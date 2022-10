Ukraine-Krieg: Russland wendet Syrien-Strategie an - Angriffe auf Zivilbevölkerung

Kiew - Russland hat den großflächigen Angriff ukrainischer Städte mit Raketen fortgesetzt. Mehrere Regionen der Ukraine meldeten am Dienstag (11. Oktober) Attacken. In Saporischschja soll unter anderem das Stadtzentrum getroffen worden sein. Das meldete die Regionalverwaltung über den Kurznachrichtendienst Telegram. Die Raketen sollen dabei eine Schule, ein Krankenhaus und mehrere Wohngebäude getroffen haben.

Am Montag hatte die russische Armee insgesamt 83 Raketen auf die Ukraine abgefeuert. 45 davon seien von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen worden. Das meldete das ukrainische Verteidigungsministerium in Kiew. Laut Angaben des US-Geheimdienstes waren die intensiven Raketenangriffe Russlands bereits seit langem geplant. Die Offensive sei „sehr wahrscheinlich etwas, das sie schon seit geraumer Zeit geplant hatten“, so John Kirby, Sprecher der nationalen Sicherheit des Weißen Hauses, gegenüber CNN. Die Explosion auf der Krimbrücke habe die Durchführung des Angriffs aber womöglich beschleunigt.

Ukraine News: Raketenangriffe Russlands folgen neuer Strategie Moskaus

Die jüngsten Raketenangriffe scheinen auch auf einen Strategiewechsel Moskaus im Ukraine-Konflikt zu deuten. Die Attacken richten sich zunehmend gegen die Infrastruktur und die Zivilbevölkerung der Ukraine. Putins Ziel sei es, so Panik in der Bevölkerung zu provozieren und das Land durch Versorgungsschwierigkeiten beim Strom und Wasser ins Chaos zu stürzen. Das zumindest sagte der ukrainsiche Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache an sein Volk.

Diese neue Vorgehensweise Russlands erinnert an die Strategie, die Putin bereits in Syrien eingesetzt hatte. Auch dort setzte die russische Armee auf großangelegte Bombardements, bei denen vor allem Städte des Landes getroffen wurden.

Ukraine News: Neuer General Russlands gilt als besonders skrupellos

Attacken auf die Infrastruktur und die Zivilbevölkerung Russlands im Ukraine-Krieg erinnern zunehmend an die Strategie, die Präsident Wladimir Putin bereits bei seinem Feldzug in Syrien angewendet hatte. Dort hatte die russische Armee auch Fassbomben eingesetzt. Die berüchtigten Bomben können laut Waffenexperten eine Zerstörung in einem Radius von bis zu 250 Metern anrichten. Bereits im Mai dieses Jahres sollen Spezialisten aus Syrien an die Front in die Ukraine geschickt worden sein, um auch dort den Einsatz von Fassbomben zu prüfen.

Gestützt werden die Befürchtungen, dass Russland auch im Ukraine-Krieg eine Syrien-Strategie anwendet, durch eine neue Personalie: Putin hatte vor Kurzem General Sergej Surowikin zum neuen Oberkommandeur der Militäroperation gemacht. Surowikin hatte sich im Syrien-Krieg einen Namen gemacht und gilt als besonders skrupellos, wenn es um das Bombardement der Zivilbevölkerung geht. (Daniel Dillmann)