Druck auf Scholz wächst: Europaparlament fordert Panzerlieferung

Von: Katja Thorwarth, Nail Akkoyun

Teilen

Während der Krieg in der Ukraine tobt, wird auf anderer Ebene um eine Lösung verhandelt. Das Europaparlament fordert deutsche Panzerlieferungen. Der News-Ticker.

UN-Sicherheitsrat: Russland plant mysteriöse Sitzung gegen „antirussische“ Stimmung

Russland plant mysteriöse Sitzung gegen „antirussische“ Stimmung Weltwirtschaftsforum in Davos: Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist bestimmendes Thema in Davos

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist bestimmendes Thema in Davos Nato-Beitritt: Kiew fordert im Zuge des Ukraine-Kriegs eine Mitgliedschaft in der Nato

+++ 14.11 Uhr: Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Waffen-Debatte: Das Europaparlament hat Deutschland zur Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern an die Ukraine aufgefordert. Die Abgeordneten stimmten mit großer Mehrheit einem Antrag der Grünen zu. So verlangt die EU-Institution von Scholz, „ein europäisches Konsortium relevanter europäischer Länder zu initiieren, um ohne weitere Verzögerung Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern“, wie es wörtlich in dem Papier heißt.

Der Text war von dem deutschen Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer vorgeschlagen worden. Der Schritt gilt als ungewöhnlich – zumal der Antrag von einem Mitglied der an der Bundesregierung beteiligten Grünen eingebracht wurde.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gerät wegen der geforderten Panzerlieferungen an die Ukraine weiter unter Druck. (Archivfoto) © Christian Spicker/Imago

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Niederlande will Patriot-System liefern

+++ 12.40 Uhr: Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat erklärt, ein Patriot-System in die Ukraine zu entsenden zu lassen. Man hätte „die Absicht“, den USA und Deutschland bei der Entsendung des Raketenabwehrsystems zu folgen, sagte Rutte in einer gemeinsamen Rede mit US-Präsident Joe Biden in Washington. „Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir uns dem anschließen, und ich habe dies auch heute Morgen mit Olaf Scholz aus Deutschland besprochen“, sagte er. Die USA und Deutschland haben in den letzten Wochen jeweils die Lieferung der Patriots-Systeme an die Ukraine versprochen.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Lawrow bezeichnet Selenskyjs Friedensplan als „lächerlich“

Update vom Mittwoch, 18. Januar, 12.03 Uhr: Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat erklärt, dass der vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgeschlagene Plan für eine friedliche Beilegung des Ukraine-Krieges „nicht infrage kommt“. Darüber berichtet die russische Staatsagentur Tass.

„Selenskyj legte einige absolut lächerliche Initiativen vor, einen 10-Punkte-Plan, in den er alles hineinquetschte, was er konnte: Lebensmittelsicherheit, Energiesicherheit, biologische Sicherheit, Abzug der russischen Truppen von überall, Reue der Russischen Föderation, ein Tribunal, Verurteilung und so weiter“, wird Lawrow zitiert. Auf dem G20-Gipfel auf Bali hatte Selenskyj einen entsprechenden Verhandlungsplan vorgeschlagen. Für Moskau sind Gespräche unter diesen Umständen aber bislang kein Thema.

Weiter machte Lawrow die USA für den Krieg in der Ukraine verantwortlich. Washington würde sich auf einen hybriden Krieg gegen Russland vorbereiten. Weiter verglich der russische Außenminister das US-amerikanische Vorgehen mit den Taten von Napoleon Bonaparte und Adolf Hitler.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Kissinger spricht in Davos über Nato-Mitgliedschaft der Ukraine

Erstmeldung vom Mittwoch, 18. Januar: Kiew/Moskau/Davos – Während in der Ukraine der russische Angriffskrieg unvermindert und mit Härte geführt wird, treffen sich Politiker und Wirtschaftsvertreter zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Bestimmendes Thema ist der Krieg in der Ukraine. Während US-Präsident Joe Biden nicht an dem Forum teilnimmt, wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwochnachmittag eine Rede vor dem Plenum des Treffens halten. Mit Spannung wird erwartet, ob er sich zu möglichen Panzerlieferungen an Kiew äußert.

Bereits am Dienstag (17. Januar) hatte der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger in Davos gesprochen. Für Beobachter überraschend war sein Meinungswechsel zum Thema Ukraine und Nato-Beitritt nach der russischen Invasion. „Vor diesem Krieg war ich gegen eine Mitgliedschaft der Ukraine, weil ich befürchtete, sie könnte genau den Prozess starten, den wir jetzt sehen“, sagte Kissinger per Videoschaltung auf dem Weltwirtschaftstreffen (WEF). Unter den jetzigen Voraussetzungen sei „die Idee einer neutralen Ukraine nicht länger sinnvoll“, sagte der 99-Jährige.

Der langjährige Top-Diplomat hatte sich monatelang für eine Waffenruhe in der Ukraine ausgesprochen, die mit der Anerkennung russischer Gebietsgewinne einhergegangen wäre. Doch in seiner Botschaft an das WEF sagte Kissinger nun, eine Nato-Mitgliedschaft wäre eine „angemessene Folge“ der russischen Invasion.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Russland hält UN-Sicherheitsratssitzung zur Ukraine ab

Während in Davos die globalen Krisen debattiert werden, kündigte ein russischer Gesandter bei den Vereinten Nationen eine Reaktion Moskaus auf die Kritik am Ukraine-Konflikt an. Wie Newsweek berichtet, sei ein informelles Treffen im UN-Sicherheitsrat geplant, in der die „antirussische Haltung“ thematisiert werde. Das Portal zitiert den ersten russischen stellvertretenden Vertreter bei den Vereinten Nationen, Dmitry Polyanskiy, der sich über „westliche Sponsoren der Ukraine“ lustig machte. Die Mitglieder der Vereinten Nationen würden „einmal im Monat“ bei den Diskussionen über den Krieg eine „antirussische“ Haltung einnehmen.

Schließlich sprach er eine Warnung vor den bevorstehenden UN-Sitzungen aus und formulierte: „Ich werde nicht näher darauf eingehen, was auf unseren Vorschlag hin Anfang nächster Woche im Sicherheitsrat geschehen wird.“ Die „Gegner“ Russlands sollen demnach „im Dunkeln bleiben“, sagte er und fügte hinzu, dass man nach einer „antirussischen“ Sitzung versuchen werde, eine Sitzung zu einem Thema zu organisieren, „das für sie unangenehm ist“. (red mit Agenturen)