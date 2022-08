Schwere Verluste für Russland: Putin könnte auf „unkonventionelle“ Kriegführung zurückgreifen

Von: Christian Stör

Teilen

Die russischen Verluste im Ukraine-Krieg sind verheerend. Wie wird Wladimir Putin reagieren? Ein Experte äußert sich. Der News-Ticker.

Russland muss im Ukraine-Krieg herbe Verluste hinnehmen.

Wie wird Wladimir Putin auf die Verluste der russischen Streitkräfte in der Ukraine reagieren?

Hinweis der Redaktion: Die Informationen im Ukraine-Konflikt stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Moskau/Kiew - Für Russland entwickelt sich der Ukraine-Krieg allmählich zu einem Alptraum. Vor allem die Zahl der eigenen Verluste ist immens hoch. Nach ukrainischen Angaben sind bis zum 18. August insgesamt rund 44.700 russische Soldaten im Kampf gefallen.

Noch extremer schätzt Colin Kahl die Lage ein. Der Beamte des US-Verteidigungsministeriums veranschlagte die Zahl der russischen Opfer Anfang August gar auf rund 80.000. Zum Vergleich: Im fast zehnjährigen Afghanistan-Krieg hat die Sowjetunion nach offiziellen Angaben rund 13.300 Soldaten verloren.

Die schweren Verluste im Ukraine-Krieg setzen Russland zu. Wie reagiert Wladimir Putin? © IMAGO/Mikhail Klimentyev

Das alles sind aber nur Schätzungen. Von russischer Seite werden schon lange keine Angaben zu eigenen Verlusten mehr herausgegeben. Die letzte Information stammt vom 25. März. „Leider kam es im Laufe der militärischen Spezialoperation zu Verlusten bei unseren Kampfkameraden. Stand heute sind 1351 Soldaten gefallen, 3825 wurden verwundet“, lautete damals die Meldung des russischen Verteidigungsministeriums. Seit diesem Zeitpunkt schweigt der Kreml beharrlich zu diesem Thema.

Schwere Verluste für Russland: Wie reagiert Putin?

Angesichts der russischen Verluste stellt sich auch die Frage, wie Wladimir Putin langfristig reagieren wird. Ein britischer Militärexperte hat nun davon gesprochen, dass der russische Präsident aufgrund der zunehmenden Verluste in der Ukraine zu verzweifelten Maßnahmen greifen könnte.

Der Oberst der britischen Armee, Hamish de Bretton-Gordon, sagte am Donnerstag (18. August) gegenüber dem TV-Sender GB News, dass die russischen Kriegsanstrengungen „sehr schlecht“ liefen und die Ukraine derzeit offenbar Oberwasser gewinne. Putin aber glaube wahrscheinlich, dass er sich ein militärisches Versagen in der Ukraine „nicht leisten könne“. Das wäre das „Aus“ für ihn.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Schwere Verluste für Russland: Was passiert im AKW Saporischschja?

Die konventionelle Kriegführung der Russen habe versagt, so de Bretton-Gordon. „Wir sehen ja, wie viele Panzer und Truppen sie verloren haben. Und sie verlieren jetzt auch an Boden, weshalb es zunehmend besorgniserregend ist, dass die Russen sich einer unkonventionellen – also asymmetrischen – Kriegführung zuwenden könnten.“

Speziell bezog sich de Bretton-Gordon auf das von russischen Truppen besetzte AKW Saporischschja in der Ukraine. Die Drohungen russischer Beamter deuten seiner Meinung nach darauf hin, dass ein nuklearer Zwischenfall in Sicht sein könnte. Zuletzt beschuldigten sich Russland und die Ukraine gegenseitig, einen Anschlag zu planen. (cs)