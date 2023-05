Eskalationsrisiko zum Trotz? Langstreckenwaffen für Ukraine offenbar kein Tabu mehr

Von: Stephanie Munk

Teilen

Eine Koalition aus fünf europäischen Ländern steht offenbar vor der Entscheidung, Langstreckenraketen im Ukraine-Krieg zu liefern. Bisher galt das Risiko als zu groß.

Kiew/London - Langstreckenraketen für die Ukraine - das war bisher ein Tabu für die westlichen Unterstützer des Landes. Denn damit wären ukrainische Angriffe tief im russischen Landesinneren möglich, was wiederum Russlands Präsident Wladimir Putin zu einer unkalkulierbaren Gegenreaktion bringen könnte. Dieses Risiko einer Eskalation des Ukraine-Kriegs war den USA und Europa bisher offenbar zu groß.

Doch eine Initiative aus Großbritannien legt nahe, dass zumindest London seine Meinung zu Langstreckenraketen ändern könnte. Wie die britische Zeitung The Guardian wie auch die Washington Post berichten, hat der „International Fund for Ukraine“ „stillschweigend“ eine Ausschreibung veröffentlicht. Unternehmen werden darin aufgefordert, Marschflugkörper mit einer Reichweite von 100 bis 300 Kilometern für die Ukraine anzubieten. Großbritannien hat schon seit Kriegsbeginn eine Vorreiterrolle in Sachen Waffenlieferungen an die Ukraine inne, preschte zum Beispiel auch schon bei der Lieferung von westlichen Kampfpanzern vor.

Option für die Ukraine? Start einer Langstreckenrakete, hier im Iran. © Imago

Waffen-Koalition für Kiew? Offenbar noch keine Entscheidung gefallen

Den Internationalen Fonds für die Ukraine verwaltet die britische Regierung zwar federführend, aber nicht alleine: Der Fonds wird gemeinsam mit Dänemark, den Niederlanden, Norwegen und Schweden geführt. Zeichnet sich also eine Koalition ab, die in Sachen Waffenlieferungen den nächsten Schritt gehen will? Mit Gewissheit sagen lässt sich das offenbar noch nicht, zumindest sagte ein britischer Beamter der Washington Post unter Wahrung der Anonymität, dass noch keine abschließende Entscheidung über die Lieferung von Langstreckenraketen an die Ukraine getroffen worden sei.

Das britische Verteidigungsministerium nahm mittlerweile ebenfalls zu den Berichten Stellung: „Wir haben Industriezulieferer aufgefordert, Interessenbekundungen einzureichen“, um Langstreckenraketen und andere Waffen bereitzustellen, heißt es von einem Sprecher laut Guardian. Die endgültige Entscheidung über Lieferungen an die Ukraine liege bei den Gremien der fünf beteiligten Länder.

USA wollten bisher keine Langstreckenraketen im Ukraine-Krieg liefern

Die USA weigerten sich bisher, der Ukraine Marschflugkörper mit großer Reichweite zur Verfügung zu stellen. Stattdessen lieferten die USA Himars-Raketenwerfer in großem Umfang, die aber nur eine Reichweite von knapp 50 Kilometer haben. So wolle die Regierung von Joe Biden vermeiden, dass die Ukraine mit ihren Angriffen zu weit in russisches Territorium vordringt.

Die Ukraine hofft schon seit längerem darauf, von ihren westlichen Partnern Waffen mit größerer Reichweite zu erhalten. Damit will die ukrainische Armee womöglich eine Rückeroberung der seit 2014 von Russland besetzten Halbinsel Krim erreichen. Aber auch der Beschuss von russischen Logistikzentren oder Truppenaufstellungen innerhalb Russlands könnte ein Ziel der ukrainischen Regierung unter Wolodymyr Selenskyj sein.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Ukrainische Angriffe auf Russland mehren sich

Seit einigen Wochen meldet der Kreml vermehrt ukrainische Angriffe innerhalb Russlands. Womöglich sind sie Teil der Gegenoffensive der Ukraine, indem versucht wird, zunächst Nachschublinien und Armee-Infrastruktur innerhalb Russlands zu treffen, um die russischen Truppen in der Ukraine zu schwächen.

Auf der anderen Seite nimm Russland die Ukraine unaufhörlich unter Beschuss. Bei einem Raketenagrniff kam jetzt auch ein französischer Journalist ums Leben. (smu)