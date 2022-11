Neue Mobilisierung in Russland? Putin-Sprecher dementiert Gerüchte - „keine Diskussionen“

Von: Markus Hofstetter

Der Linke-Politiker Ramelow stellt sich im Ukraine-Krieg gegen seine eigene Partei. Anscheinend zeigen die westlichen Sanktionen gegen Russland Wirkung. News-Ticker zur Kriegsdiplomatie.

Update vom 21. November, 12.20 Uhr: Der Kreml ist Befürchtungen in der russischen Bevölkerung entgegengetreten, wonach eine zweite Mobilisierungswelle von Reservisten für den Krieg gegen die Ukraine geplant sein könnte. Im Kreml gebe es darüber „keine Diskussionen“, sagte Sprecher Dmitri Peskow am Montag laut russischen Nachrichtenagenturen.

Mobilisierte russische Rekruten am 11. November beim Militärtraining in der Region Kaliningrad in Russland (Archivbild). © IMAGO/Vitaly Nevar/SNA

Russland hatte eigenen Angaben zufolge Ende Oktober die Mobilmachung von 300.000 Reservisten für den Krieg in der Ukraine abgeschlossen. Rund 82.000 der Männer waren demnach bereits Anfang November an der Front im Einsatz, die übrigen sollten in Russland auf den Kampf vorbereitet werden. Neue Maßnahmen der Mobilmachung seien derzeit nicht geplant, hatte Verteidigungsminister Sergej Schoigu bereits damals gesagt. Allerdings soll die Teilmobilisierung verdeckt weitergehen.

Patriots aus Deutschland: Polen will Abwehrsysteme an der Grenze zur Ukraine stationieren

Update vom 21. November, 12.05 Uhr: Polen hat das Angebot von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) begrüßt, dem Nato-Partner nach dem Raketeneinschlag im polnischen Grenzdorf Przewodow mit einem Patriot-Abwehrsystem zu helfen. Er habe dies mit „großer Zufriedenheit“ zur Kenntnis genommen, sagte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Montag. Er wolle vorschlagen, das Patriot-System in der Nähe von Polens Grenze zur Ukraine zu stationieren.

Ramelow stellt sich gegen eigene Partei - Linke-Politiker befürwortet Waffenlieferungen an die Ukraine

Erstmeldung vom 21. November: Berlin/Moskau/Kiew - Deutschland ist in der Frage um Waffenlieferungen an die Ukraine gespalten. Vor allem die Linke stellt sich dagegen. So hat der Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch vor einem Atomkrieg als Folge von Waffenlieferungen an die Ukraine gewarnt. Ähnlich hat sich auch Linken-Parteichefin Janine Wissler geäußert.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow spricht sich nun doch für deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Damit stellt er sich gegen die Beschlusslage seiner Linkspartei. „Früher war ich ein Gegner von Waffenlieferungen - heute sage ich ergänzend: Jeder, der angegriffen wird, hat das Recht, sich zu verteidigen“, sagte Ramelow in der Montagsausgabe der Süddeutschen Zeitung.

Bodo Ramelow (Linke), Ministerpräsident von Thüringen, spricht für Waffenlieferungen aus und stellt sich damit gegen seine Partei. © Michael Reichel/dpa/picture alliance

Ramelow sagte in dem Interview, es habe eine Zeit gegeben, auch nach der russischen Besetzung der Krim im Jahr 2014, in der er immer noch auf bestimmte Dialogformate gesetzt habe. Auch die Sanktionen habe er oft kritisiert. „Mein Argument war immer: Wir brauchen einen Aushandlungsprozess, wie wir mit Russland klarkommen“, so Ramelow. „Das setzt aber voraus, dass es immer noch eine Hoffnung auf Demokratisierung, Stabilisierung und Zivilisierung gibt.“ Das sei aber seit dem 24. Februar, dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, vorbei.

Ukraine-News: Westliche Sanktionen wirken wohl - Russlands Wirtschaft soll um vier Prozent schrumpfen

Die bisher von Ramelow kritisierten westlichen Sanktionen gegen Russland scheinen nach Ansicht des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft zu wirken. Ein Wirtschaftsrückgang in diesem Jahr von vier Prozent klinge nicht nach allzu viel, sagte der Geschäftsführer des Ausschusses, Michael Harms, am Montag im ARD-Morgenmagazin. Aber auch im nächsten Jahr werde es einen Rückgang geben. „Russland ist schon deutlich getroffen“, so Harms weiter. Gerade die Technologieabhängigkeit des Landes sei das „schärfste Schwert“, das man habe. Es beraube Moskau mittelfristig jeder Entwicklungsperspektive.

Die Mehrheit der deutschen Wirtschaft unterstützt demzufolge die Sanktionen weiter. Auch wenn diese „auch große Auswirkungen“ auf die deutsche Wirtschaft hätten, betonte Harms. Über Einzelheiten der Maßnahmen könne man sprechen, etwa die Wirkung auf den Energiemarkt hätte man „vielleicht besser berechnen können“. Russland verkaufe nun etwa weniger Gas und Öl, nehme jedoch mehr ein. „Aber hinterher ist man immer klüger.“ Das Preisschild sei für Moskau sehr hoch.