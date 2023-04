Neuer Putin-Lukaschenko-Plan: Russland verlegt offenbar Belarus-Truppen

Von: Andreas Schmid

Teilen

Der belarussische Machthaber Lukaschenko (rechts) gehört zu den wenigen politischen Verbündeten, die Russlands Präsident Putin geblieben sind. © Sergei Chirikov/POOL EPA/AP/dpa

Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko stärken ihre Allianz. Gleichzeitig will Russland offenbar Truppen aus Belarus abziehen – in Richtung Donbass.

Moskau/Minsk – Ziemlich beste Freunde: Wladimir Putin kann im Ukraine-Krieg weiter auf die Unterstützung von Belarus-Machthaber Alexander Lukaschenko zählen. Der „letzte Diktator Europas“ weilt aktuell im Kreml. Es ist eine symbolische Demonstration des Zusammenhalts: „Russland und Belarus werden nicht zusammenbrechen“, titelte die russische Nachrichtenagentur Tass. „Wir werden alles überwinden“, las man im belarussischen Pendant Belta.

Bei dem Treffen soll es auch um die künftige militärische Zusammenarbeit beider Länder gehen. Russland nutzte Belarus für seine Invasion in die Ukraine, betreibt gemeinsame Militärübungen mit belarussischen Soldaten und hat Truppen in dem Land stationiert. Diese könnte Putin womöglich über Ostern abziehen.

Zieht Putin jetzt Truppen aus Belarus ab? Ukraine vermutet neuen Plan

Laut der ukrainischen Zeitung Pravda plant Russland die Versetzung einiger Soldaten. So sollen 2.000 Männer aus Belarus in die Ostukraine verlegt worden. Die Zeitung zitiert Andrii Demtschenko, den Sprecher des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine: „Wir wissen, dass Maßnahmen zum Abzug eines Teils des russischen Militärs aus Weißrussland auf russisches Territorium begonnen haben.“

Die abgezogenen Soldaten sollen „in Zukunft in Kampfhandlungen im Osten in der Ukraine verwickelt sein“, erklärte Demtschenko. Die Ukraine werde sich darauf vorbereiten und wiederum selbst die Truppenstärke im Donbass erhöhen. Dort gibt es seit Wochen Gefechte ohne entscheidende Vorteile für Russland oder die Ukraine.

Unionsstaat Russland-Belarus: Putin und Lukaschenko verstärken Zusammenarbeit

Lukaschenko war am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch nach Moskau gekommen. Am ersten Tag ging es zunächst um offene Fragen des angestrebten Unionsstaates Russland-Belarus. Nach Lukaschenkos Angaben waren bereits 28 Unionsprogramme zu großen Teilen umgesetzt. „Unsere häufigen Treffen sollen sicherstellen, dass es keine Verzögerungen bei der Umsetzung dieser Programme gibt“, sagte er.

Am zweiten Tag ihrer Gespräche wollen Putin und Lukaschenko aktuelle politische Fragen erörtern. Dazu gehört voraussichtlich neben der geplanten Stationierung russischer taktischer Atomwaffen in Belarus an der Grenze zu Polen auch eine Reaktion auf den Nato-Beitritt Finnlands. Ob sich die beiden auch zur Soldatenfrage in Belarus äußern, war zunächst nicht bekannt. (as)