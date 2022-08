Ukraine-Krieg: Explosionen am AKW Saporischschja – Russische Truppen beschießen drei Bezirke

Von: Helena Gries, Tobias Utz, Sandra Kathe, Karolin Schäfer, Nadja Austel, Nail Akkoyun, Vincent Büssow, Lucas Maier, Jan-Frederik Wendt, Christian Stör, Tanja Koch

In der Südukraine wird offenbar die russische Frontlinie durchbrochen. Das AKW Saporischschja wird weiterhin beschossen: der News-Ticker am Dienstag, 30. August.

+++ 09.45 Uhr: Russische Truppen haben am Dienstagmorgen offenbar drei Bezirke in der Region Dnipropetrowsk angegriffen. Laut Angaben des Gouverneurs Valentyn Reznichenko handelte es sich dabei um Nikopolskyi, Dniprovskyi und Kryvorizkyi, wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet. Bislang gibt es keine Informationen über Verletzte und Tote. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 08.30 Uhr: Das AKW Saporischschja ist am Dienstagmorgen erneut beschossen worden. Von einem Angriff mit Artillerie berichtete die staatliche Nachrichtenagentur aus Russland, RIA Novosti. Bei dem Angriff soll es laut der Besatzungsadministration von Enerhodar, dem Ort direkt neben dem Kraftwerk, zu Explosionen nahe der Lagerstätte für abgebrannte Brennelemente gekommen sein. Die russische Seite macht die Ukraine verantwortlich. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden, die ukrainische Seite hat sich bisher noch nicht geäußert.

News zum Ukraine-Krieg: Russland bekommt Drohnen aus dem Iran

+++ 07.45 Uhr: Während Europa, die USA und andere westliche Länder Russland mit Sanktionen und Embargos belegen, scheint Putin seine Armee mit Militärgeräten aus dem Iran zu versorgen, wie die dpa schreibt. Demnach sollen bereits mehrere Kampfdrohnen aus iranischer Produktion nach Russland geschickt worden sein. Bereits am 19. August soll US-Medienberichten zufolge eine erste Lieferung eingetroffen sein. Moskau sei nach ersten Tests allerdings „nicht zufrieden“, wie es aus einem US-Bericht heißt. Den Angaben zufolge erwartet Russland noch mehrere Hundert Drohnen für Ukraine-Krieg.

Die Lage rund um das AKW Saporischschja bleibt angespannt. © Konstantin Mihalchevskiy / Imago Images

News Ukraine-Krieg: Inspektionsteam auf dem Weg nach Saporischschja

+++ 07.25 Uhr: Die USA forderten Russland erneut dazu auf, die Zone rund um das Kernkraftwerk Saporischschja zu entmilitarisieren, wie Reuters berichtet. Die Biden-Regierung unterstütze laut den Angaben die geplante Inspektion durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA).

Während die Ukraine die Forderung einer entmilitarisierten Zone um das größte Atomkraftwerk Europas unterstützt, lehnt Russland diese weiterhin ab, wie die dpa schreibt. Das Inspektionsteam ist mittlerweile schon auf dem Weg von Wien nach Kiew, wie das ukrainische Außenministerium mitteilte.

+++ 07.05 Uhr: In Cherson soll ein zur russischen Seite übergelaufener ukrainischer Abgeordneter ermordet worden sein, wie die dpa unter Berufung auf russische Strafermittlungsbehörden berichtet. Den Angaben zufolge soll der Parlamentarier Olexij Kowaljow in seinem Haus erschossen worden sein.

Dem Anschlag fiel nicht nur der 33-Jährige zum Opfer, sondern auch seine Freundin. Kowaljow hatte im Juni bereits einen Sprengstoffanschlag überlebt. In der Besatzungsbehörde von Cherson amtierte er als Vizegebietschef und Landwirtschaftsminister. Die Angaben konnten nicht unabhägig geprüft werden.

