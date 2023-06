Gegenoffensive bringt Russland hohe Verluste – aktuelle Zahlen

Von: Stephanie Munk

Teilen

Russland muss im Zuge der ukrainischen Gegenoffensive weitere Verluste hinnehmen. Die Zahl der getöteten Soldaten steigt. Alle News im Ticker.

Verluste für Russland : Ukraine meldet aktuelle Zahlen zur Armee von Wladmir Putin

für : Ukraine meldet aktuelle Zahlen zur Armee von Wladmir Putin Ukrainische Gegenoffensive läuft: Sechs Dörfer von Besetzung durch Russland befreit

läuft: Sechs Dörfer von Besetzung durch Russland befreit Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Die verarbeiteten Informationen insbesondere zu Verlusten der beteiligten Armeen stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen.

Kiew – Russland muss im Ukraine-Krieg weitere schwere Verluste hinnehmen. Die russische Armee hat allein in den vergangenen 24 Stunden 470 russische Soldaten durch Tod oder Verletzung verloren, teilt der ukrainische Generalstab mit. Insgesamt steige die Zahl der getöteten und verwundeten Soldaten damit auf 216.650 an.

Ein ukrainischer Soldat feuert in der Region Donezk eine Rakete ab. Russland musste erneut schwere Verluste hinnehmen. © Anatolii Stepanov/AFP

Ukraine-News: Verluste für Russland – 20 Artilleriesysteme zerstört

Auch insgesamt zehn Panzer und gepanzerte Fahrzeuge hat die Armee von Russlands Präsident Wladimir Putin demnach im Laufe des vergangenen Tages verloren. Die Ukraine zerstörte darüber hinaus 20 Artilleriesysteme und ein russisches Luftabwehrsystem. Zwei Drohnen und ein Kampfhubschrauber gehören ebenfalls zu den neuen Verlusten der russischen Truppen. Auch ein ranghoher russischer General wurde offenbar bei einem Angriff der Ukraine im Rahmen ihrer Gegenoffensive getötet.

Unabhängig verifizieren lassen sich die Zahlen des ukrainischen Generalstabs nicht. Die russische Seite macht keinerlei Angaben zu eigenen Verlusten.

Soldaten: 216.650 (+470)

216.650 (+470) Panzer : 3935 (+4)

: 3935 (+4) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7642 (+6)

7642 (+6) Artilleriesysteme: 3766 (+20)

3766 (+20) Luftabwehrsysteme: 363 (+1)

363 (+1) Helikopter: 300 (+1)

300 (+1) Unbemannte Flugkörper / Drohnen: 3309 (+2)

3309 (+2) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 6473 (+2)

6473 (+2) Quelle: Generalstab der Ukraine vom 12. Juni 2023

Ukraine News: Gegenoffensive läuft – sechs Dörfer befreit

„Die Verluste des Feindes sind genau das, was wir brauchen“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Treffen mit Generälen zur Lage an der Front. Jetzt stelle sich die Frage, wo an der Front Verstärkung gebraucht werde, um russische Verteidigungsstellungen weiter zu durchbrechen.

Offenbar ist es der Ukraine auch gelungen, bei ihrer lange erwarteten Gegenoffensive mehrere Dörfer von Russland zurückzuerobern. „Die Kämpfe sind hart, aber wir kommen vorwärts, und das ist wichtig“, sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Seit Tagen melden die ukrainischen Streitkräfte die Befreiung von Dörfern vor allem im Gebiet Donezk, das Russland annektiert hatte. Insgesamt ist bisher von sieben Orten die Rede.

Verluste auch für Ukraine: Wohnhaus stürzt durch Rakete ein, Tote und Verletzte

Au der anderen Seite musste die Ukraine in der Nacht zum Dienstag (13. Juni) einen schweren Schlag hinnehmen: Russische Luftangriffe trafen die Heimatstadt von Wolodymyr Selenskyj, die südöstliche Großstadt Krywyj Rih, schwer. Eine Rakete schlug in ein fünfstöckiges Wohnhaus ein, mindestens sechs Menschen starben dabei und etliche wurden verletzt. Noch immer werden Überlebende unter den Trümmern gesucht. (smu mit Material von dpa)