staatsgründungsversuche im 20. Jahrhundert und die Maidan-Proteste. Diese seien in Form eines Widerstandes der Jugend angesichts der abrupten Abwendung vom Westen legitim gewesen, dann aber von rechtsextremen Kräften gekapert worden – und das Minsk-Abkommen von der Ukraine und dem Westen nie eingelöst worden.

Hofbauer, der auch dann und wann bei KenFM oder bei RT auftritt, stellte zur Disposition, ob wirklich die richtige Frage sei, was ein Land zur Verteidigung brauche, das „seit 2014 seine eigenen Bürger bombardiert, beispielsweise in Slowjansk“. Neben dieser sehr weitgreifenden These zum Donbass-Konflikt stellte er aber auch klar: Es handle sich in der Ukraine um nichts anderes als einen russischen Angriffskrieg. Nur gebe es eben eine Vorgeschichte, meinte er. Wie eine seiner Meinung nach richtige Reaktion aussehen könnte, blieb gleichwohl im Dunkeln.

Ukraine-Krieg „Pseudo-Pazifismus“ in Deutschland und Österreich für die eigene Bequemlichkeit?

Ganz anders blickte der – kurzfristig als Ersatz vor dem Autoren-Promi Ilja Trojanow eingesprungene – österreichische Essayist Karl-Markus Gauß am Sonntag auf diese Debatte. Er befüwortete zwar ganz grundsätzlich „Gespräche“, auch mit Russland, rügte aber auch eine „ganz starke pseudo-pazifistische Bewegung“ in Österreich und Deutschland. Ihr sei daran gelegen, sich „den eigenen Frieden im Alltag nicht rauben zu lassen“, argwöhnte er. Einen „Frieden zu jedem Preis“ zu schließen sei auch eine indirekte Anerkennung für „Russlands Militarismus“ warnte Gauß. Schlagzeilen gemacht hatte in Deutschland etwa eine Friedens-„Petition“ von Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht.

Wie vielschichtig die Probleme in Europa sind, deutete indes der belarussische Autor Sasha Filipenko an: Immer wieder müsse er sich rechtfertigen, wenn er über die Lage in Belarus spreche. Dabei löse ein „Problem“, der Ukraine-Krieg, ja nicht das andere – die Unterdrückung der Opposition durch Diktator Alexander Lukaschenko, klagte er.

„So wie der Krieg zurückkommt, schlagen viele Effekte der Wirtschaftsweise zurück.“

Das „Ausblenden“ schmerzhafter Wahrheiten hatte am Abend zuvor auch der Soziologe Stephan Lessenich vom Frankfurter Institut für Sozialforschung analysiert. „Die Krisen stoßen in die Mitte der Gesellschaft vor“, die Einschläge „kämen näher und nähmen an Häufigkeit zu“, sagte er – nicht nur mit Blick auf den Ukraine-Krieg, sondern gerade auch in Sachen Klimawandel und Migration. Die EU gebe etwa viel Geld dafür aus, die Realität an ihren Grenzen und in den Herkunftsländern von Migranten aus dem Blickfeld zu halten.

Noch habe der Westen die Machtposition, um sich zu erlauben, „nicht wissen zu wollen, wie die Verhältnisse außerhalb und die Folgen des eigenen Handelns sind“, mahnte er. Die Betonung lag auf dem „Noch“. „So wie der Krieg zurückkommt, schlagen viele Effekte der Wirtschaftsweise zurück“, sagte Lessenich.

„Erklären Sie mir, was Faschismus ist!“ Harte Debatten um Russland in Leipzig

Vorerst aber bleibt die Realität höchst umstritten. Schischkin etwa musste sich aber auch vergiftete Fragen aus dem Publikum anhören: Zunächst jene, warum die Russen als Faschisten zu bezeichnen seien – dann die nach einer Definition von Faschismus. Wer den Angriffskrieg unterstütze, sei Faschist, erklärte er – und gab die zweite Frage zurück: „Erklären Sie mir, was Faschismus ist!“, sagte er, wohl angesichts des Debattenschauplatzes im Herzen Deutschlands.

Ob der Putinismus mit Faschismus gleichzusetzen ist, ist tatsächlich umstritten. Zu verstehen ist die Debatte und Wortwahl aber zweifelsohne vor dem Hintergrund der Kreml-Propaganda: Sie will an den Zweiten Weltkrieg anknüpfen und brandmarkt die Regierung Wolodymyr Selenskyjs beleglos als „Nazis“. All das lässt sich festhalten – wie ein Weg zum Frieden in Europa aussehen kann, das blieb allerdings auch bei den unzähligen Runden in Leipzig ungeklärt. (fn)