News zum Ukraine-Krieg: Gegenoffensive – Russland bezeichnet Angriffe als „jämmerlich“

Update vom Dienstag, 30. August, 06.32 Uhr: Ein halbes Jahr nach der groß angelegten Invasion durch Russland, gehen die Streitkräfte der Ukraine zur Gegenoffensive über, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet. Am Abend des gestrigen Montags (29. August) deutete Selenskyj diese Gegenoffensive in einer Ansprache an.

Nahe der Stadt Cherson soll die Armee der Ukraine bereits Erfolge erzielt haben. Unter Berufung auf Militärkreise berichtete der US-Nachrichtensender CNN von der Rückeroberung von vier Dörfern in diesem Gebiet. Unabhängig überprüfen ließ sich dies bisher jedoch nicht.

Die russische Seite bestätigte die Angriffe der Ukraine zwar, stellte diese allerdings als „jämmerlich gescheitert“ dar, wie die dpa berichtet. Auch aus dem Pentagon kommen verhaltene Töne, gegenüber CNN sprach ein Vertreter von einem „Abtasten“ der Front.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj verspricht Rückeroberung

+++ 22.35 Uhr: Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen Landsleuten laut dpa eine Rückeroberung aller von Russland besetzten Gebiete versprochen. Er ging in seiner Videoansprache am Montagabend nur andeutungsweise auf die ukrainische Gegenoffensive im Süden des Landes ein. Niemand, der sich verantwortlich verhalte, werde im Krieg etwas zu seinen Plänen sagen, sagte der Präsident.

„Aber die Besatzer sollen es wissen: Wir treiben sie über die Grenze. Über unsere Grenze, an der sich nichts geändert hat“, sagte Selenskyj demnach in Kiew. „Wenn die russischen Soldaten überleben wollen, ist es jetzt Zeit, nach Hause zu gehen.“ Wer Angst habe, nach Russland zurückzukehren, solle sich ergeben. „Wir garantieren ihnen die Einhaltung aller Normen der Genfer Konventionen.“

News im Ukraine-Krieg: Selenskyj appelliert an russische Soldaten – „Zeit, nach Hause zu gehen“

In einer Videoschalte zu einer EU-Konferenz in Bled in Slowenien sagte Selenskyj des Weiteren, mit Russland gebe es nichts zu verhandeln. Moskau habe erst die Halbinsel Krim und den Donbass gefordert, nun verlange es weitere Gebiet im Süden der Ukraine. „Sie werden nach einem halben Jahr noch mehr Territorien von uns fordern.“ Dabei sei Russland ohne die Ukraine, Belarus, das Baltikum und Kasachstan nicht mehr die mächtige Sowjetunion. „Die Legende von der Großmacht kann man vergessen. Und das werden wir auf dem Schlachtfeld beweisen.“

+++ 21.45 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium bestätigt die ukrainische Gegenoffensive in den besetzten Gebieten Cherson und Mykolajiw im Süden der Ukraine. Die Angriffe an drei Stellen seien aber abgewehrt worden, wobei die ukrainische Armee schwere Verluste erlitten habe, hieß es in einer Mitteilung aus Moskau. Die Militärangaben sind nicht unabhängig überprüfbar.

Nach Angaben der Südgruppe der ukrainischen Armee sollen eigene Truppen die russische Frontlinie durchbrochen haben. Demnach seien Einheiten der Donezker Separatisten und russischer Marineinfanterie zum Rückzug gezwungen worden. Genauere Ortsangaben wurden nicht gemacht.

News aus dem Ukraine-Krieg: Kriegsgeschehen im Süden „heftig“ und „dynamisch“

Der ukrainische Generalstab erwähnte in seinem Bericht am Abend keine eigene Offensive in der Region. Allerdings forderten ukrainische Behörden die Bevölkerung auf, nach Möglichkeit die russisch besetzten Gebiete zu verlassen. Wer dies nicht könne, solle einen Vorrat an Lebensmitteln und Wasser anlegen und sichere Gebäude aufsuchen. Das aktuelle Kriegsgeschehen verlaufe „sehr heftig, die Situation ändert sich dynamisch“, so teilt das Pressezentrum der Verteidigungsstreitkräfte im Süden der Ukraine laut Ukrainska Pravda mit.

