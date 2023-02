Russland erleidet Verluste: mehr als 500.000 Soldaten kampfunfähig?

Von: Teresa Toth, Daniel Dillmann

Russland setzt seine Offensive im Ukraine-Krieg fort - trotz immer höheren Verlusten in den eigenen Reihen. Der News-Ticker.

Update, 19.02.2023, 05.48 Uhr: Während die USA von 200.000 russischen Soldaten ausgehen, die im Ukraine-Krieg bereits getötet oder verletzt wurden, spreche die ukrainischen Behörden von einer weitaus höheren Zahl. Laut Angaben aus Kiew rechnet man damit, dass bereits mehr als 570.000 Personen im Militärdienst kampfunfähig sind. Das entspräche mehr als der Hälfte der gesamten russischen Armee, die auf rund 900.000 Soldaten zurückgreifen kann.

Laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium sollen bereits 142.000 russische Soldaten im Ukraine-Krieg gefallen sein. 426.000 Soldaten sollen verwundet worden sein und weitere 1000 sollen sich in Kriegsgefangenschaft befinden. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht keine Angaben zu Verlusten im Ukraine-Krieg.

Ukraine-News: Russlands Verluste in der Übersicht

Soldaten: 142.270 (+1010)

142.270 (+1010) Panzer: 3303 (+5)

3303 (+5) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6533 (+13)

6533 (+13) Flugzeuge: 298 (+0)

298 (+0) Hubschrauber: 287 (0)

287 (0) Artillerie Systeme: 2326 (+4)

2326 (+4) Flugabwehrsysteme: 243(+2)

243(+2) Mehrfachraketenwerfer: 469 (+2)

469 (+2) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5187

5187 Schiffe: 18 (+0)

18 (+0) Drohnen: 2013 (+1)

2013 (+1) Quelle: Ukrainska Pravda vom 18. Februar

Ukraine-News: Russland erleidet schwere Verluste – USA spricht von 200.000 Opfern

+++ 20 Uhr: Die USA gehen davon aus, dass bereits 200.000 Russinnen und Russen im Ukraine-Krieg getötet oder verletzt worden sind. Es gebe entsprechende Berechnungen, sagte der US-amerikanische Außenminister Antony Blinken am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Dem hinzu kämen mehr als eine Million Einwohnerinnen und Einwohner, die Russland verlassen hätten, weil sie nicht Teil des Kriegs sein wollten. „Schauen Sie sich an, was Putin seinem Land angetan hat“, sagte Blinken mit Blick auf Präsident Wladimir Putin.

+++ 15.19 Uhr: Wie Kyiv Independent berichtet, soll auf einem von Wagner betriebenen Propagandakanal versehentlich ein Foto veröffentlicht worden sein, das den Standort eines russischen Stützpunkts für die Reparatur von Militärausrüstung verriet.

Ukraine-News: Jeder zweite Wagner-Soldat kampfunfähig

+++ 13.30 Uhr: In Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine sind nach Einschätzung der US-Regierung bereits etwa 9000 Soldaten der Söldnertruppe Wagner getötet worden, berichtet Bild. Etwa die Hälfte der Männer seien seit Mitte Dezember gefallen, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Freitag (Ortszeit) im Weißen Haus.

Insgesamt seien seit Kriegsbeginn vor fast einem Jahr nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste etwa 30 000 Angehörige der Wagner-Truppe verwundet oder getötet worden. Angaben aus dem Kriegsgebiet sind von unabhängiger Seite oft kaum zu überprüfen.

+++ 13.23 Uhr: Laut des ukrainischen Leiters der staatlichen Regionalverwaltung von Luhansk, Serhiy Hayday, gehen Russland die Kämpfer der Wagner-Gruppe im dortigen Gebiet aus. „Die mobilisierten Russen, die eine zweimonatige Ausbildung absolviert haben, befinden sich derzeit an der Front“, teilt er zudem auf Twitter mit. Die Lage an der Kreminna-Front sei „kompliziert, aber unter Kontrolle“. Russland erleide hohe Verluste, ohne nennenswerte Fortschritte zu erzielen. Laut Angaben des britischen Geheimdienstes soll bereits jeder zweite Kämpfer der Wagner-Gruppe verwundet oder getötet worden sein.

Ukraine-News: Ukrainisches Militär wehrt russische Angriffe ab

+++ 12:23 Uhr: Wie der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte heute mitteilte, hat das ukrainische Militär russische Angriffe in der Nähe von über 20 Siedlungen in den Oblasten Donezk, Luhansk und Charkiw zurückgeschlagen.

