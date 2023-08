Riskanter „Schachzug“ der Ukraine? Wegen Schiffsplan droht der Nato Konflikt mit Russland

Von: Patrick Mayer

Die Nato und die Ukraine haben einen Weg gefunden, Getreidefrachter an der russischen Blockade vorbei durch das Schwarze Meer zu bekommen. Das Risiko ist laut eines Beobachters dabei groß.

München/Ismajil – Gehen die Ukraine und die Nato im Schwarzen Meer ein hohes Risiko? Diese These vertritt Sergej Wakulenko, früherer Manager des staatlichen russischen Energiekonzerns Gazprom Neft und heutiger Experte des Thinktanks Carnegie Center.

Besagte Verteidigungsallianz Nato hatte einen Trick ausgetüftelt, um die russische Blockade im Schwarzen Meer zu umgehen. Mitte Juli hatte Russland das Getreideabkommen mit Kiew aufgekündigt und stattdessen begonnen, den riesigen Hafen von Odessa an der Schwarzmeerküste zu bombardieren – den größten Umschlagsplatz für die Verschiffung von Getreide.

Am 1. August waren dennoch drei Frachter unter Beobachtung von Nato-Flugzeugen die Küste von Bulgarien und Rumänien entlang zum ukrainischen Donauhafen Ismajil direkt an der rumänischen Grenze gefahren, den der Kreml daraufhin aus der Luft angreifen ließ. Wakulenko warnt nun davor, dass es just wegen dieses „Schachzugs“ im Ukraine-Krieg eine „direkte Konfrontation“ zwischen Russland und der Nato drohen könnte.

Russische Blockade im Schwarzen Meer: Agiert die Ukraine mit Kalkül?

„Die Ukraine wird sicherlich versuchen, die Getreideblockade zu durchbrechen, indem sie Schiffe unter der Flagge derjenigen Länder in ihre Häfen einlädt, die Russland vermutlich nicht anzugreifen wagt. Es gibt Hinweise darauf, dass ein Angriff auf ein Schiff unter der Flagge eines Nato-Landes als Angriffshandlung angesehen wird und Artikel 5 der Nato-Charta auslöst, was zu einem direkten Konflikt zwischen der Nato und Russland führen würde“, schrieb Energieexperte Wakulenko in einem Gastbeitrag für die serbische Tageszeitung Politika. Daher könnten „ukrainische Exporte mit solchen Schiffen als eine Art Schachzug angesehen werden: Russland muss entweder auf Angriffe verzichten oder einen Vorwand für eine direkte militärische Konfrontation mit Nato-Ländern schaffen“, erklärte er in seiner Analyse.

Seiner These nach sei Kiew zumindest an einem solch bedrohlichen Szenario gelegen, wofür es aber keinerlei offiziellen Hinweise gibt. Wie nahe Wakulenko heute noch mit dem Regime im Kreml verstrickt ist, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Gazprom galt lange als ein Hebel Moskaus, um über die Zuverlässigkeit von Energielieferungen und -angeboten Druck auf den Westen auszuüben.

Russland-Blockade im Schwarzen Meer: Weitere Angriffe auf ukrainische Donauhäfen erwartet

Markant: Unter den Frachtern, die die Donau vom Bosporus aus kommend Anfang August erreichten, war auch ein Schiff unter türkischer Flagge. Die Regierung in Ankara hat vergleichsweise großen Einfluss und Kontakt zu Moskau-Machthaber Wladimir Putin. Ein Zufall? Russland werde zumindest weiter „die Häfen der Ukraine bombardieren, um ihre Exportmöglichkeiten einzuschränken“, meint Wakulenko.

Es sei davon auszugehen, dass die russischen Streitkräfte versuchen werden, die ukrainischen Donauhäfen Reni und Ismajil erneut zu attackieren, obwohl „die Zugänge zu ihnen fast ausschließlich in den Hoheitsgewässern Rumäniens liegen, was die zu ihnen fahrenden Schiffe gewissermaßen schützt“. Bukarest hatte nach den Bombardements Anfang des Monats öffentlich protestiert. Gehen die Ukraine und die Nato ein zu großes Risiko? (pm)