Westliche Militärbeobachter vermuten einem Bericht der dpa zufolge einen ukrainischen Vorstoß auf Nowa Kachowka. Über den dortigen Staudamm des Dnipro verläuft eine wichtige Versorgungsstraße der russischen Truppen. Die ukrainische Armee hatte die Straße schon in den vergangenen Tagen aus der Ferne.

+++ 21.20 Uhr: Im Zentrum der ukrainisch kontrollierten Stadt Mykolaiv kamen nach den aktuellen Behördenangaben durch russischen Beschuss zwei Menschen ums Leben, 24 Menschen wurden verletzt.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Luftangriffe töten Zivilisten in Mykoliav

+++ 18.58 Uhr: Der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Mykolaiv in der Süd-Ukraine, Vitalij Kim, berichtet auf Telegram, dass durch russische Luftangriffe von Wohngebieten mehrere Menschen getötet worden sind. Seinen Angaben zufolge sind derzeit zwei Tote und elf Verletzte bekannt, so berichtet die Ukrainska Pravda. Bei dem Angriff der russischen Streitkräfte seien Wohngebäude und Bildungseinrichtungen getroffen worden. In Mykolaiv und im besetzten Cherson sind laut Ukrainska Pravda derzeit starke Explosionen zu hören. Die Bevölkerung werde hier aufgefordert, Deckung zu suchen.

+++ 18.30 Uhr: Im Ukraine-Krieg sind seit Beginn des russischen Angriffs nach UN-Angaben mindestens 5.663 Zivilisten getötet worden, unter ihnen 365 Kinder. 8055 weitere Personen hätten Verletzungen erlitten, wie das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen in Genf am Montag bekannt gab. Die meisten wurden demnach Opfer von Waffen mit breiter Wirkung wie etwa Granaten, Raketen und Luftangriffe. Das UN-Büro betont, dass von einer wesentlich höheren Zahl von Toten und Verletzten auszugehen sei. Informationen aus umkämpften Gebieten träfen verzögert ein, viele Berichte müssten noch überprüft werden.

News aus dem Ukraine-Krieg: Ukraine fordert direkte Nato-Mitgliedschaft

+++ 17.30 Uhr: Die ukrainische Regierung hat eine direkte Mitgliedschaft in der Nato gefordert. Sechs Monate nach Kriegsbeginn sei der bisherige Beitrittsplan zum Militärbündnis keine Option mehr, sagte die für die Nato-Integration zuständige Vizeregierungschefin, Olha Stefanischyna, dem Nachrichtenportal Ukrainska Pravda. Die Ukraine habe viele Praktiken der westlichen Militärallianz bereits übernommen, so Stefanischyna. Zudem würden die Streitkräfte über eine einzigartige Kampferfahrung verfügen, die die Militärs der Nato-Mitglieder nicht hätten, behauptete sie.

+++ 16.45 Uhr: Nachdem bekannt wurde, dass ukrainische Truppen in der Region Cherson eine Gegenoffensive gestartet haben (s. Update v. 13.45 Uhr), haben die Streitkräfte wohl ein Maschinenbauwerk attackiert. Einem Bericht des Nachrichtenportals Nexta zufolge sollen die russischen Soldaten dort ihre Ausrüstung reparieren. Videoaufnahmen zeigen Rauchwolken über dem Werk. Weder die ukrainischen noch die russischen Truppen haben sich bislang dazu geäußert.

