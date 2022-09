Putin-Kritiker stirbt auf mysteriöse Weise – Ukraine beschießt russische Radarzentren mit Raketen

Von: Helena Gries, Tobias Utz, Sandra Kathe, Karolin Schäfer, Nadja Austel, Nail Akkoyun, Vincent Büssow, Lucas Maier, Jan-Frederik Wendt, Christian Stör, Tanja Koch

Teilen

Ein Reaktor des AKW Saporischschja muss nach Beschuss heruntergefahren werden. Die Ukraine nimmt russische Radarzentren ins Visier: der News-Ticker am Donnerstag, 1. September.

Putin-Kritiker stirbt: Erste Details bekannt

Erste Details bekannt Cherson: Experte befürchtet schwere Kämpfe im Süden der Ukraine.

Experte befürchtet schwere Kämpfe im Süden der Ukraine. Gegenoffensive der Ukraine: Russland will wohl Lücken in Frontlinie schließen

Russland will wohl Lücken in Frontlinie schließen Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 11.45 Uhr: Ungeachtet der ukrainischen Gegenoffensive im Süden des Landes startet die russische Armee offenbar Sondierungsangriffe auf Abwehrstellungen. Das berichtet der ukrainische Generalstab in einem Lagebericht. Die Angaben sind nicht unabhängig verifizierbar.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

+++ 11.15 Uhr: Der britische Geheimdienst geht davon aus, dass ukrainische Truppen derzeit gezielt Radaranlagen der russischen Armee angreift. Dafür seien Langstreckenraketen im Einsatz, um Logistikzentren zu treffen. Wie es in einem Geheimdienstbericht heißt, sind die russischen Radaranlagen zentral für die strategische und logistische Planung des russischen Militärs.

Ein Mehrfachraketenwerfer der ukrainischen Armee im Einsatz. © Anatolii Stepanov / AFP

+++ 10.45 Uhr: Ein Reaktor des AKW Saporischschja ist laut Angaben des Betreibers nach einem Beschuss heruntergefahren worden. „Infolge eines erneuten Mörserbeschusses der russischen Besatzungstruppen am Standort im AKW Saporischschja wurde der Notschutz aktiviert und der in Betrieb befindliche fünfte Reaktor abgeschaltet“, teilt die ukrainische Atombehörde mit. Weiter in Betrieb ist Reaktor Nummer sechs, welcher die Anlage mit dem nötigen Strom versorgt.

News zum Ukraine-Krieg: Putin-Kritiker stirbt

+++ 09.45 Uhr: Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters ist der Chef des russischen Ölkonzerns „Lukoil“, Ravil Maganov, am Donnerstagmorgen ums Leben gekommen. Der 67-Jährige stürzte demnach aus einem Fenster im Krankenhaus. Der 67-Jährige hatte in der Vergangenheit mehrfach die russische Invasion in der Ukraine öffentlich kritisiert und galt als ein Kritiker Putins. Der Kreml hat sich bislang nicht dazu geäußert.

+++ 09.00 Uhr: Die russischen Truppen versuchen offenbar die Kontrolle über die komplette Region Donezk zu erlangen. In einem Bericht des ukrainischen Generalstabs heißt es, dass die Streitkräfte sich derzeit darauf konzentrieren Versorgungslücken zu schließen. Das berichtet unter anderem das Nachrichtenportal Kyiv Independent. Dies ist nicht unabhängig prüfbar.

+++ 07.45 Uhr: Vor Beginn der geplanten Mission eines Expertenteams der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja hat die russische Armee nach ukrainischen Angaben erneut die nahe gelegene Stadt Enerhodar beschossen. Seit der Morgendämmerung werde Enerhodar mit Granatwerfern beschossen und mit Raketen angegriffen, teilte Bürgermeister Dmytro Orlow am Donnerstag im Messengerdienst Telegram mit. Das IAEA-Team wollte am Donnerstag mit der Inspektion des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks beginnen.

News zum Ukraine-Krieg: Militärhistoriker befürchtet „blutige Schlacht“ um Cherson

