Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Erdoğan spricht mit Putin und Selenskyj

Von: Caspar Felix Hoffmann

Der türkische Präsident telefoniert mit Putin und Selenskyj. Die Türkei sieht sich in der Rolle eines Vermittlers zwischen beiden Konfliktparteien.

Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan will am Mittwoch (4. Januar) mit seinen ukrainischen und russischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin telefonieren. Dies kündigte Ibrahim Kalin, ein Berater des türkischen Präsidenten, am Dienstag (3. Januar) im türkischen Fernsehen an.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyi. (Archivbild) © STR/afp

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Die Türkei sieht sich in der Rolle eines Vermittlers

Kalin machte keine weiteren Angaben dazu, worüber Erdoğan sprechen will. Russische Medien hatten bereits über die Pläne für das Telefongespräch zwischen den Präsidenten der Türkei und Russlands berichtet. Erdoğan hatte zuletzt am 11. Dezember mit Selenskyj gesprochen, als sie über die humanitäre Hilfe der Türkei für die Ukraine, die Situation im Kernkraftwerk Saporischschja und einen Frieden diskutierten.

Die Türkei hat sich seit Beginn der Invasion geweigert, Sanktionen gegen die Russische Föderation zu verhängen, und erklärt, ihre Rolle sei die eines Vermittlers zwischen den beiden Konfliktparteien. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu sagte Anfang Dezember, Ankara erwarte bis zum Frühjahr 2023 ein „klareres Bild“ über einen möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg oder eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. (cas)