„Alles bereit“ für Ukraine-Gegenoffensive: Russland gräbt sich ein – und bereitet Evakuierung vor

Von: Richard Strobl

Die Ukraine-Gegenoffensive Kiews rückt wohl näher. Sind gezielte Attacken auf die Versorgung ein Teil davon? Russland verschanzt sich und bereitet wohl Evakuierungen vor.

Kiew – Die Gegenoffensive Kiews im Ukraine-Krieg rückt offenbar immer näher. Die Planung des großangelegten Vorstoßes zur Rückeroberung von russisch besetzten Gebieten ist nach Worten von Verteidigungsminister Olexij Resnikow „in der Endphase“. „Ich glaube an sie“, sagte er am Montag im Staatsfernsehen. „Es ist viel für ihren Erfolg getan worden.“

„Ich glaube, dass wir ab heute auf die Zielgerade einbiegen und sagen können: Ja, alles ist bereit“, betonte Resnikow. „Und dann werden der Generalstab, der Oberbefehlshaber und sein Team auf der Grundlage der Entscheidung und des Verständnisses der Lage auf dem Schlachtfeld entscheiden, wie, wo und wann“, sagte der Minister.

Ukraine-Gegenoffensive rückt näher: Angriffe auf Russlands Versorgung als Vorbereitung?

Teil der Vorbereitung könnten Sabotage-Attacken auf die Versorgung Russlands sein.

Vor der erwarteten Frühjahrsoffensive der Ukraine gegen die russischen Besatzer ist im westrussischen Gebiet Brjansk nahe der Grenze ein Güterzug nach einer Schienensprengung entgleist. Der Zug hatte Medienberichten zufolge Öl- und Holzprodukte geladen. Damit ereignete sich innerhalb weniger Tage eine zweite Sprengstoffattacke, die den russischen Nachschublinien gilt. Der Chef der russischen Söldnereinheit Wagner, Jewgeni Prigoschin, hatte zuvor bereits aufgrund mangelnder Versorgung mit dem Abzug seiner Truppen aus der umkämpften Stadt Bachmut gedroht.

Erst am Wochenende war ein Treibstofflager in der Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland seit 2014 annektierten Halbinsel Krim durch eine Drohnenattacke in Brand geraten. Angriffe zur Unterbrechung der russischen Treibstoff- und Munitionsversorgung dienen Beobachtern zufolge als Vorbereitung auf die ukrainische Gegenoffensive.

Ukraine-Gegenoffensive: Russland gräbt sich ein - und bereitet Evakuierung vor

Wagner-Chef Prigoschin rechnet mit dem Beginn der Offensive bis zum 15. Mai - und klagt offen über die schlechte Ausrüstung der russischen Truppen.

Russland selbst bereitet sich offenbar ebenfalls schon auf die Offensive vor. Nach Angaben britischer Geheimdienste haben die Besatzer starke Verteidigungsanlagen an der Front, aber auch in besetzten ukrainischen Gebieten und teils tief im eigenen Land errichtet. „Bilder zeigen, dass Russland besondere Anstrengungen unternommen hat, um die nördliche Grenze der besetzten Krim zu befestigen“, teilte das britische Verteidigungsministerium am Montag mit. Zudem seien Hunderte Kilometer Schützengräben auf international anerkanntem russischen Territorium ausgehoben worden, darunter in den Gebieten Belgorod und Kursk, die an die Ukraine grenzen.

Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt Schützengräben und eingesetzte Fahrzeuge im Norden von Armjansk auf der Krim. © dpa/Maxar Technologies via AP

In London wurden zwei mögliche Begründungen für die Defensivanlagen genannt. „Die Abwehranlagen unterstreichen die tiefe Besorgnis der russischen Führung, dass die Ukraine einen großen Durchbruch erzielen könnte“, hieß es. „Einige Arbeiten wurden aber wahrscheinlich von lokalen Kommandeuren und Politikern in Auftrag gegeben, um die offizielle Linie zu unterstützen, dass Russland von der Ukraine und der Nato „bedroht“ wird.“

Am Montag teilte das ukrainische „Zentrum des nationalen Widerstands“ zudem mit, dass Russland sich offenbar auf die Evakuierung besetzter Gebiete in der Region Saporischja vorbereite. Demnach sollen Arbeiter und deren Familien das Gebiet verlassen. Außerdem sollen Anweisungen zur Vernichtung von Dokumenten und Geräten verteilt worden sein. (rjs/dpa)