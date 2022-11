Ukraine-Krieg: Baut der Iran erbeutete britische Waffen nach? London-Minister zeigt sich unbesorgt

„Keine hochmoderne Technologie“

Die Ukraine nutzt im Kampf gegen Russland Waffen aus dem Westen. Werden diese erbeutet, können iranische Ingenieure sie nachbauen. Das sagt London dazu.

München/Teheran/London — Britische Waffen kommen im Ukraine-Krieg zum Einsatz, werden von den Russen erbeutet - und dann in den Iran verschickt und dort nachgebaut? Dieses Szenario könnte Wladimir Putins Armee, aber auch dem Iran selbst neue Technologie verschaffen. London weiß um diese Praktik - doch wiegelt nun ab. Die erbeuteten Waffen seien „keine Spitzentechnologie“.

Dies erklärte Verteidigungsminister Ben Wallace gegenüber Sky News. Er bezeichnete das Vorgehen als „kein großes Problem“. Großbritannien prüfe laut Wallace diese Woche einen Bericht, wonach Moskau im August britische und US-Panzerabwehr- und Flugabwehrraketen zusammen mit 140 Millionen Euro nach Teheran geflogen habe, die sie gegen Dutzende tödlicher Drohnen eingetauscht haben. Die NLAW-, Javelin- und Stinger-Munition war laut einer Sicherheitsquelle für das ukrainische Militär bestimmt gewesen, aber im Krieg in russische Hände gefallen.

„Natürlich wollen wir nicht, dass diese Dinge passieren“, sagte Wallace. „Aber im Grunde ist das das Risiko, das wir eingegangen sind, als wir entschieden haben, dass es wichtig ist, der Ukraine zu helfen.“

Ukraine erbeutet Waffen: Westen lernt auch über russische Taktiken

Das Prinzip funktioniert in beide Richtungen. Der Westen erbeutet über die Ukraine von den Russen viele Waffen, und Großbritannien und andere NATO-Verbündete freuen sich laut Wallace über die „erstaunlichen Gelegenheit“, so etwas über die militärischen Fähigkeiten von Präsident Wladimir Putin zu erfahren, sagte er.

„Russland hat eine beträchtliche Anzahl seiner A-Klasse-Ressourcen verloren – sie wurden zu Hunderten und Tausenden gefangen genommen“, sagte Wallace: „Das wird uns in Zukunft einen sehr strategischen Vorteil verschaffen.“

Was die NLAW-Panzerabwehrraketen betrifft, die das Vereinigte Königreich der Ukraine gegeben hat, so seien sie äußerst effektive Ausrüstungsteile, aber sie seien nicht mit der Technologie der nächsten Generation ausgestattet, an der das Vereinigte Königreich derzeit arbeite, sagte der Verteidigungsminister.



Ukraine-Krieg: Wallace spricht von Irans „Erfolgsbilanz im Reverse Engineering“

„Das wird bedeuten, dass es Unterschiede zwischen dem gibt, was die Iraner – falls sie NLAWs haben – entwickeln, und dem, was wir haben, und das gilt auch für die US-Javelins … Also mache ich mir keine besonderen Sorgen. Aber natürlich, Es war ein Risiko, das wir als Kalkulation eingegangen sind“, so der britische Minister.

Wallace gab zugleich aber zu: „Der Iran hat eine Erfolgsbilanz im Reverse Engineering. Es war schon immer sehr schlau, Technologien aus dem Ausland zu übernehmen und zu versuchen, sie in seine eigenen Fähigkeiten umzuwandeln. Offenbar ist dies bereits passiert: „Und tatsächlich hat die Ukraine iranische Drohnen erbeutet, die wir im Fernsehen gesehen haben, die eine beträchtliche Anzahl westlicher Komponenten darin zeigen.“ (cg)