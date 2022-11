Ukraine-Krieg: Russland bereitet Grabenkämpfe wie vor 100 Jahren vor

Von: Tim Vincent Dicke

Keine Stadt in ist so hart umkämpft wie Bachmut. Soldaten berichten über eine erschreckende Lage an der Front. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Es droht eine neue russische Angriffswelle. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew – Zu Beginn der Invasion am 24. Februar wollte Russland die Ukraine innerhalb weniger Wochen zu Fall bringen. Der russische Präsident Wladimir Putin spekulierte auf eine zeitnahe Entmachtung der Regierung in Kiew. Dieser Plan scheiterte auf ganzer Linie. Um wenigstens einen Teil der Kriegsziele zu erreichen, konzentrieren sich die Kreml-Truppen auf den Osten des Landes. Doch ein Durchbruch gelingt dort nicht – mehr und mehr verkommt der Ukraine-Krieg zu einem Stellungskampf in Gräben.

Insbesondere die Kämpfe um die Stadt Bachmut erinnern an die dunkelsten Zeiten des Ersten Weltkriegs. Die Schilderungen der Soldaten an der Front sind erschreckend. Dabei hat der Winter noch nicht einmal begonnen, doch Nässe und Kälte setzen den Soldaten auf beiden Seiten schon jetzt zu.

News zum Ukraine-Krieg: Schockierende Berichte aus dem Osten

„Wir leben buchstäblich in einem Sumpf“, sagt ein 30-jähriger Ukrainer der Nachrichtenagentur AFP, der sich im Krieg Kit nennt. „Als ich gestern ins Krankenhaus ging, sah ich aus wie ein großer Haufen Schlamm.“ Immer mehr Soldaten werden krank, viele leiden unter dem sogenannten Grabenfuß, einer gefürchteten Infektion der Füße.

Eine ältere Frau in der Nähe von Bachmut: Die Kämpfe verschlingen alles Leben. © Anatolii Stepanov/AFP

Am Stadtrand von Bachmut säumen Reihen von ukrainischen Artilleriegeschützen und Panzern die braune Landschaft. Der Gefechtslärm ist ohrenbetäubend. Ein Soldat beobachtet rauchend von einem Hügel aus das Geschehen. „Wir bereiten uns auf eine Gegenoffensive vor“, sagt der Mann mit dem Kampfnamen Rambo. „In diesem Gebiet haben wir unsere Truppen verstärkt“, sagt ein anderer Soldat mit dem Spitznamen IT Guy. „Unsere Moral ist sehr hoch“, beteuert er.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj warnt vor neuen Angriffen

Am Wochenende tauchten Bilder von ukrainischen Soldaten in überfluteten, schlammigen Schützengräben und Schlachtfeldern auf. Zu sehen auf den Aufnahmen: Baumstümpfe, die vom Artilleriefeuer getroffen wurden, übersähen die Landschaft.

In der Zwischenzeit warnt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj davor, dass die russischen Truppen neue Angriffe vorbereiten – „und solange sie Raketen haben, werden sie nicht aufhören“. Seit Wochen attackiert Russland die Ukraine massiv aus der Luft, um die Energie-Infrastruktur des Landes sprichwörtlich in Grund und Boden zu bomben. Das perfide Kalkül dahinter: Die ukrainische Zivilbevölkerung brechen. (mit Agenturen)