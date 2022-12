„Zu 100 Prozent“: Putin poltert in Russlands TV zu Patriot-Lieferung an Ukraine

Von: Franziska Schwarz

Aufnahme vom 23. Dezember: Wladimir Putin (r.) mit dem russischen Politiker Alexei Djumin in Tula © Sputnik/AFP

Die Ukraine hat neue Hilfszusagen aus den USA erhalten - und Moskau gibt sich betont gelassen. News-Ticker zur Diplomatie im Ukraine-Krieg.

Moskau - Mit den Patriot-Flugabwehrwaffen könnten nunmehr Staat und Volk gleichermaßen geschützt werden, jubelte Wolodymyr Selenskyj nach seinem jüngsten Besuch in Washington. Das Luftverteidigungssystem Patriot kann Flugzeuge, Marschflugkörper, Drohnen und Raketen auch in größerer Entfernung abwehren. Es dürfte Russlands Angriffe mit Raketen und Drohnen auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine erschweren.

Putin nervös wegen Patriot-Lieferungen? Kremlchef prahlt im Staats-TV

Sein Widersacher und russischer Amtskollege Wladimir Putin reagierte nun giftig auf die angekündigten Patriot-Lieferungen der USA an Kiew: Russland werde die Luftabwehrsysteme im ukrainischen Kriegsgebiet „natürlich zu 100 Prozent zerstören“, sagte er am ersten Weihnachtsfeiertag einem Interview mit dem staatlichen Sender Rossija 1.

Putin-Interview in russischem Fernsehen: „Westen will außeinanderreißen“

Putin beschuldigte den Westen außerdem, Russland „auseinanderreißen“ zu wollen. „Der Kern des Ganzen ist die Politik unserer geopolitischen Gegner, die darauf abzielt, Russland, das historische Russland, zu zerreißen“, sagte er. Sie hätten „immer versucht, ‚zu teilen und zu erobern‘“. Sein Ziel sei „etwas anderes - das russische Volk zu vereinen“.

Putin rechtfertigt den russischen Überfall auf die Ukraine mit dem Konzept des „historischen Russlands“, wonach Ukrainer und Russen ein Volk seien. „Wir handeln in die richtige Richtung, wir schützen unsere nationalen Interessen, die Interessen unserer Bürger, unseres Volkes“, sagte Putin. Er warf Kiew und dem Westen vor, im Gegensatz zu Moskau nicht zu Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt bereit zu sein. (AFP/dpa/frs)