Update vom Donnerstag, 1. September, 06.45 Uhr: Dem Militärhistoriker Bastian Matteo Scianna zufolge könnte die ukrainische Offensive im Süden des Landes in eine „blutige Schlacht“ um Cherson münden. Das ukrainische Militär werde gezielt versuchen, eine Verstärkung russischer Truppen in der Region zu stören. „Im Zweifel werden dann die russischen Verbände, die nicht hinter den Fluss Dnepr zurückgelangen, in Cherson eine blutige Schlacht liefern“, sagte der Wissenschaftler der Universität Potsdam im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Die Ukraine habe ihre Offensive „akribisch“ vorbereitet und setze ihre militärischen Fähigkeiten geschickt ein. Seit Wochen habe sie Nachschubwege, wichtige Infrastruktur und die russische Artillerie attackiert. Kiew setzte den russischen Kräften „tausende Nadelstiche zu, statt eine große Hurra-Offensive zu starten, wie man das vielleicht aus Filmen kennt“, sagte Scianna. In einer ersten Phase der Offensive sei das Ziel, wieder bis an den Dnepr vorzustoßen, und dabei möglicherweise direkt Cherson zurückzuerobern – oder abzuschneiden und die russischen Verbände dort zu isolieren. Ob die Offensive der Ukraine zu einer Kriegswende führen könne, sei offen, sagte der Militärhistoriker der NOZ. „Das wird wesentlich von weiteren westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine und der russischen Fähigkeit, neue Truppen und neues Material an die Front zu bringen, abhängen.“ Auch die Fähigkeit, Lehren zu ziehen und die Moral zu erhalten, sei von großer Bedeutung.

Ukraine-News: Baerbock will Sanktionen auch im Wniter gegen Russland fortsetzen

+++ 19.00 Uhr: Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat erklärt, die Sanktionen gegen Russland auch im Winter fortzusetzen. Damit sicherte sie der Ukraine weitere Unterstützung und weiteren Beistand zu. „Wir werden an der Seite der Ukraine stehen, und das bedeutet, dass die Sanktionen auch im Winter aufrechterhalten werden, selbst wenn es für Politiker sehr schwierig wird“, sagte sie bei einer Podiumsdiskussion in Prag.

An den Sanktionen festzuhalten, werde gerade im Winter nicht einfach sein. Baerbock geht davon aus, dass Menschen protestieren und sagen werden: „Wir können unsere Energiepreise nicht bezahlen.“ Dennoch sei es für die Grünen-Politikerin keine Option, die Sanktionen gegen Russland zurückzunehmen. Stattdessen müsse man Sozialmaßnahmen ergreifen, um die hohen Energiepreise abzufangen.

Die Ukraine solle weiterhin die volle Unterstützung erfahren. „Ich gebe den Menschen in der Ukraine das Versprechen: Wir stehen zu euch, solange ihr uns braucht.“

+++ 17.30 Uhr: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sollen ab dem 1. September Cafés und Restaurants bereits ab 22.00 Uhr schließen müssen. Dies soll die kriegsbedingte Sperrstunde zwischen 23.00 Uhr und 05.00 Uhr unterstützen. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent mit Verweis auf Angaben der Regierung um Präsident Selenskyj.

+++ 17.00 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Daten zu den russischen Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Das berichten die Nachrichtenportale Kyiv Independent und Nexta übereinstimmend. Demnach sind 47.900 Soldaten bereits gefallen. Diese Zahl stieg innerhalb eines Tages um 350. Zudem sollen mittlerweile fast 2000 Panzer aus Russlands Arsenal zerstört worden sein. Die Zahlen im Überblick.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Truppen verweigern wohl Pässe für IAEA-Team

+++ 14.30 Uhr: Die russischen Besatzungstruppen rund um das AKW Saporischschja weigern sich offenbar dem Team der Internationalen Atomenergiebehörde Pässe für das Kraftwerkgelände auszustellen. Wie die BBC berichtet, soll er Konvoi von rund 20 Autos an einem Kontrollpunkt ausharren.

+++ 13.45 Uhr: Die Fachleute der Internationalen Atomenergiebehörde sind nun am Atomkraftwerk Saporischschja eingetroffen. Ein Konvoi aus rund 20 Fahrzeugen kam gegen Mittag an. Nun soll die Inspektion des AKW beginnen.

+++ 13.15 Uhr: Derzeit kursiert der Verdacht, dass es im Bundeswirtschaftsministerium Spionage gegeben haben könnte. Zwei Beamte, die offenbar Russland sehr zugetan sind, sind einem Bericht zufolge beteiligt.

News zum Ukraine-Krieg: Russland versucht wohl Lücken zu schließen

+++ 10.15 Uhr: Einer Einschätzung des britischen Geheimdienstes zufolge haben ukrainische Truppen die russische Armee in der Südukraine zurückgedrängt. Dies sei Ergebnis der Gegenoffensive, welche bereits am Donnerstag laut Angaben des ukrainischen Generalstabs erste Erfolge hatte. Dem Bericht aus London nach wird prognostiziert, dass Russland nun wahrscheinlich versuchen wird, die Lücken in der Frontlinie zu schließen. Mobile Reserveeinheiten könnten dafür eingesetzt werden.

