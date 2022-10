Mehrere Explosionen in Kiew: Klitschko spricht von Drohnenangriff — offenbar durch iranische Waffen

Von: Felix Durach

Während die Front in der Ostukraine weiter umkämpft ist, setzt Russland seine Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew fort. Der News-Ticker zum militärischen Geschehen.

Kiew – Auch eine Woche nach den schweren Luftschlägen gegen diverse ukrainische Großstädte setzt Moskau seine Angriffe fort. So berichten offizielle Stellen von mehreren Explosionen, die sich am Montagmorgen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ereignet haben. Am Himmel sei ein Feuerball zu sehen gewesen, berichtete eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur aus dem Zentrum. Womöglich war die ukrainische Luftabwehr aktiv gegen neue russische Raketenangriffe. Bestätigt wurde dies nicht.

Explosionen in Kiew – Medien berichten von Angriffen durch iranische Kampfdrohnen

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete indes von einer Explosion in dem Innenstadtbezirk Schewtschenkiwskyj. Er forderte die Einwohner von Kiew dazu auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Unklar ist aktuell noch, welche Schäden die Explosionen verursacht haben.

Nach einem vermeintlichen Drohnenangriff steigt in der Innenstadt von Kiew eine Rauchsäule auf. © SERGEI SUPINSKY/AFP

Ukrainische Medien, wie das Portal Euromaidan Press, teilten mit, dass die Angriffe auf die Hauptstadt vor allem auch durch iranische Shahed-Drohnen ausgeführt worden seien. Auf Twitter veröffentlichten ukrainische Quellen diverse Videos, die den Abschuss einer Drohne durch die ukrainische Luftverteidigung zeigen sollen. Die Authentizität der Aufnahmen lässt sich aktuell jedoch nicht unabhängig überprüfen. Auch Bürgermeister Klitschko sprach von einem Angriff durch Drohnen.

Rache für Explosion der Krim-Brücke – Moskau bombardiert ukrainische Metropolen

Am Montag vergangener Woche (10. Oktober) hatte die russische Armee Kiew und zahlreiche weitere Städte der Ukraine angegriffen. Dabei wurden mindestens 19 Menschen getötet und 105 weitere verletzt. Nach russischer Darstellung waren die massiven Angriffe, die vor allem auf Infrastruktur zur Energieversorgung abzielten, die Antwort auf die Explosion auf der Krim-Brücke, für die Russland den ukrainischen Geheimdienst verantwortlich macht. (fd mit dpa)