Ukrainische Soldaten feuern auf russische Stellungen aus einem Flugabwehrgeschütz © Andrii Marienko / AP / dpa

+++ 15.00 Uhr: Offenbar gab es einen Einschlag im AKW Saporischschja. Fotoaufnahmen, die unter anderem der Journalist Oliver Alexander verbreitet, zeigen ein durchschlagenes Dach eines Nebengebäudes eines Reaktors. Dieses soll nur wenige Meter entfernt sein. Wer für den Beschuss verantwortlich ist, ist bislang unklar.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Frontlinie offenbar durchbrochen

+++ 13.45 Uhr: In der Region Cherson haben ukrainische Truppen offenbar die russische Frontlinie durchbrochen. Das erklärte eine Sprecherin des Einsatzkommandos „Süd“, das regelmäßig aus dem Gebiet berichtet. Einem Bericht des Nachrichtenportals Hromadske zufolge seien die russischen Soldaten zum Rückzug gezwungen worden sein. „Die Streitkräfte der Ukraine haben Offensivhandlungen in vielen Abschnitten im Süden der Ukraine begonnen“, sagte die Sprecherin demnach. Die Informationen sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 12.30 Uhr: Laut Angaben der Regionalverwaltung von Donezk wurden acht Menschen aus der Zivilbevölkerung am Sonntag (28. August) durch russische Angriffe getötet. Das ukrainische Militär teilte zudem am Montagmorgen mit, die Angriffe auf militärische und zivile Infrastruktur in Donbass-Städten wie Bachmut würden weitergehen. Russland weist die Vorwürfe zurück, die Zivilbevölkerung ins Visier zu nehmen.

+++ 11.30 Uhr: Russische Truppen haben am Montagmorgen die Region Sumy bombardiert. Das erklärte der Gouverneur der Region, Dmytro Zhycytskyi, auf Telegram. Demnach wurde eines der Dörfer im Gebiet 16 Mal beschossen, wohl von russischem Territorium aus. Die Region Sumy liegt nahe der russischen Grenze im Donbass (Ostukraine). Die genannten Informationen sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 10.15 Uhr: Russland plant, am Donnerstag ein Militärmanöver mit mehr als 50.000 Soldaten abzuhalten. Das kündigte der Kreml am Montag an. Demnach sollen bei der Übung mit dem Titel „Wostok 2022“ auch 140 Flugzeuge und 60 Kriegsschiffe zum Einsatz kommen. Laut Angaben des russischen Verteidigungsministeriums soll das Militärmanöver auf Truppenübungsplätzen im Osten Sibiriens als auch am japanischen Meer stattfinden. Daran sollen auch Soldaten anderer Staaten beteiligt sein, als Beispiele wurden China, Indien und Belarus genannt. Ziel des Manövers sei die Gewährleistung der militärischen Sicherheit Russlands sicherzustellen. „Wostok“-Militärmanöver haben in Russland mittlerweile Tradition: An der bislang größten Übung im Jahr 2018 nahmen fast 300.000 Soldaten teil.

+++ 09.30 Uhr: Laut Angaben des ukrainischen Generalstabs sollen mittlerweile mehr als 47.000 russische Soldaten gefallen sein: ein Überblick der Verluste in Russlands Armee.

News zum Ukraine-Krieg: Putin erlässt zwei Dekrete

+++ 08.45 Uhr: Wladimir Putin hat am Samstag (27. August) wohl zwei Dekrete erlassen, welche die von Russland besetzten Gebiete in der Ukraine betreffen. Wie das Thinktank „Institute for the Study of War“ in einem Lagebericht mitteilt, ist es der ukrainischen Bevölkerung sowie „Staatenlosen“ nun erlaubt, auf „unbestimmte Zeit“ in Russland zu leben und zu arbeiten. Hinzu kommen Sozialleistungen für Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach Russland kommen. Beide Dekrete reihen sich in Putins Anreize für die ukrainische Bevölkerung ein. Zuletzt hatte der russische Präsident bereits Geld versprochen, falls man nach Russland komme.