News zum Ukraine-Krieg: Explosion auf der Krim

+++ 08.45 Uhr: Auf der von Russland illegal annektierten Halbinsel Krim hat sich am Mittwochmorgen offenbar erneut eine Explosion ereignet. Diese Meldung kursiert in mehreren lokalen Telegram-Kanälen mit Verweisen auf die Behörden auf der Krim. Das Nachrichtenportal Nexta hat zudem Videoaufnahmen auf Twitter veröffentlicht, worauf eine große Rauchwolke zu sehen ist. Wo genau die Explosion stattgefunden hat, ist bislang unklar. Die genannte Angaben sind bislang nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj fordert Demilitarisierung von AKW Saporischschja

Update vom Mittwoch, 31. August, 06.30 Uhr: Präsident Selenskyj gab den Expertinnen und Experten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA die Forderung mit auf den Weg, das besetzte AKW Saporischschja solle demilitarisiert und wieder unter ukrainischer Kontrolle unterstellt werden. Nur so seien Risiken für die nukleare Sicherheit auszuschließen, sagte er. Die Aufgabe der Mission geht aber weiter. Sie soll die Sicherheit der Anlage begutachten, mögliche Schäden feststellen, die Arbeitsbedingungen der ukrainischen Kraftwerksmannschaft erkunden und überprüfen, ob alles Nuklearmaterial an seinem Platz ist. Seit über 60 Jahren hat die IAEA mit Sitz in Wien Erfahrung in der weltweiten Kontrolle von Sicherheitsstandards in Atomanlagen.

News zum Ukraine-Dienst: Russlands Mobilisierung könnte scheitern

+++ 16.30 Uhr: Der ukrainische Geheimdienst geht davon aus, dass die „verdeckte Mobilisierung“ von Russland scheitert. Deshalb sollen nun wieder vermehrt Söldner verschiedener Gruppen hinzugezogen werden, unter anderem Kämpfer der Einheit „Wagner“ und „Russia Imperial League“. Der Geheimdienst schätzt die Zahl der Kämpfer mittlerweile auf rund 5000. Die Informationen sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Explosionen in Odessa gemeldet

+++ 11.30 Uhr: In Odessa wurden Explosionen gemeldet. Einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent zufolge hängt der Abschuss einer russischen Drohne damit zusammen. Diese soll über der Stadt gekreist und deshalb von ukrainischen Truppen abgeschossen worden sein, erklärte die Stadtverwaltung von Odessa unter Berufung auf Informationen des Einsatzkommandos „Süd“. Alle genannte Informationen sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 10.30 Uhr: Der britische Geheimdienst geht davon aus, dass die russischen Streitkräfte in der Ukraine in zahlreichen Einheiten „unterbesetzt“ sind. Dies ist offenbar eine Folge der schweren Verluste. „Brüchige Nachschublinien“ erschweren die Lage wohl weiter, sowohl personell als auch materiell. Dies macht sich laut einem Bericht des Geheimdienstes in London insbesondere im Süden der Ukraine bemerkbar. Dort, wo ukrainische Truppen mittlerweile eine Gegenoffensive gestartet haben, fehlt es demnach an vielem. Zwar hat der Kreml eine Verstärkung der Soldaten in der Region Cherson angeordnet, davon kommt jedoch wenig an.

+++ 07.05 Uhr: In Cherson soll ein zur russischen Seite übergelaufener ukrainischer Abgeordneter ermordet worden sein, wie die dpa unter Berufung auf russische Strafermittlungsbehörden berichtet. Den Angaben zufolge soll der Parlamentarier Olexij Kowaljow in seinem Haus erschossen worden sein.

Dem Anschlag fiel nicht nur der 33-Jährige zum Opfer, sondern auch seine Freundin. Kowaljow hatte im Juni bereits einen Sprengstoffanschlag überlebt. In der Besatzungsbehörde von Cherson amtierte er als Vizegebietschef und Landwirtschaftsminister. Die Angaben konnten nicht unabhägig geprüft werden.

News zum Ukraine-Krieg: Gegenoffensive – Russland bezeichnet Angriffe als „jämmerlich“

Erstmeldung vom Dienstag, 30. August, 06.32 Uhr: Ein halbes Jahr nach der groß angelegten Invasion durch Russland, gehen die Streitkräfte der Ukraine zur Gegenoffensive über, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet. Am Abend des gestrigen Montags (29. August) deutete Selenskyj diese Gegenoffensive in einer Ansprache an. Nahe der Stadt Cherson soll die Armee der Ukraine bereits Erfolge erzielt haben. Unter Berufung auf Militärkreise berichtete der US-Nachrichtensender CNN von der Rückeroberung von vier Dörfern in diesem Gebiet. Unabhängig überprüfen ließ sich dies bisher jedoch nicht. Die russische Seite bestätigte die Angriffe der Ukraine zwar, stellte diese allerdings als „jämmerlich gescheitert“ dar, wie die dpa berichtet. Auch aus dem Pentagon kommen verhaltene Töne, gegenüber CNN sprach ein Vertreter von einem „Abtasten“ der Front. (tk/jfw/vbu/na/cs/kas/tu/nak mit dpa/AFP)