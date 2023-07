Bei dreister Lüge erwischt? Putin leugnet Einsatz von Streumunition gegen Ukraine-Offensive

Von: Nadja Zinsmeister

Russland hat laut Putin bisher keine Streumunition im Ukraine-Krieg eingesetzt. Menschenrechtsorganisationen widerlegen seine Behauptung.

Kiew - Nach der Zusage der USA, Streumunition an die Ukraine zu liefern, droht nun ebenfalls Putin mit dem Einsatz der gefährlichen Waffe im Ukraine-Krieg. Der russische Präsident behauptet, sie bislang nicht eingesetzt zu haben. Unabhängige Quellen berichten unterdessen von zahlreichen Soldaten und Zivilpersonen, die durch die Waffe in der Ukraine bereits verletzt worden oder ums Leben gekommen seien.

Putin leugnet bisherigen Einsatz von Streumunition im Ukraine-Krieg

„Ich möchte sagen, dass Russland über einen ausreichenden Vorrat an verschiedenen Arten von Streumunition verfügt“, sagte Putin dem russischen Staatsfernsehen in einem am Sonntag (16. Juli) veröffentlichten Clip. Mit seiner Drohung reagiert Putin auf die Ankunft der ersten Lieferungen international geächteter Streumunition aus den USA in der Ukraine. Die Waffe gilt als äußerst umstritten, da sie viele zivile Opfer fordert und dazu noch Jahre nach Kriegsende eine Gefahr darstellen kann. Nun soll sie in der Ukraine-Offensive gegen Russland helfen. Ob die neue Lieferung bereits eingesetzt wurde, ist nicht bekannt.

Putin behauptet, bislang keine Streumunition eingesetzt zu haben.

Russland habe bislang keine Streumunition benutzt, behauptete Putin weiter. Es habe „keinen solchen Bedarf“ gegeben. „Aber wenn sie gegen uns eingesetzt werden, behalten wir uns natürlich das Recht vor, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.“ Den USA warf der Kreml-Chef unterdessen vor, die Ukraine nur mit der Waffe für ihre Offensive auszustatten, weil der Westen nicht mehr in der Lage sei, die Ukraine für ihre Offensive mit ausreichend herkömmlichen Mitteln zu versorgen.

Streumunition für Ukraine-Offensive: Waffe fordert zahlreiche zivile Opfer

Internationale Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch oder Amnesty International widerlegen die Behauptung Putins, keine Streumunition im Krieg gegen die Ukraine verwendet zu haben. Das sollen Besuche der Organisationen in ukrainischen Dörfern und Städten gezeigt haben. Die Munition sei bislang vor allem in zivilen Gegenden eingesetzt worden und habe immer wieder Tote und Verletzte aus der Bevölkerung zu verantworten. Auch die Ukraine habe die umstrittene Waffe bereits im Kampf gegen Russland eingesetzt. Jetzt könnte es in der Offensive der Ukraine erneut dazu kommen.

Streumunition wird aus der Luft oder von Geschossen am Boden abgefeuert und öffnet sich noch in der Luft. Dabei verstreut sie bis zu hunderte Submunitionen über ein großflächiges Gebiet. Da viele der Submunitionen nicht sofort explodieren, gelten sie wie Minen als Gefahr für Zivilisten auch in der Zeit nach Ende der Kampfhandlungen.

USA schickt Streumunition an die Ukraine - Einsatz für Offensive international geächtet

Wie grausam die Waffe funktioniert, zeigen Berichte von Opfern und Zeugen, die mit Human Rights Watch gesprochen haben. So zum Beispiel die Erzählung eines Mannes aus dem Dorf Hlynske, dessen Vater im Mai 2022 getroffen wurde: „Ich sah, dass er auf die Knie gefallen war, sich aber von der Hüfte abwärts nicht bewegen konnte, und dass viele Metallstücke in ihm steckten, darunter eines, das aus seiner Wirbelsäule ragte, und ein weiteres steckte in seiner Brust. Er hatte diese kleinen Metallkugeln in seinen Händen und Beinen.“

123 Länder, darunter auch Deutschland, haben ein Übereinkommen über Streumunition unterzeichnet, in dem sie selbsterklärt auf den Einsatz der Waffe verzichten. Die USA, Ukraine und Russland haben sich dem Übereinkommen nicht angeschlossen. US-Präsident Biden verteidigte seine Lieferung von Streumunition an die Ukraine mit der Erklärung, dass es sich um eine Art Lückenfüller handeln würde. Man habe aktuell nur noch wenig andere Munition, wolle die Ukraine-Offensive aber weiterhin unterstützen. Die Entscheidung wurde von Politikern und Organisationen international stark kritisiert. (nz mit dpa-Material)