Update vom Montag, 29. August, 08.00 Uhr: Russische Truppen haben in der Nacht auf Montag offenbar erneut die Stadt Charkiw beschossen. Laut Angaben des Bürgermeisters Ihor Terekhov sollen die Streitkräfte die Stadt mit Streumunition angegriffen haben. Das berichten die Nachrichtenportale Kyiv Independent und Nexta. Letzteres veröffentlichte auch Fotoaufnahmen aus der Stadt, die zahlreiche zerstörte Gebäude zeigen. Alle genannten Angaben sind nicht auf unabhängige Weise verifizierbar.

+++ 21.10 Uhr: Bei russischen Raketenangriffen auf die Innenstadt der einstmals 1,5 Millionen Einwohner zählenden Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine ist ein Verwaltungsgebäude zerstört worden. Wie der Bürgermeister von Charkiw laut einem Bericht des Nachrichtenportals Ukrainska Pravda bei Telegram schrieb, seien bei dem Bombenangriff Teile der Stadt getroffen worden, die bereits mehrfach bombardiert worden waren. Informationen über Tote und Verletzte gebe es bislang noch nicht.

+++ 15.40 Uhr: Russland plant offenbar, rund 90.000 weitere Soldaten zu mobilisieren. Das teilte der ukrainische Geheimdienst am Sonntag mit. Wie das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda berichtet, will Russland die Mobilisierungsreserven erhöhen, um die großen Verluste auszugleichen.

Laut dem Sprecher der Geheimdienstdirektion des Verteidigungsministeriums der Ukraine, Vadym Skibitsky, habe Russland erhebliche Probleme bei der Besetzung der Streitkräfte. Das russische Militär rekrutiere in jedem der Militärbezirke des Landes, um Verluste auszugleichen. Unter der Bevölkerung in den Großstädten Russlands gebe es derweil Unbehagen, da niemand zum Wehrdienst oder in den Krieg ziehen will.

Ukraine-Krieg: Keine erhöhte Strahlung am AKW Saporischschja

+++ 14.18 Uhr: Nach dem Beschuss des von Moskaus Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja ist nach Angaben Russlands und der Ukraine keine erhöhte radioaktive Strahlung festgestellt worden. Die Strahlensituation bleibe normal, teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag in Moskau mit. Ähnlich äußerte sich der ukrainische staatliche Betreiber Enerhoatom. Beide Seiten werfen sich gegenseitig einen Beschuss des AKW vor.

Russland teilte am Mittag weiter mit, es habe in den vergangenen 24 Stunden zwei Artillerieangriffe gegeben. Eine Granate sei in der Nähe von Block 6 eingeschlagen, andere an einer Pumpstation, die für die Kühlung sorge. Diese Angaben ließen sich nicht überprüfen. Zugleich bestätigte das russische Militär einen Angriff auf die Stadt Saporischschja. Dort hätten „Hochpräzisionswaffen“ Produktionshallen getroffen, in denen Hubschrauber der ukrainischen Luftwaffe repariert würden.

News im Ukraine-Krieg: Russischer Militärstützpunkt im Süden zerstört

+++ 12.19 Uhr: Die Explosionen in der Nacht in Melitopol seien auf einen Angriff ukrainischer Streitkräfte zurückzuführen. Bürgermeister Ivan Fedorov berichtet in einem Interview mit dem ukrainischen Fernsehsender FreeDom TV, dass ukrainische Truppen einen der größten russischen Militärstützpunkte auf dem Territorium des Avtokoliorlyt-Werks angegriffen haben. Die russische Militärbasis in der ehemaligen Autofabrik in der Stadt im Süden der Ukraine sei bei dem Angriff zerstört worden.

News im Ukraine-Krieg: Seit Kriegsbeginn mehr als 370 Kinder getötet

+++ 11.00 Uhr: Im Ukraine-Krieg sind seit dem 24. Februar mindestens 379 Kinder getötet und 733 verletzt worden, teilte die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft am Sonntag auf Telegram mit. Allein im Oblast Donezk wurden seit Beginn des Krieges 388 Kinder entweder getötet oder verletzt, heißt es. Wie Kyiv Independent berichtet, dürften die tatsächlichen Zahlen jedoch weitaus höher liegen. Die aktuellen Daten der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft zählten nämlich keine Opfer in den von Russland besetzten Gebieten, in der Nähe der Frontlinie und in befreiten Gebieten.

