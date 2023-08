Gegenoffensive am Dnipro: Hier könnte Russland empfindlich getroffen werden

Von: Lucas Maier

Im Süden der Ukraine könnte die Ukraine bald in einer strategisch vorteilhaften Postion sein. Russland ist über die Präsenz am linken Ufer des Dnipro in Sorge.

Cherson – Das Dnipro-Delta im Süden der Ukraine ist bereits seit langem umkämpft. Seit der Befreiung des westlichen Teils der Region Cherson führen die Streitkräfte der Ukraine immer wieder kleinere Spezialoperationen am östlichen Ufer und den Inseln des Dnipro durch. Eine dauerhafte Präsenz gab es hier bis zuletzt jedoch nicht.

Mittlerweile soll sich die Stellung der ukrainischen Truppen am Ufer des Dnipro gefestigt haben, wie das Institut for the study of War (ISW) berichtet. Die Denkfabrik aus den USA stützt ihre Angaben auf mehrere Berichte von russischen Militärbloggern. Zuvor war den ukrainischen Truppen ein Durchbruch durch die russische Verteidigungslinie gelungen. Doch warum ist eine Präsenz am Dnipro so ausschlaggebend?

Schlüsselpunkt für Offensive gegen Russland: Dnipro kann Einfalltor für die Ukraine werden

Die Befestigungslinie von Russland im östlichen Teil des Oblast Cherson, ist darauf ausgerichtet, Angriffe aus dem Norden abwehren zu können, wie das ZDF berichtet. Sollte es der Ukraine gelingen, eine Offensive über den Dnipro zu starten, würden die Truppen der Ukraine von Westen auf die Befestigungen treffen.

Hier könnte bereits ein kleinerer Vorstoß der ukrainischen Streitkräfte, die Versorgungswege Russlands in der Region empfindlich treffen, so die Einschätzung von Christian Mölling, Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) gegenüber dem ZDF. Doch wie weit ist die Ukraine von einem solchen Schlag entfernt?

Russland in Sorge: Ukraine soll erste Stellungen an wichtigem Punkt bezogen haben

Auch wenn die Streitkräfte der Ukraine ihre Präsenz am östlichen Ufer des Dnipro in der Region Cherson, im Vergleich zu früheren Aktionen, aktuell verfestigen konnten, scheint eine Offensive in diesem Gebiet derzeit eher unwahrscheinlich, so die Einschätzung des ISW. Hierfür wäre ein sogenannter Brückenkopf notwendig, welcher es den Streitkräften erlaubt, den Fluss auch in größerer Truppenstärke und mit schweren Waffen zu überqueren.

Dnipro-Fakten Länge: 2201 km Durchfließt folgende Länder: Belarus, Ukraine, Russland Mündung: Schwarzes Meer

„Bei der gemeldeten ukrainischen Präsenz am linken Ufer des Flusses Dnipro handelt es sich wahrscheinlich nicht um einen Brückenkopf. Zumindest jetzt noch nicht“, schreibt Georg Barros, Analyst für Ukraine und Russland Fragen des ISW über Twitter. Jedoch geht das Institut derzeit davon aus, dass Russland in großer Sorge vor dauerhaften ukrainischen Stellungen in diesem Bereich ist.

Erst im Juli kam es zu heftigen Gefechten in der Region, als ukrainische Truppen russische Stellungen mit Schnellbooten angriffen. Der Bruch des Kachowka-Staudamms, einen Monat zuvor, hatte die ukrainischen Aktionen in dem Gebiet kurzzeitig beendet. (Lucas Maier)