+++ 11.22 Uhr: Wie The Kyiv Independent berichtet, haben ukrainische Raketen- und Artilleriekräfte drei vorübergehende Stützpunkte der russischen Truppen und ein S-300-Flugabwehrsystem getroffen. Zudem schoss das ukrainische Militär noch sechs russische Drohnen ab.

Ukraine-News: Russland verliert mehr als eintausend Soldaten an einem Tag

+++ 9.55 Uhr: Im Ukraine-Krieg verzeichnet Russland weiterhin hohe Verluste. Laut Angaben des ukrainischen Militärs sollen mehr als eintausend russische Soldaten innerhalb von 24 Stunden gefallen sein. Auch fünf weitere Panzer soll der Kreml bei seiner Offensive im Ukraine-Krieg verloren haben.

Update, 07.40 Uhr: Russlands Verluste im andauernden Ukraine-Krieg sollen seit Februar sprunghaft gestiegen sein. Das berichtet die russischsprachige Seite der britischen BBC. In den vergangenen 14 Tagen sei die Zahl der täglich getöteten russischen Soldaten fünfmal so hoch wie in vorangegangenen Wochen. Während des Jahres 2022 fielen laut ukrainischen und russischen Medien im Durchschnitt 250 bis 300 Soldaten am Tag. Allein in den ersten beiden Februarwochen konnte die BBC in Zusammenarbeit mit dem russischen Nachrichtenportal Mediazona die Namen von 1679 gefallenen Soldaten bestätigen.

Ukraine-News: Lage bleibt verhärtet, Russlands Verluste steigen

Erstmeldung vom 18. Februar 2022: Kiew - Die Front im Ukraine-Krieg bleibt verhärtet. In den vergangenen Tagen ist es beim Kampf um strategisch bedeutende Städte wie Bachmut weder Russland gelungen, Fortschritte zu erzielen, noch der Ukraine, den Feind bedeutend zurückzudrängen. Der Krieg wird so immer mehr zu einer Material- und Abnutzungsschlacht, bei der vor allem die Angreifer offenbar hohe Verluste erleiden.

Laut Zahlen des ukrainischen Verteidigungsministeriums sind im Ukraine-Krieg in den vergangenen 24 Stunden 800 russische Soldaten in den Kampfhandlungen getötet worden. Insgesamt soll die Zahl der russischen Verluste bei über 550.000 Soldaten liegen. Mehr als 140.000 sollen gefallen sein, rund 420.000 verletzt oder gefangen genommen.

Ukraine-News: Russlands Verluste weiter hoch

Diese Angaben der ukrainischen Streitkräfte lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst hat bislang kaum Angaben zu den eigenen Verlusten im Ukraine-Krieg gemacht. Die letzten Zahlen, die Moskau dazu veröffentlicht hatte, stammen aus dem September 2022. Damals gab der Kreml an, 6.000 Soldaten seien in der Ukraine gefallen. Westliche Geheimdienste aus Großbritannien und den USA gehen von weitaus höheren Zahlen russischer Verluste aus, konkrete Zahlen veröffentlichen aber auch sie nicht.

Ukraine-News: Video zeigt bettelnde Wagner-Söldner

Dass die Lage an der Front im Ukraine-Krieg sich aber nicht so darstellt wie von Russlands Präsident Wladimir Putin und seinen Vertrauten eigentlich geplant, das beweist ein Video, das auf Twitter die Runde macht. Dort zu sehen sind Mitglieder der berüchtigten Wagner-Gruppe, einer Söldner-Einheit, die in der ersten Linie des Ukraine-Kriegs für Russland kämpft. In dem Video sind vier Soldaten mit verdeckten Gesichtern vor einem Panzer zu sehen.

Einer der Soldaten fleht seine Kameraden in dem Twitter-Video um Munition an. „Jeden Tag führen wir schwierige Kampfaufgaben aus. Doch im Moment sind wir völlig von der Munitionsversorgung abgeschnitten“, berichtet der angebliche Wagner-Soldat von der Front im Ukraine-Krieg. „Wir appellieren an unsere Kollegen und Freunde aus dem Verteidigungsministerium. Wir sind zuversichtlich, dass es irgendwo Munition in den Lagerbeständen gibt, und wir brauchen sie dringend. Wir werden die Arbeit für euch machen - helft uns mit Munition.“ (dil)