+++ 09.17 Uhr: Im von Russland besetzten Melitopol und im Dorf Myrne in der Region Melitopol im Süden der Ukraine sind in der Nacht starke Explosionen zu hören gewesen. Das berichtet das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda. Ivan Fedorov, Bürgermeister von Melitopol, schrieb demnach auf Telegram: „Um 1 Uhr hörten die Bewohner aller Bezirke laute Explosionen. Wir warten auf die Bestätigung, dass die Streitkräfte der Ukraine einen weiteren Stützpunkt der Besatzer mit hochpräzisen Schlägen zerstört haben.“

Ukraine-Krieg: Baerbock sichert Ukraine jahrelange Unterstützung zu

Update vom Sonntag, 28. August, 08.08 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sicherte der Ukraine notfalls jahrelange Unterstützung im Krieg gegen Russland zu. „Wir müssen leider davon ausgehen, dass die Ukraine auch im nächsten Sommer noch neue schwere Waffen von ihren Freunden braucht“, sagte Baerbock der Bild am Sonntag. „Die Ukraine verteidigt auch unsere Freiheit, unsere Friedensordnung. Und wir unterstützen sie finanziell und militärisch - und zwar so lange es nötig ist. Punkt.“

Baerbock äußerte die Erwartung, dass der Krieg „noch Jahre dauern könnte“, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet. Russlands Präsident Wladimir Putin habe eine „Wahnvorstellung“ gehabt, die Ukraine binnen kürzester Zeit einzunehmen. Dieses Vorhaben sei aber nicht aufgegangen. Die Außenministerin verteidigte auch den Anspruch der Ukraine auf die von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim. „Auch die Krim gehört zur Ukraine. Die völkerrechtswidrige Annexion von 2014 hat die Welt nie anerkannt.“

News im Ukraine-Krieg: Infrastruktur des AKW Saporischschja beschädigt

Erstmeldung vom Sonntag, 28. August, 07.35 Uhr: Die Lage um das immer wieder beschossene und von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine bleibt auch am Sonntag (28. August) gespannt. Sowohl Russland als auch die Ukraine bestätigen Schäden an der Infrastruktur des größten Kernkraftwerks in Europas. Beide Kriegsparteien warnten einmal mehr vor der Gefahr, dass radioaktives Material austreten und zu einer atomaren Katastrophe führen könnte. Der ukrainische Präsident Selenskyj lobte derweil in seiner Videoansprache die schlagkräftige Luftwaffe des Landes im Kampf gegen Russlands Invasion.

„Russland hatte gehofft, unsere Luftwaffe in den ersten Stunden der großen Invasion zu zerstören. Und natürlich war das für den Feind ein völlig verrücktes Ziel - wie viele andere Ziele auch“, sagte Selenskyj in der am Samstag in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Die Piloten seien erstklassig und würden auch von anderen Staaten für ihr Können gelobt. Der Staatschef hatte zuvor schon zum „Tag der Luftstreitkräfte“ gratuliert und erklärt: „Die Invasoren werden vergehen wie Tau in der Sonne. Und unsere Verteidigung ist die Sonne und wird sie sein.“

Selenskyj unterstrich in seiner Videobotschaft einmal mehr, dass der Kampf um die Freiheit und die Unabhängigkeit des Landes nur gemeinsam gelingen könne. „Es ist eine gemeinsame Arbeit. Und es ist ein Ergebnis, das dank der Stärke und der Solidarität aller erreicht wird, die Freiheit schätzen und die Tyrannei nicht tolerieren“, sagte er mit Blick auch auf andere Staaten, die die Ukraine unterstützen. „Freiheit gewinnt immer.“ (tk/jfw/vbu/na/cs/kas/tu/nak mit dpa/AFP)